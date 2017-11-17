Зачем буржуазии сокращение рабочего дня?

Относительно популярный ныне левый лозунг о сокращении рабочего дня наёмного работника (даже с учётом приставки к лозунгу "с сохранением заработной платы") является политически недальновидным даже в ближайшей исторической перспективе. Сегодня в наличии не имеется организованной общественной силы, со стороны самих трудящихся, которая способна удерживать это завоевание.

Если вы приведенный тезис не оспариваете, то отсюда логически вытекает два важных положения:

1. Протестная мобилизация масс вокруг подобного лозунга и левых политикантствующих "сект" может быть временно сплотит наемных работников самых разных форм общественной деятельности, несмотря на современное состояния разделения труда и вытекающий из него профессиональный "корпоративизм" (отражение в общественных отношениях между людьми исторического процесса разделения труда).

2. Лозунг о сокращении рабочего времени наёмных работников на данный исторический период является популистским из-за отсутствия противосилы, как материального гаранта (носителя воли), а следовательно этим уводит от более насущных вопросов, таких как подготовка кадров для подготовки революционных кадров, фокусируя внимание организаторов масс и массы заинтересованных в революционных изменениях трудящихся на актуально неприоритетной, поэтому и актуально ложной цели по причине непоследовательности.

О изменении стоимости и цены рабочей силы в историческом отношении, борьбе классов.

Хотелось бы постараться кратко прояснить сущность вопроса и причины, почему лозунг, внезапно для левого движения, находит отклик в среде государственных служителей интересам буржуазии.

Для начала напомню читателю то, что обычно современный обыватель называет работой в действительности является процессом продажи рабочей силы, это важный момент процесса всеобщего товарного обращения в котором создается стоимость большая, чем до этого стоил товар рабочая сила, даже при покупке по её полной стоимости. Это растянутая по времени обыкновенная купля-продажа товара, где продавец продает самого себя покупателю, то есть человек человеку или класс классу.

Итак, при действительном сокращении рабочего дня и одновременном сохранении капиталистических отношений в обществе заработная плата неизбежно по содержанию стоимости снижается, а потребление рабочей силы капиталом увеличивается, ибо она необходимо становится дешевле. Насколько норма заработной платы есть стоимость существования наемного работника во время работы (процесса продажи рабочей силы) и сверх этого настолько, чтобы он мог прокормить часть безработных в обществе и самостоятельно не умереть только как наемный работник, как необходимое звено всеобщего товарообращения. Этими исторически развивающимися и господствующими над индивидами обстоятельствами, в которых они растут, “вытравливается” и культурное человеческое многообразие, сам человек.

На данный момент, даже бремя затрат на потребление в целом негласно ложится на совокупные доходы семьи и родственников работающего от совместной продажи их рабочей силы вкупе, а не лишь этого работающего члена семьи, нельзя об этом забывать. Это только означает, что потенциальное временное улучшение, в случае действительного осуществления лозунга, материальное положения класса к другому неизбежно выравнивается к тому же рыночному взаимоотношению в общественном масштабе. Буржуазия де-юре может создать буржуазный контролирующий орган по подсчету "реальной заработной платы", но насколько он будет отвечать интересам пролетариата говорить не приходится.

В обществе, где материальное общение людей между собой основано на товарном обращении рабочая сила является таким же товаром, как и средства для его существования, самовоспроизводства рабочей силы. Стоимость (речь конечно не о цене, которая её выражает, она может изменяться) рабочей силы в таком обращении всех товаров много устойчивее стоимости средств к жизни (или точнее её исторического воспроизводства как класса классового общества) рабочей силы и в общем виде находятся в обратном отношении друг к другу. В год повышенной стоимости рабочей силы стоимость, отражаемая в цене заработной платы, падает вследствие сокращения спроса на труд и повышается вследствие роста стоимости средств к жизни. В год сниженный стоимости рабочей силы стоимость, символизированная в цене заработной платы, повышается, вследствие падения стоимости в ценах средств к жизни для рабочей силы. Кроме этого немаловажен и субъективно-классовый фактор, стоимость рабочей силы определяется борьбой двух противоположных классов (продавца и покупателя рабочей силы).

По мере исторического уменьшения содержания стоимости существования наемного работника в его заработной плате, работник экономически вынужден больше работать, стремясь удерживать свой недавний уровень потребления и порой увеличивать его, вследствие своей идеологической реакционности. Культурные оковы господствующей идеологии классового общества настойчиво требуют этого и воспитывают в новых поколениях такое социальное поведение.



Сокращение рабочего дня при сохранении господства буржуазии.

Допускаем, что де-юре рабочий день уменьшается, тогда в действительности количество мест приложения рабочей силы капиталом никак не ограничено (до обеда в этом офисе или цеху поработал, а после обеда с тем же начальником, его представителем и другой фирмой в другом). Либо иной юридический трюк: до обеда работает на площади в 1000 квадратных метрах АО "Скоробогатов и Ко", после обеда ОАО "Friends-capital", а ночью ЗАО "Тихозвонов", снимая площади у четвертой фирмы. А работники те же, да и владельцы фирм не ограничены размерами объединений, постоянными или временными, легальными или нелегальными. Можно даже подумать, что бизнес занимается благотворительностью, сам приносит рабочее место к трудолюбивому работнику, бережно экономя его затраты на проезд. И при этом же, стоимость в выраженная в цене средств потребления для рабочей силы по причине регулируемой инфляции в интересах всего класса буржуазии возрастёт, что также обратно коррелирует со стоимостью рабочей силы.

Это говорит только о той неизбежности, что борьба за сокращение рабочего дня на словах — на деле выльется в борьбу за количество рабочих мест с этими юридически сокращенными часами. Несколько рабочих мест отдельного наемного работника — 2 по 5 и более часов, 3 по 4 часов… станет более массовым явлением, чем это есть в настоящее время, при стремлении стоимости совокупной заработной платы по местам работ индивида к тому же уровню, что сегодня и меньше. В чередовании мест применения рабочей силы (мест купли-продажи рабочей силы) может не быть обязательной режимной последовательности их смены. Исторически временное высвобождение общего для класса свободного времени наемного работника неизбежно оборачивается его потерей, совокупной потерей.

Что может помешать осуществлению похожей логики в нашу жизнь? Неужели это должен быть закон “доброго царя” против “злых бояр” об индексации заработной платы и ограничении мест работ у отдельного работника?

Вывод:

Класс капиталистов в итоге акта борьбы неизбежно выиграет, оставаясь господствующим классом, даже если он пойдет и на эту "благотворительную" меру, сохраняя прежнюю стоимость рабочей силы, при увеличении её потребления и цен на средства к жизни посредством той же инфляции (повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила). Это необходимо будет продолжаться пока внутри нашего классового общества сознательным образом не выкуется организованная коллективной практикой, последовательная в действиях классовая сила.

Описанную намеренно преувеличенную картину нельзя рассматривать как одномоментные, строго последовательные изменения в современных общественных отношениях, немедленно следующие за юридическим сокращением рабочего дня. Здесь рассмотрена только историко-логическая "колея", в рамках которой возможны манипулятивные "уступки" трудящимся наемным работникам, которые, как постарался описать по существу, являются в потенции новыми "колодками" для трудящихся, главным ресурсом капитала, либо новым "историческим оврагом" пролетариата в истории борьбы классов внутри классового общества.

Выбивают классовые уступки не просьбами и не недовольством в рамках закона, а классово-организованной силой. На пулю — пуля нужна, а не челобитная.

Автор: Лаврентий И.

Материалы по теме:

https://www.youtube.com/watch?v=jVxXQpTySGY

https://www.youtube.com/watch?v=w4jM26qQLQI

http://bhnews.ru/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-predusmatrivayushhij-sokrashhenie-rabochego-dnya-v-letnij-period/

http://rpw-mos.ru/sokrashhenie-rabochego-dnya-kak-osnovanie-sovremennogo-ekonomicheskogo-razvitiya/

https://www.r-p-w.ru/za-shestichasovoj-rabochij-den.html

Вопрос о десятичасовом рабочем дне. Ф. Энгельс (7 том, ПСС 2 издание, 238 с.)

Источник: nnm.me