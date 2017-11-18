“Черный бюджет” секретных космических проектов, о котором вы не должны знать

В этом мире “чёрных операций” и невидимого фронта, за кулисами, активность «черного бюджета» росла в геометрической прогрессии. Имея небольшой надзор от конгресса и практически без публичного контроля, программы, разработанные в этом черном мире, пользуются почти неограниченным доступом к финансовой поддержке независимо от их вероятности успеха.

Однако, какие конкретные детали касающиеся “черного бюджета” можно почерпнуть из общедоступных источников?

Кроме того, могут ли быть рассекречены некоторые из этих программ, без какой-либо угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов?

По словам Бена Рича (директор Lockheed Skunk Works 1975-1991), сохранение секретности программы, может добавить от 10 до 15% к ее общей стоимости. Сюда входит строительство укрепленных зданий, дополнительная охрана, логистика безопасности, а также вахтовые работы на секретных объектах.

Бен Рич: «Внутри Skunk Works (секретная исследовательская организация Lockheed) мы были небольшой, сильно сплоченной группой, состоящей из пятидесяти ветеранов-инженеров и дизайнеров, а также сотни профессионалов-мастеров и рабочих. Наша группа строила небольшое количество очень технологически продвинутых самолетов для секретных миссий».

«У нас уже есть средства, чтобы путешествовать среди звезд, но эти технологии засекречены в “черных проектах”. Все, что вы можете себе представить, мы уже знаем и умеем делать, и у нас есть технология, чтобы принять ET дома ».

Как ни странно, некоторые программы настолько секретны, что даже наши главные военные генералы могут не знать, что «секретные летательные аппараты» могут скрываться внутри тускло освещенных ангаров в Зоне 51, в Северной Базе Edwards или в тестовой зоне Tonopah.

Даже они могут не знать, что у американских военных есть свой секретный и скрытый космический флот под названием «Солнечный Смотритель» (“Solar Warden”), который является американским аэрокосмическим “черным проектом” и действует под прикрытием ВМС США, а находится под командованием NNSOC.

В темном мире секретных оборонных проектов существуют три основных категории: SAP (специальная программа доступа), USAP (неподтвержденная специальная программа доступа) и так называемая «Waived SAPS».