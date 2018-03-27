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Письмо читателя. Вишня

10:47. 27 марта 2018 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:

Здравствуйте, самые толковые тексты у Драгунова.

Это серия, спецоперация, Волоколамск – тоже в этом ряду.
Поэтому не только пожары, но и яды, бытовые, техногенное, транспортное.

БДИТЕ АВТОБУСЫ !!!
СРОЧНО ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ АВТОБУСЫ, особенно детские.
Все детские учреждения – тотальная проверка – от электрики до складируемого.
Сейчас каникулы – все детские площадки, места сборов – под тотальный контроль.
Все шкафчики, все жидкости  -тотальная проверка.
Проверяйте все школы, каждый угол.

Создавайте дружины, выставляйте караулы у школ, детсадов.
Особо бдите ремонты или строительство, возможны закладки, в том числе долговременные.
Весь детский транспорт -  под бдительные проверки. Водил и пилотов -  на медосмотры.
Бдите посторонних, не местных, особенно если груз бензина, ацетона, краски, лаки, или подобное.

Есть интуитивное, что подменяют материалы, например в огнетушителях – наоборот огнеопасное.
Материалы подменяют на легковоспламеняемые и т.д.

Бдите электронику, дистанционное, дроны с зажигалками.
Особенное внимание на пиротехнику.
Бдите посторонних у кухонь и столовых, на раздаче еды и т.д.
Бдите прилавки в магазинах на повреждения товаров.

Проверяйте баллоны, любые, даже под углекислый газ или строительные.

Сообщайте  о попытках поджогов или атак на ТЦ, поезда, узловые, развлекательные центры, кинотеатры и т.д.
Даже если не удалось раскочегарить до уровня крупного.

P.S

Судя по сообщением наших людей, было до десятка попыток устроить пожары, и это только в  только в Сибири.
Крупная Команда работает.
Надо поднимать ГБ и армию.

МЧС в тревогу, выставлять посты наблюдения.
ГБ -  в аэропорты и на границах шерстить уходящих.
Особенные проверки – стройфирмы и обслуживающие подобные объекты.

И да. Главное.

Волоколамск был с газом или яды, Кемерово  – пожар.
Поэтому если будет продолжение – то что-то другое, для маскировки и конспирации.
Например автобус, или самолёт, или транспортное, или вроде того.

мар. 25, 2018

07:02 pm - Срочное предупреждение !!!!! Эфирная Тревога !!!!

Всем спецам и МЧС.

В стране и мире запущены зловредные коды.
Активированы команды диверсантов и саботажа, террора и техногенов. Работают спецкоманды и спецтехника.
Цель операции – дестабилизация положения в стране, особенно после таких выборов, создание атмосферы страха, противопоставления семейного и управляющих элит.

В серии – Волоколамск, сейчас Кемерово.

Будут нападения на школы, попытки запуска кода Колумбайн.
Выставляйте караулы и создавайте народные дружины. Патрулируйте школы, детсады.
Бдите подозрительное, ищите схроны и склады, мониторьте эфир на подозрительные частоты.

Особенно бдите промышленные центры, пригороды их, моногорода, города Дальнего Востока и Сибири.
Удар наносят по трудным с точки зрения логистик регионам.

Операция построена по шаблону американской операции дестабилизации страны – код Колумбайн. Алгоритм зациклен и превращён в франшизу.
Во Франции запущена франшиза бытового террора. Код Батаклан.

В России работает код Беслан и код Хромой Лошади.

Поступающая из Кемерово информация  – подтверждает худшие предположения.
Это не авария и не халатность.
Это холодная и жестокая атака и не только в информационном поле, но и по психо-шаблонам населения.

Будут срывать инаугурацию всенародным трауром.

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 1244 403
    Вета 27 марта 2018 в 11:52 Ссылка Пометить
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    Фазиль Искандер писал, “что Россия потеряла сюжет своего существования и поэтому я не знаю, о чем писать. И никто не знает, о чем писать. Пишут только те, кто не знает о том, что они не знают, о чем писать. будущее страшит хаосом жестокой бессмысленности. Сюжет существования, считал он, важнее всяких экономических законов, вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть этот самый сюжет существования. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства — оно разваливается”.

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