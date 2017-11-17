Письмо. Подозрительное человеколюбие правительства

Татьяна, добрый день!

Читаю Ваш блог 3-й год. В связи с Вашей недавней статьей Назад в 90-е http://pravosudija.net/article/nazad-v-90-e появились вопросы. Дело в том, что моя мама не так давно обращалась ко мне за свидетельством о рождении, которое я пока ей не отдала. Первый раз месяца 2 назад, сказала, что надо для того, чтобы получить какие-то деньги по страховке, но так невнятно объяснила, что я даже не стала особо искать свое свидетельство.

Второй раз совсем недавно, 2 недели назад попросила найти. Я прочитала Ваш материал, и мне просьба мамы стала очень подозрительна. Я попробовала ее еще раз расспросить, зачем нужно мое свидетельство о рождении, какие деньги ей за это полагаются? Мама объяснила, что ничего особенного, пенсионный фонд добавляет какие-то суммы за детей, сущие копейки, что-то около 100 или 200 руб. в месяц(!), на каждого ребенка. Некоторые ее знакомые уже оформили эти выплаты. То есть это 1200 руб. на одного ребенка, или 15-20 т. р. в общей сложности, с учетом ее возраста. В связи с этой информацией приходят грустные мысли. Если это как раз та самая афера, о которой Вы пишете в своей статье, получается, отдав своей маме свидетельство о рождении, я навсегда лишусь возможности получить на свидетельство о рождении, как гражданка СССР, аннуитеты СССР? Я понимаю, что я и так не смогу никогда получить эти выплаты, и при этом лишу свою маму каких-то небольших денег? Может быть, Вы подскажете, что делать? Из принципа не хочу облегчать жизнь мошенникам. Почему им нужен именно оригинал свидетельства?

И еще по другой теме хочу обратить внимание: Наша Няша (Поклонская Н.), на некоторых фото ее разрез глаз похоже на разрез глаз нашего премьера и Николая Второго, возможно, есть какое-то отдаленное родство? Не случайно она как чертик из табакерки выскочила, еще и с царем носится, как с “отцом родным” ? :) Уж очень необычен ее фанатизм…..

Т. В. Здравствуйте!

Свидетельства о рождении детей у пенсионеров собирают, чтобы подтвердить права и списать себе в карман долю из тела а144 (из аннуитета СССР по трасту Новый мировой порядок, по тегеранскому соглашению 1943 года. Траст был на 72 года, как до этого был 72 года траст Великая Германия, а перед ним — Великая Польша. Закончился траст Новый мировой порядок 24 декабря 2016 года, сейчас сводят баланс и проводят аудит.

Если Вы хотите сохранить за собой права требования, пусть и призрачные, то отправьте Вашу маму в органы ЗАГС для получения повторного Свидетельства о рождении. Затраты — немного времени и уплата госпошлины. Если Пенсионный фонд попробует уклониться от принятия нового документа, или откажет в назначении выплаты на том основании, что документ выдан органами власти РФ, а не РСФСР или СССР — требуйте выдать на руки отказ в письменной форме. (Если отсканируете и пришлете такой отказ, я немедленно опубликую, разумеется, скрыв личную информацию.)

По поводу Няши-невменяши: монархический проект и затеян с одной единственной целью, – исключить восстановление СССР после обрушения РФ. Хотят перепрыгнуть через СССР и восстанавливать сразу Российскую империю, которая тоже кучу денег должна банкстерам. Если не смогут (не успеют) предъявить к уплате долги РСФСР, так хоть с РИ рассчитывают долги получить. Тем более что и царь будет свой человек и долги выплатит. Царю все равно, он же не свои будет платить, а из народного кармана.

Хотите пример в новейшей истории? Пожалуйста: Испания до сих пор деньги Ватикану платит по обязательствам, подписанным Хуаном Карлосом, в благодарность за назначение на трон при живом отце, т. е. в обход очереди престолонаследников. Он уже и сам давно от дел отошел, а народ еще расплачивается. Вот и у заказчиков монархического проекта цель одна— только «срубить бабла», а Няша — агент влияния, и, кстати, сильно подрастерявший уже свое влияние на «Матильде» и на «мироточащем» памятнике.