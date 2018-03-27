Письмо читателя. Вишня
Здравствуйте, самые толковые тексты у Драгунова.
Это серия, спецоперация, Волоколамск – тоже в этом ряду.
Поэтому не только пожары, но и яды, бытовые, техногенное, транспортное.
БДИТЕ АВТОБУСЫ !!!
СРОЧНО ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ АВТОБУСЫ, особенно детские.
Все детские учреждения – тотальная проверка – от электрики до складируемого.
Сейчас каникулы – все детские площадки, места сборов – под тотальный контроль.
Все шкафчики, все жидкости -тотальная проверка.
Проверяйте все школы, каждый угол.
Создавайте дружины, выставляйте караулы у школ, детсадов.
Особо бдите ремонты или строительство, возможны закладки, в том числе долговременные.
Весь детский транспорт - под бдительные проверки. Водил и пилотов - на медосмотры.
Бдите посторонних, не местных, особенно если груз бензина, ацетона, краски, лаки, или подобное.
Есть интуитивное, что подменяют материалы, например в огнетушителях – наоборот огнеопасное.
Материалы подменяют на легковоспламеняемые и т.д.
Бдите электронику, дистанционное, дроны с зажигалками.
Особенное внимание на пиротехнику.
Бдите посторонних у кухонь и столовых, на раздаче еды и т.д.
Бдите прилавки в магазинах на повреждения товаров.
Проверяйте баллоны, любые, даже под углекислый газ или строительные.
Сообщайте о попытках поджогов или атак на ТЦ, поезда, узловые, развлекательные центры, кинотеатры и т.д.
Даже если не удалось раскочегарить до уровня крупного.
P.S
Судя по сообщением наших людей, было до десятка попыток устроить пожары, и это только в только в Сибири.
Крупная Команда работает.
Надо поднимать ГБ и армию.
МЧС в тревогу, выставлять посты наблюдения.
ГБ - в аэропорты и на границах шерстить уходящих.
Особенные проверки – стройфирмы и обслуживающие подобные объекты.
И да. Главное.
Волоколамск был с газом или яды, Кемерово – пожар.
Поэтому если будет продолжение – то что-то другое, для маскировки и конспирации.
Например автобус, или самолёт, или транспортное, или вроде того.
мар. 25, 2018
07:02 pm - Срочное предупреждение !!!!! Эфирная Тревога !!!!
Всем спецам и МЧС.
В стране и мире запущены зловредные коды.
Активированы команды диверсантов и саботажа, террора и техногенов. Работают спецкоманды и спецтехника.
Цель операции – дестабилизация положения в стране, особенно после таких выборов, создание атмосферы страха, противопоставления семейного и управляющих элит.
В серии – Волоколамск, сейчас Кемерово.
Будут нападения на школы, попытки запуска кода Колумбайн.
Выставляйте караулы и создавайте народные дружины. Патрулируйте школы, детсады.
Бдите подозрительное, ищите схроны и склады, мониторьте эфир на подозрительные частоты.
Особенно бдите промышленные центры, пригороды их, моногорода, города Дальнего Востока и Сибири.
Удар наносят по трудным с точки зрения логистик регионам.
Операция построена по шаблону американской операции дестабилизации страны – код Колумбайн. Алгоритм зациклен и превращён в франшизу.
Во Франции запущена франшиза бытового террора. Код Батаклан.
В России работает код Беслан и код Хромой Лошади.
Поступающая из Кемерово информация – подтверждает худшие предположения.
Это не авария и не халатность.
Это холодная и жестокая атака и не только в информационном поле, но и по психо-шаблонам населения.
Будут срывать инаугурацию всенародным трауром.
Источник: pravosudija.net
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Фазиль Искандер писал, “что Россия потеряла сюжет своего существования и поэтому я не знаю, о чем писать. И никто не знает, о чем писать. Пишут только те, кто не знает о том, что они не знают, о чем писать. будущее страшит хаосом жестокой бессмысленности. Сюжет существования, считал он, важнее всяких экономических законов, вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть этот самый сюжет существования. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства — оно разваливается”.