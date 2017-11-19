Новейшие субмарины П-750: «Супер-пираньи» России «загрызут» вражеские атомоходы

Современные реалии постоянно вынуждают сталкиваться с различными военными угрозами, которые с каждым годом качественно меняются. Для отражения потенциальных угроз Россия ищет новые методы противодействия. Долгие годы считалось, что американские военно-морские силы превосходят российские как по численности, так и по качеству. И если в первом аспекте отставание можно нивелировать иным подходом к формированию состава кораблей, во втором - Россия и вовсе уже не отстает. С каждым годом появляется все больше перспективных разработок, которые по своим техническим характеристикам и эффективности не хуже кораблей США.

Эта тенденция наглядно прослеживается в использовании подводного флота. Российские разработки субмарин четвертого поколения были признаны даже западными военными экспертами, как одни из главных конкурентов американским силам в море. Однако РФ не собирается останавливаться на проекте «Ясень» или «Борей». Военное ведомство решило кардинально перестроить сам подход к обеспечению безопасности водного пространства РФ, делая упор не на атомоходы, как американцы, а на малозаметные субмарины с хорошим вооружением и малым водоизмещением.

Ранее представители Минобороны РФ сообщали, что в ближайшее время в состав ВМФ России войдут новые типы неатомных подлодок. Они будут сочетать в себе преимущества атомных субмарин при этом избавляясь от высокого уровня шума и крупных габаритов. Особо стоит отметить доработанные проекты П-650 «Пиранья» и П-750 «Пиранья-2». Первая подлодка будет обладать водоизмещением 750 тонн, размещая на своем борту 9 членов экипажа и 6 человек подводного десанта. Так же подлодка будет оснащена ракетами «Калибр» и торпедами. Другими словами, с помощью этой субмарины можно будет решать довольно широкий спектр задач, включающий в себя проведение спецопераций с высадкой десанта на вражеской территории.

П-750 является более тяжелой подлодкой, водоизмещением 950 тонн и с более мощным вооружением. Ее оснастят четырьмя ракетами «Оникс» или «Калибр» с ядерной «начинкой». Для борьбы с вражескими кораблями «Супер-пиранья-2» может использовать мощные торпеды калибром 533 мм. Огонь может вестись по трем видам целей: подлодки противника, надводные корабли, объекты на суше. Отличительной особенностью данных субмарин является малозаметность, достигаемая фактически отсутствием издаваемого шума. Такого показателя удалось достичь благодаря двум дизельгенераторам, которые подают электроэнергию на гребной винт нового поколения. Кроме того, и П-650 и П-750 будут оснащены анаэробной воздухонезависимой силовой установкой. Это позволит находиться под водой до трех недель к ряду. Для сравнения, нынешние атомоходы способны не всплывать всего 3-4 дня.

Стратегическая особенность данных типов подлодок состоит в том, что их шумность не отличается от биологических шумов морских глубин. Другими словами, вражеские субмарины не способны их обнаружить, они попросту не смогут их определить. Это позволяет подойти почти вплотную и нанести удар по самой уязвимой точке. Состав из шести таких кораблей может полностью закрыть, к примеру, подводное пространство Черного моря или оказать поддержку более тяжелым машинам на отдаленной территории. Это универсальное средство против тяжелых атомоходов, которые будут слышны за много километров. Малогабаритные и сверхтихие «Супер-пираньи» России совместными действиями могут «загрызть» фактически любого противника. Вероятно, отсюда и следует их название.