Письмо. Банковский беспредел

Абсурдные инструкции ЦБ РФ приводят к блокировке счетов бизнеса в банках РФ. Заблокировано уже более 0.5млн счетов ИП и ООО!

ЦБ приказал блокировать счета за налоги меньше 0,9% от оборотов компании. Также блокируют счета компаний, у которых делается много выплат ИП (более 20% от оборота).

Очень страдают организации, у которых есть несколько счетов в разных банках сразу – им приходится “рисовать” налоги с каждого из своих счетов.

Вывести средства с заблокированного счета можно после долгих мытарств, и уплате БАНКУ комиссии в 10% (!).

По сообщению портала “Упрощенка”, Банк России установил минимальный размер налогов 0,9% от оборота по счету, при котором компаниям заблокируют расчетные счета. По новой методичке под ярлык “сомнительная фирма” может попасть даже обычная мелкая компания, у которой временные финансовые трудности. (Методические рекомендации ЦБ РФ от 21.07.2017 № 18-МР) .

Вот цитаты предпринимателей с форума banki.ru

меньше полгода обслуживались в Промсвязи ИП и тут блокировка ЭЦП – работает ИБ только в режиме прсмотра

запросили кучу документов – Письмо от руководителя организации, содержащее информацию о клиенте, Выписку из другого банка за последний календарный год, Документы, подтверждающие уплату налогов в бюджет, Налоговую отчетность за последний отчетный период

стоит ли это им все предоставлять – особенно возмущают выписки из другого банка – какое их дело что раньше было – или просто послать куда подальше и закрыть счет?

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Сейчас все банки без объяснения причин блокируют счета клиентов. Блокируют как у мелкого бизнеса, так и у среднего. Складывается такое мнение, что те люди которые стоят во главе банковского бизнеса ( Набиуллина , Греф, Дворкович, Кудрин и т.п.) целенаправлено рушат бизнес в России. У меня заблокировал Сбербанк – строительный бизнес, налоги оплачены, зарплатный проект, оборот больше 100 000 000 в квартал. Сторонняя организация “Центр комплаенс” запросил ВСЕ документы за 2 года работы. На мои пояснения что это больше 300 000 листов документов ответили, вы сканируйте и отправляйте нам, а мы сами разберемся что нам нужно. В результате счет все-равно заблокировали без объяснения. Крутили мои деньги больше 2х недель – все согласовывали можно мне остаток перечислить за стройматериалы или нет.

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У меня у знакомого примерно то же самое в ВТБ 24 по тематике стройка, с той лишь разницей, что оборот в 2 раза меньше. Слушок, что за стройку и рекламу с маркетингом взялись всерьез, как за самые обнальные направления

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Thorus пишет:

Интересно, а знаком ли кто лично с существами из “службы комплаенса”?

В глаза бы этим существам посмотреть… например.

В том то и дело, что это великая тайна! Самое страшное в таких действиях банка – это то, что какой то офисный планктон принимает решение внести в черный список предприятие и лично директора этого предприятия. В дальнейшем на предприятии ставится крест – ни один банк не откроет счет этому предприятию, либо сразу после открытия заблокирует и порекомендует его закрыть. И даже подать в суд не на кого – ибо тайна кто и за что внес. Этот директор по меньшей мере на пару лет фактически лишен возможности быть директором предприятия с правом подписи. Фактически это тоже самое, что расстреливать человека даже не за подозрения, а за саму возможность совершения правонарушения.

И центробанк радостно идет на встречу таким действиям банков, это 100% вредительство работающее на руку нашим “деловым партнерам”, дальнейшее разрушение всей экономики, всего малого и среднего бизнеса.

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По своему опыту скажу, что банки не делятся на лояльные и нелояльные к клиенту. Их не волнуют особенности ведения бизнеса. Сотрудники банков озабочены не тем, как заработать на клиенте, а тем как выполнить указания ЦБ. Любой намек ЦБ – это указание. Это касается всех сотрудников банков от операциониста до управляющего. Команда опричника (фин.мониторинг) – закон. “Извините, но мы ничем помочь не можем, закрывайте счет”. Статус сотрудника фин.мониторинга в банке возрос до небес. До него уже не докричаться и не объяснить, ему просто ПОКАЗАЛОСЬ. То что таким методами на корню косится малый ( а скоро и средний) бизнес ЦБ не волнует: надо пополнять бюджет.

Вот требования банка к клиенту озвученные мне менеджером среднего звена в одном из банков:

1. оборот по счету не более 3 млн. в месяц

2. более 1% налогов

3. оплата со счета канц. , хоз. товаров, аренды

4. выплата зарплаты не ниже средней по региону не менее чем 4 сотрудникам

5. ежедневный остаток по счету 500 тыс.руб.

6. деньги должны “вылеживаться” на счете в течение 1-2 дней

7. переводы на счета ИП не более 20% от оборота (ИП-шники плохие и все обналичивают)

8. сумма одной операции в первый месяц обслуживания не более 500 тыс. руб. (если больше, то информация отправляется банком в ЦБ как подозрительная)

9. уставной капитал компании не менее 50 тыс.руб.

10. возраст ген.директора и собственника не менее 23 лет.

По прогнозам в 2018 году планку налогов поднимут.

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ИП ,счёт в Авангарде с 2012 года.

Занимаемся вендингом(сеть не большая),выручки не большие.

С начала года начали производство оборудования для спорта,так получилось подписали контракт с известным клубом РФ.

Деньги по контракту были перечислены на наш р/с ,после чего р/с был мгновенно

(В течении недели) заблокирован финмониторингом.

Предоставили документы (тем кто сталкивался ,знакомо сколько требуют),в результате предоставления документов ,разблокировки счёта не последовало,пропустили только налоговые платежи,текущие арендные платежи заблокировали.

Ни каких документов о причинах блокировки не предоставляют,предложили закрыть счёт и требуют комисию 10% на остаток.?!!!!в общем 10% от контракта по факту!!!

Куда бежать и кому жаловаться?

еще

Так и придется вторые счета открывать “на всякий случай”,

Это не поможет. Как только банк блокирует вам счет, о вас как о недобросовестном клиенте информация незамедлительно уходит в ЦБ откуда так-же незамедлительно поступает во все банки. В это случае все банки в которых у вас открыты счета вынуждены вам заблокировать счет уже на основании циркуляра ЦБ.

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Как показывает личный опыт, эта опция, заявленная ЦБ пока не работает. Компанию попросили на выход и тут же она открыла счет в другом банке. Но вот если остаток денег в первом банке переводить в новый банк, то формулировка платежки “… в связи с закрытием счета” насторожит второй банк и шансы жить с ним долго и счастливо резко уменьшатся почти до 0.

Еще

Банк не имеет права отказать в открытии р/с, но после нескольких операций счет будет заблокирован. Это проверенно неоднократно на нескольких компаниях и нескольких банках.

Кстати http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10044393 – здесь написано про ИП. Нам в пятницу ОФМ банка четко и ясно сказал – любые перечисления, любому ИП, с любым назначением платежа, вызовут блокировку нашего счета.

500 000 счетов ИП + 800 000 счетов ООО – какой % бизнеса уже убили в РФ?

PS: По данным общественной организации «Деловая Россия», с начала года банки заблокировали около 500 тыс. счетов предпринимателей. Как пояснил “Ъ” Олег Иванов, банкиры не только отказывают в проведении отдельных операций, но и блокируют счета клиентов банков (вследствие чего и денежные средства на этих счетах фактически замораживаются). Кроме того, банки требуют от клиентов отказаться от сотрудничества с отдельными контрагентами, а порой и настаивают на добровольном отказе клиента от обслуживания в банке, указывает господин Иванов.

Короче, почти единственная прибыльная отрасль РФ – банковская – планомерно загоняется в гроб. А с ней и весь малый и средний бизнес.