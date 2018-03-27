Письмо читателя. Вишня

Здравствуйте, самые толковые тексты у Драгунова.

Это серия, спецоперация, Волоколамск – тоже в этом ряду.

Поэтому не только пожары, но и яды, бытовые, техногенное, транспортное.



БДИТЕ АВТОБУСЫ !!!

СРОЧНО ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ АВТОБУСЫ, особенно детские.

Все детские учреждения – тотальная проверка – от электрики до складируемого.

Сейчас каникулы – все детские площадки, места сборов – под тотальный контроль.

Все шкафчики, все жидкости -тотальная проверка.

Проверяйте все школы, каждый угол.



Создавайте дружины, выставляйте караулы у школ, детсадов.

Особо бдите ремонты или строительство, возможны закладки, в том числе долговременные.

Весь детский транспорт - под бдительные проверки. Водил и пилотов - на медосмотры.

Бдите посторонних, не местных, особенно если груз бензина, ацетона, краски, лаки, или подобное.



Есть интуитивное, что подменяют материалы, например в огнетушителях – наоборот огнеопасное.

Материалы подменяют на легковоспламеняемые и т.д.



Бдите электронику, дистанционное, дроны с зажигалками.

Особенное внимание на пиротехнику.

Бдите посторонних у кухонь и столовых, на раздаче еды и т.д.

Бдите прилавки в магазинах на повреждения товаров.



Проверяйте баллоны, любые, даже под углекислый газ или строительные.



Сообщайте о попытках поджогов или атак на ТЦ, поезда, узловые, развлекательные центры, кинотеатры и т.д.

Даже если не удалось раскочегарить до уровня крупного.



P.S



Судя по сообщением наших людей, было до десятка попыток устроить пожары, и это только в только в Сибири.

Крупная Команда работает.

Надо поднимать ГБ и армию.



МЧС в тревогу, выставлять посты наблюдения.

ГБ - в аэропорты и на границах шерстить уходящих.

Особенные проверки – стройфирмы и обслуживающие подобные объекты.



И да. Главное.



Волоколамск был с газом или яды, Кемерово – пожар.

Поэтому если будет продолжение – то что-то другое, для маскировки и конспирации.

Например автобус, или самолёт, или транспортное, или вроде того.

мар. 25, 2018

Всем спецам и МЧС.



В стране и мире запущены зловредные коды.

Активированы команды диверсантов и саботажа, террора и техногенов. Работают спецкоманды и спецтехника.

Цель операции – дестабилизация положения в стране, особенно после таких выборов, создание атмосферы страха, противопоставления семейного и управляющих элит.



В серии – Волоколамск, сейчас Кемерово.



Будут нападения на школы, попытки запуска кода Колумбайн.

Выставляйте караулы и создавайте народные дружины. Патрулируйте школы, детсады.

Бдите подозрительное, ищите схроны и склады, мониторьте эфир на подозрительные частоты.



Особенно бдите промышленные центры, пригороды их, моногорода, города Дальнего Востока и Сибири.

Удар наносят по трудным с точки зрения логистик регионам.



Операция построена по шаблону американской операции дестабилизации страны – код Колумбайн. Алгоритм зациклен и превращён в франшизу.

Во Франции запущена франшиза бытового террора. Код Батаклан.



В России работает код Беслан и код Хромой Лошади.



Поступающая из Кемерово информация – подтверждает худшие предположения.

Это не авария и не халатность.

Это холодная и жестокая атака и не только в информационном поле, но и по психо-шаблонам населения.



Будут срывать инаугурацию всенародным трауром.