Главная » Невероятное в мире

“Черный бюджет” секретных космических проектов, о котором вы не должны знать

13:52. 18 ноября 2017 Просмотров - 333 Нет комментариев Опубликовал:

В этом мире “чёрных операций” и невидимого фронта, за кулисами, активность «черного бюджета» росла в геометрической прогрессии. Имея небольшой надзор от конгресса и практически без публичного контроля, программы, разработанные в этом черном мире, пользуются почти неограниченным доступом к финансовой поддержке независимо от их вероятности успеха.

Однако, какие конкретные детали касающиеся “черного бюджета” можно почерпнуть из общедоступных источников?

Кроме того, могут ли быть рассекречены некоторые из этих программ, без какой-либо угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов?

По словам Бена Рича (директор Lockheed Skunk Works 1975-1991), сохранение секретности программы, может добавить от 10 до 15% к ее общей стоимости. Сюда входит строительство укрепленных зданий, дополнительная охрана, логистика безопасности, а также вахтовые работы на секретных объектах.

Бен Рич: «Внутри Skunk Works (секретная исследовательская организация Lockheed) мы были небольшой, сильно  сплоченной группой, состоящей из пятидесяти ветеранов-инженеров и дизайнеров, а также сотни профессионалов-мастеров и рабочих. Наша группа строила небольшое количество очень технологически продвинутых самолетов для секретных миссий».

«У нас уже есть средства, чтобы путешествовать среди звезд, но эти технологии засекречены в “черных проектах”. Все, что вы можете себе представить, мы уже знаем и умеем делать, и у нас есть технология, чтобы принять ET дома ».

Как ни странно, некоторые программы настолько секретны, что даже наши главные военные генералы могут не знать, что «секретные летательные аппараты» могут скрываться внутри тускло освещенных ангаров в Зоне 51, в Северной Базе Edwards или в тестовой  зоне Tonopah.

Даже они могут не знать, что у американских военных есть свой секретный и скрытый космический флот под названием «Солнечный Смотритель» (“Solar Warden”), который является американским аэрокосмическим “черным проектом” и действует под прикрытием ВМС США, а находится под командованием NNSOC.

В темном мире секретных оборонных проектов существуют три основных категории: SAP (специальная программа доступа), USAP (неподтвержденная специальная программа доступа) и так называемая «Waived SAPS».

< ![CDATA[]]>И< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>сточник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайная сторона Америки. О чём не принято писать и говорить (продолжение)
...астронавта Нила Армстронга, командира космического корабля «Аполлон-11», ...официально выделено на военный бюджет США. Тайная сторона ... Стоун служил в секретном подразделении контрразведки по выполнению... Они были в черных полевых комбинезонах с нашивками...
Сионизм и роль сионистов в организации евромайдана и попытке раскола Украины
...был задержан при получении секретных документов (детальных космических фотоснимков арабских стран)... Скифской углеводородной площади (шельф Черного моря) с компаниями ExxonMobil,... чуть превышающее по совокупности бюджет британского ведомства контрразведки MI5...
Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2016
... в режиме строгой секретности, для обеспечения которой...Ведь они могут руками выкопать Черное море… Знаменитый «Южмаш»...на производство ракет и космических летательных аппаратов. «Южмаш»...существованию, а местные бюджеты недополучат миллиарды налоговых ...
Пси – генераторы - информация к размышлению
...министр Рыжков одобрил с бюджетом 500 млн. руб....ЦКБ "Геофизика" Ракетно-Космического Управления Гособоронпрома РФ, ... и проверки. Аналогично черной магии, наблюдается масса ... Кроме того, создаются секретные технические средства программирования поведения...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
... «Шпигеля» изучил некие секретные документы «Исламского государства», ... видов разведки, включая космическую, что обеспечивает командованию... включая отраженное наступление "черных" на Аль-Сафиру....караванам ощутимо подорвали бюджет Исламского государства.Взятие...
Летучий голландец из ЦРУ
...при общем давлении внутри космического аппарата, практически равном ... Для сравнения, государственный бюджет Украины на 2014 год...платят деньги за совершение секретных операций, приходят на работу... из проушин пальцами Умиляют «черные ящики» - впечатление такое,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>