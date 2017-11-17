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Эксперты сравнили зарплаты в России и Европе, результат обескуражил

17:32. 17 ноября 2017 Просмотров - 125 3 коммент. Опубликовал:

Эксперты сравнили зарплаты в России и Европе, результат обескуражил

Меньше, чем в Литве...

Заработные платы в нашей стране, как сообщает Росстат, постоянно растут, но реальные доходы населения падают четвертый год подряд. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, покупательная способность российских окладов существенно отстает от европейских зарплат: в 2,5 раза — от немецких и на 30% — от литовских.

В докладе Fitch отмечены как положительные, так и негативные тенденции. С одной стороны, доля населения, уровень доходов которого практически не отличается от прожиточного минимума, снизилась: если в 2013 году количество россиян, которые зарабатывали менее 15 тыс. рублей в месяц, составляло около 38%, то сейчас их число едва превышает 29%.
 
С другой стороны, начиная с 2013 года реальные доходы россиян (то есть сумма, которую можно себе позволить на оплату товаров и услуг после выплаты налогов и с учетом инфляции) сократились на 11%. Падение этого показателя замедлилось, однако «минус» и сейчас достаточно значителен — 1,2% по итогам трех кварталов 2017 года.
 
Если оценивать российские зарплаты исходя из паритета покупательной способности (ППС — соотношение разных валют по возможности приобретения определенного набора товаров и услуг), то они существенно проигрывают европейским аналогам.
 
Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин рапортует о новых достижениях: рост реальных зарплат в России в этом году составит 3%, в 2018-м — 4%. По словам министра, правительство поставило перед собой задачу добиться ежегодного роста зарплат россиян на 10%.
 
Как полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, при сравнении зарплат в России и в Европе надо учитывать, что в нашей стране заметную долю занимает теневой сектор. Кроме того, в России наблюдается сильный разброс по уровню окладов. В столице средняя зарплата составляет около 92 тыс. рублей (с учетом высоких окладов представителей госэлиты и руководителей крупных корпораций). В провинции многим приходится довольствоваться минимальным размером оплаты труда - 7,8 тыс. рублей.
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«На увеличение фонда заработной платы можно направить сверхприбыль от экспорта углеводородов. Однако Минфин предпочитает тратить ежедневно 5,8 млрд рублей на покупку валюты для пополнения долларовой «подушки безопасности». Поэтому рассчитывать на рост реальных зарплат на 10% в год нам не придется в перспективе 10–15 лет», — отмечает Роман Ткачук.
Метки: доходы граждан, общество
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3 коммент.»

  • 4140 2686
    serjoza 17 ноября 2017 в 17:35 Ссылка Пометить
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    нет ..зато дворяне получают от 250 рублей и выше…а ещё кое кто из Путинцев-кричал что дешёвая раб сила это конкурентное преимущество России..а почему ему не пополучать по 30 тыс..что,слабо?

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    Ursus 17 ноября 2017 в 17:50 Ссылка Пометить
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    Как же так? Всем путенцам известно, что в Литве жопа полная. Оттуда вроде уже готовы ломиться в РФ все, только бы их приютили.

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    Ursus 17 ноября 2017 в 17:52 Ссылка Пометить
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    Средняя зарплата по ППС в РФ 1451 долл?! Вряд ли, на два нужно поделить

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