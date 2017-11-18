Мировые революционеры — „Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…” – 2

15 июня 1755 года состоялся второй Континентальный конгресс, где за храбрость и безупречную репутацию Джорджа Вашингтона избирают главнокомандующим Континентальной армией. Началась Война за независимость, которая длилась до 1783 года. После войны сразу же вернулся в свое поместье и продолжил общественно-политическую жизнь. В 1787 году Конституционный конвент сделал его своим председателем. Он поддержал идею создания Конституции, которая и сейчас действует в Америке.

Интересно, что его предки в ходе английской революции уехали именно за свою приверженность монархии.

Конец XVIII века стал для Америки весьма бурной и определяющей эпохой. Ведь тогда началась история новой страны. Самой выдающейся личностью тех лет для Соединенных Штатов стал Джордж Вашингтон (1732 — 1799).

Борьба североамериканских колоний за независимость стала значимым событием в истории противостояния капитализма и феодализма. Победа в ней оказала значительное влияние на подготовку буржуазных революций в Европе, в частности Великой французской революции.

Историк П. Гилдж из университета штата Индиана в своей книге «Беспорядки в Америке» (1997) утверждает, что в США были, по крайней мере, 4000 бунтов с начала 1600-х по 1992 год. И это при том, что статистика не учитывает множество неофициальных случаев насилия и массовых убийств негров, индейцев, мексиканцев, казнённых судом Линча белых и «цветных» американцев.

Он говорит, что «без понимания воздействия беспорядков мы не сможем полностью постичь историю американского народа. Сколько жертв бунтов и коллективного насилия унёс более чем 400-летний американский исторический опыт?

А, если вспомнить деятельность предков американцев?

Флагман официозной американской науки, а это Смитсоновский институт, вплоть до самого последнего времени пропагандировал как «научные» оценки численности доколумбова населения, сделанные в XIX — начале XX века антропологами-расистами типа Джеймса Муни, в соответствии с которыми в Северной Америке жило не более 1 100 000 человек.



Только в послевоенный период применение методов сельскохозяйственного анализа позволило установить, что плотность населения там была на порядок выше, и что ещё в XVII столетии, например, на островке Martha’s Vinyard, сейчас курортном месте самых богатых и влиятельных евроамериканцев, жили 3 тысячи индейцев.



К середине 60-х годов оценка численности коренного населения к северу от Рио Гранде поднялась до минимум 12,5 миллионов к началу вторжения европейских колонизаторов. Только в районе Великих озер к 1492 г. проживало до 3,8 миллионов, а в бассейне Миссиссиппи и основных притоков — до 5,25.

В 80-х годах новые исследования показали, что население доколумбовой Северной Америки могло достигать 18,5, а всего полушария — 112 миллионов (Добинс).



На основе этих исследований демограф-чероки Расселл Торнтон произвёл вычисления с целью установить, сколько людей действительно проживало, а не могло проживать в Северной Америке. Его вывод: минимум 9 — 12,5 миллионов. В последнее время многие историки берут за норму среднее между вычислениями Добинса и Торнтона, т.е. 15 миллионов как наиболее вероятное приблизительное число коренных жителей Северной Америки.

Иными словами, население этого континента было примерно в пятнадцать раз выше, чем то, что Смитсоновский институт утверждал ещё в 80-х годах, и в семь с половиной раз больше того, что он готов допустить сегодня. Причём расчёты близкие к тем, которые провели Добинс и Торнтон, были известны уже в середине XIX столетия, но их игнорировали как идеологически неприемлемые, противоречащие центральному мифу завоевателей о якобы «первозданном», «пустынном» континенте, который только ждал, чтобы они его заселили.

На основе современных данных можно сказать, что когда 12 октября 1492 года Христофор Колумб сошёл на один из островов континента, вскоре названного «Новым миром», его население составляло от 100 до 145 миллионов человек (Станард). Два века спустя оно сократилось на 90%.

Ряд индейских организаций и историков в США утверждают, что численность индейцев с 1500 года до 1900 года сократилась с 15 млн до 237 тыс. человек. А это, на секундочку — миллионы жертв. Реальных, а не вымышленных «солженицыновских».

К сегодняшнему дню самые «удачливые» из существовавших когда-то народов обеих Америк сохранили не более 5% своей прежней численности. По своим размерам и продолжительности (до сегодняшнего дня) геноцид коренного населения Западного полушария не имеет параллели в мировой истории (http://gifakt.ru/archives/index/kak-evrointegrirovali-ameriku/).

Нацисты — маменькины сынки в сравнении с этим. Жестокость «первопроходцев» тоже вне каких-то этических норм. Например, вторая экспедиция Колумба завезла на Карибы большую партию мастифов и грейхаундов, натренированных на убийство людей и выедание их внутренностей.



Очень скоро испанцы стали кормить своих псов человечиной. Особым деликатесом считались живые дети. Колонизаторы разрешали собакам грызть их заживо, часто в присутствии родителей.

Испанец, кормящий гончих детьми индейцев. Старинная гравюра. Около 1495 год

Современные историки приходят к мнению, что на Карибах существовала целая сеть «мясных лавок», где тела индейцев продавались как собачий корм. Как и все другое в наследии Колумба, людоедство получило развитие и на материке. Сохранилось письмо одного из завоевателей империи Инка, в котором он пишет:

«…когда я вернулся из Картагена, я встретил португальца по имени Рохе Мартин. На крыльце его дома висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак, как будто они были дикими зверьми…» (Станард, 88)

Если следовать правде и букве истории, то окажется, что в истории «самой демократической страны мира» больше и бунтов, и восстаний, и массовой резни, и жестокости, чем во всех странах Европы вместе взятых. Просто под вывеской демократии тиранию и рабовладение куда проще прятать.

И если вернуться от прадедов к Отцам-основателям США, то их деятельность тоже не шла вразрез с целями «хозяев системы»:



сохранение толпо-«элитарного» пирамидального устройства общества,



недопущение становления человечности на планете, сохранение статистики распределения людей по нечеловечным типам устройства психики, желательно близким к животному состоянию в подавляющей массе.



И появление США, их освобождение от английской колониальной зависимости — это просто перетасовка карт, перенос центра силы с одряхлевшей Европы в молодые и жестокие Штаты, но не коренное изменение главных принципов жизни толпо-«элитарного» общества.

ЛЕНИН

22 апреля 1870 года в Симбирске родился Владимир Ульянов. Правда, судьба распорядилась так, что куда известнее настоящей фамилии для него стал псевдоним Ленин, который хорошо знают не только в России и других государствах бывшего СССР, но и в самых отдалённых от нас странах мира.



И его стоит упомянуть в ряду известных мировых революционеров, поскольку через его деятельность можно понять, почему такая лютая ненависть ко всему советскому в определённых кругах «организаторов», «спонсоров», «периферии» и самих «хозяев».

О том, что Великая Октябрьская социалистическая революция — величайшее событие XX века, — пропаганда в СССР шумит, наверно, с 1917 года. Но шум вокруг «события» затеняет содержание исторического процесса в России, в котором «величайшее событие» — только ступень одного из ранних этапов.



Это событие ждали: одни — с ужасом, другие — с надеждой. Когда оно свершилось, ужас первых остался, надежда вторых трансформировалась в радость. Прошло 100 лет, и большинство пребывает в недоумении и разочаровании.

«Мы, старики, может быть, не доживём до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу высказать надежду, что молодёжь будет иметь счастье не только бороться, но и победить» — эти слова Владимир Ленин произнёс 22 января 1917 года в Цюрихе.

В тот момент ему казалось, что революционное движение почти раздавлено.

Это один из тех редчайших случаев, когда чутьё изменило вождю мировой революции. Буквально через пару месяцев события в России понеслись вскачь. И, что самое обидное, — без него. Подробнее читайте статью «ЖЗЛ: Ленин — живее всех живых?» (http://inance.ru/2017/04/lenin/).

Анализ ленинских «Апрельских заповедей» 1917 года, его «Двух тактик…» 1905 года и других источников показывает, что фактически у Ленина не было концепции, которой бы он слепо подчинил своё поведение. В социализме он видел объективно необходимую, неизбежную ступень общественного развития, которой человечество достигнет обязательно, но каждый народ придёт к нему своим, особым путём.



Это же касалось и пути России в социализме. До 1917 года Ленин не создал целостной прогнозной концепции перехода России к социализму, на которую бы опирался в своей политике и которая бы впоследствии корректировалась соответственно изменявшейся обстановке.

Ленин был верен цели своей жизни — построению социализма хотя бы в одной стране, — но не был рабом своих прежних теорий, хотя и был раздавлен авторитетом Маркса и его наследия.

Субъективно выбранная Лениным цель жизни не противоречила объективным перспективам развития общества, и вся деятельность Ленина была подчинена цели, а не «пророчествам» (о том, как она осуществится). В соответствии с изменениями жизни Лениным корректировались ошибочные выводы прежних работ, и делались новые выводы. Но это всегда, во всех работах, были отдельные положения, не связанные в устойчивую целостную прогнозную концепцию развития.



Марксистская схема исторического материализма — не концепция, а только схема, пустая форма, лишённая конкретного историко-фактологического содержания, т. е. она бесчеловечна (история — это история людей, человечества); кроме того, она не обладает полнотой и целостностью. И является одной из оболочек толпо-«элитарной» концепции «хозяев».

Ленин не вышел в своей деятельности на постановку и решение прогнозной задачи развития общества, что является основой для возникновения концептуальной власти, в силу калейдоскопичности его мировоззрения и историко-философского образования. Для Ленина будущее было субъективно закрыто. Отсюда его повторение наполеоновских слов:

«сначала ввязаться в бой, а там посмотрим».

Но Наполеон скорее всего, бросив эти грубо солдафонские слова, весьма далёкие от его истинных представлений о военном деле, вёл себя в реальной жизни иначе, проявляя всегда большую заботу о разведке, рекогносцировке и т. п.; у Ленина, однако, это уже не «красивые», пустые слова для «публики», а стиль жизни, стиль подхода к проблемам.

На наш взгляд, Ленин был уничтожен «хозяевами системы» потому, что при его авторитетном руководстве и доверии к нему лично достаточно широких масс народа методом проб и ошибок к социализму пробились бы, останься он жив.

Это шло вразрез с целями хозяев:



сохранение толпо-«элитарного» пирамидального устройства общества,



недопущение становления человечности на планете, сохранение статистики распределения людей по нечеловечным типам устройства психики, желательно близким к животному состоянию в подавляющей массе.



Реальный социализм — это отсутствие паразитизма одних людей на жизни и будущем других, а также формирование условий для полной реализации познавательно-творческого потенциала представителя вида «Человек разумный».

«Первая Мировая гибридная война XXI века» http://inance.ru/2016/06/pervaya-gibridnaya-voina/

Ленин отстаивал своё мнение и на определённом этапе стал не удобен для управления со стороны. Его заменили Сталиным, о котором знали, что он всегда с большинством (а нужное большинство можно всегда создать и тем уже управлять поведением такого лидера) и которого ошибочно считали весьма ограниченным и послушным человеком. Жестокая ошибка для «хозяев системы».

И надо отметить, что пока памятники Ленину в нашей стране стоят, а вот в соседней Украине «элитарии» уже отчитались перед «хозяевами» о полной деленинизации «всея Украины». Симптоматично, не находите?

ФИДЕЛЬ КАСТРО — БРОСИВШИЙ ВЫЗОВ США

Имя легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро (1926 — 2016) известно всему миру. История отважного бунтаря, ставшего партизанским команданте, а потом вождём революционной Кубы, смело бросившей вызов политической и военной мощи США, вызывают огромный интерес во многих странах уже на протяжении нескольких десятилетий.

Что же заставило Кастро встать на путь революционной борьбы? До социалистической революции на Кубе действовал режим Фульхенсио Батисты, который фактически сделал страну колониальным придатком США. Американские фирмы контролировали более двух третей экономики Кубы, в том числе 90 % горнодобывающей промышленности, 90% электрической отрасли и телефонных фирм, 80% коммунальных предприятий, половину посевов сахарного тростника и т. д.



На селе так и не смогли победить безграмотность. Около 0,5 % землевладельцев имели в своих руках более трети земельного фонда. До 200 тыс. крестьянских семей были безземельными. Безработица при Батисте достигла рекордной цифры в 40%.



Проституция стала массовым явлением, охватив значительную часть женщин, особенно в городах. Американская мафия полностью заправляла игорным и туристическим бизнесом. Куба была примером огромного социального расслоения, где за блеском отелей и казино, скрывалась страшная нищета основной массы населения.

Кубинская революция началась 26 июля 1953 года.

«Я начинал революцию, имея за собой 82 человека. Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь чёткий план. Победа — это упорство», — говорил Кастро.

Фидель Кастро о своей революционной борьбе:

Мы затрагивали жизнь и роль Фиделя Кастро в Кубинской революции в статьях о Карибском кризисе, в частности, в статье «Кто и зачем спровоцировал Карибский кризис (часть 1)?» (http://inance.ru/2015/10/karibskij-krizis/).

ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА — ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР

Человек с железной волей, резким характером, едким юмором, мужественный и готовый в любую секунду постоять за товарища — Эрнесто Гевара де ла Серна, более известный сейчас как Че Гевара (1928 — 1967).

Ныне кумир революционной молодёжи, национальный герой Аргентины, популярный во всём мире, Че начинал с того, что видел нужду и забитость народа, равнодушие и продажность верхов. Ещё в молодости задумывается о том, как помочь простым людям.



И со временем приходит к выводу, что реформы и благотворительность со стороны США не сделают народы Латинской Америки свободными от нищеты и бесправия. Твёрдо решив, что есть только один выход — социальная революция, Че Гевара летом 1953 года покидает Аргентину, приезжает в Гватемалу и принимает активное участие в тамошней политической жизни.

«Че Гевара — что мы знаем о нём?» http://inance.ru/2015/06/che/

Позже, избегая неминуемого ареста, он перебирается в Мексику, где и знакомится с Фиделем Кастро. При первой же встрече во взглядах Эрнесто и Фиделя выявилось много общего. Аргентинец готов был жизнь отдать за успех кубинской, а следовательно, и континентальной революции. Эрнесто Че Гевара удостаивается высшего воинского звания — команданте, получает кубинское гражданство и входит в руководящие органы страны.

В 1965 году, отвергнув спокойную жизнь во власти, он стал предводителем партизанской войны в Республике Конго. После этого легендарный команданте выехал в Боливию, чтобы помочь местным революционерам прийти к власти, и уже отсюда способствовать продвижению социалистической революции дальше в южном направлении — в Аргентину, Перу и Чили, а также Парагвай и Бразилию.



Но у этой военной кампании оказался трагический финал. В 1967 году 9 октября раненый Че Гевара был взят в плен, а на следующий день расстрелян.

Останки революционера покоятся в мавзолее в городе Санта-Клара на Кубе.

Документальный фильм о Команданте Че:

Видимо, такая судьба постигла Че потому, что его действия реанимировали демона мировой перманентной революции, похоронённого вместе с Троцким. Не получилось раздуть пожар мировой революции, используя Россию как хворост, начали раздувать в Латинской Америке, но и там их постигла, в конце концов, неудача.

МАО ЦЗЭДУН — ВЕЛИКИЙ «КОРМЧИЙ» КИТАЯ

Мао Цзедун (1893 — 1976) — важнейший человек в новой истории Китая, теоретик марксизма, лидер страны, осуществил «культурную» революцию, в 1949 году основал Китайскую Народную республику. Великая революция длилась 10 лет. С 1966 года по 1976 год она унесла жизни 100 миллионов людей, уничтожила ведущих деятелей культуры, науки и партии.



Страна остановилась у порога гражданской войны, и вождь решил прекратить неудачную революцию. Полностью противоречивая политика состояла из допуска критики власти и права протеста и одновременно укрепления культа личности Мао. Каждый взрослый имел книжечку с цитатами Цзэдуна, а в домах висел портрет вождя.

Несмотря на отрицательные моменты в деятельности вождя Китая, было и множество положительных. Получив экономически слабую страну, Мао удалось создать мощное и независимое государство с атомным оружием. Процент неграмотности был снижен до 7%, продолжительность жизни увеличилась вдвое, а индустриализация страны — в десять раз.

Одни сторонники признают великого лидера, другие не прощают итогов «культурной» революции. Но какие бы не были факты и мнения, в Китае чтят и помнят Мао Цзэдуна и свидетельство этому мавзолей с его останками, куда каждый день приходят сотни тысяч китайцев и гостей Пекина (читайте нашу статью — http://inance.ru/2017/05/public-kitaj-kultura/).

Спустя десятилетия Великий Кормчий продолжает следить за своим народом с легендарного портрета над воротами, ведущими в Запретный город, как раз напротив Мавзолея.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции наш сайт посвятил цикл статей этому событию, в том числе и участникам тех событий — революционерам разного рода.

Мы решили кратко рассказать о знаменитых мировых революционерах, правда, лишь о некоторых, но чтобы было представление о революционных событиях в разных точках мира, в которых также были жертвы, и далеко не малые.

Каждая страна чтит свою историю и не устраивает покаяний за прошлые трагические истории страницы своих государств и тем более не делает их одной из основ своей внутренней политики.

Следует помнить, что история не прощает ошибок.