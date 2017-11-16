Отстранение России от Игр-2018 может развалить олимпийское движение

По информации Зеппеля, российскую лабораторию на грядущем мероприятии WADA опять сочтут несоответствующей кодексу организации и откажут в её восстановлении. Претензии к России остались прежними — страна не признала вывод независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о наличии госситемы поддержки допинга и не предоставила доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории. По мнению сотрудника ARD, вердикт станет поводом для отстранения отечественной сборной от Игр в Пхёнчхане.

Ранее глава WADA Оливье Ниггли также заявил, что одним из препятствий на пути россиян в Южную Корею станет «несоответствие России антидопинговому кодексу» организации.

Однако олимпийская чемпионка Турина-2006, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Парламентской газеты» подчеркнула — аккредитация РУСАДА и участие России в Играх-2018 никак не связаны. Достаточно вспомнить, что в Рио-2016 российские атлеты выступали, когда членство организации в WADA было отозвано.

«Лишить Россию Олимпиады можно, только лишив аккредитации Олимпийского комитета России. Насколько мне известно, Международный олимпийский комитетоб этом нигде не заявлял», — отметила Светлана Журова.

По словам депутата, многие страны вообще не имеют национальных антидопинговых агентств — они, как правило, есть только у ведущих спортивных государств.

Преследование России ударит по самой WADA

Одновременно с заявлением Зеппельта в СМИ появилась информация от ещё одного участника допингового скандала — бежавшего из России экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Как пишет The Daily Mail, он передал МОК новые данные об употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов.

Учтёт ли поступившую информацию комиссия международной организации под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимающаяся расследованием фактов употребления допинга в России, не ясно. Окончательные выводы структура должна представить 5 декабря. Однако Родченков уже пообещал, что если его данные не будут учтены в докладе, то он передаст их широкой огласке.

Связана ли активность экс-главы Московской антидопинговой лаборатории с возбуждением против него нового уголовного дела — на этот раз о воспрепятствовании производству предварительного расследования — не ясно. Однако обелить свою репутацию человек, обвиняемый в продаже российским спортсменам неизвестных американских препаратов, после применения которых в организме атлетов находили запрещённые вещества, вряд ли сможет.

Всё это похоже скорее на жесты отчаяния на фоне явного дефицита каких-то внятных улик. Из 96 российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга в «докладе Макларена», расследования закрыты в отношении 95 — из-за отсутствия доказательств. Это заставляет информаторов работать с удвоенной энергией и делать новые вбросы.

Лишить Россию Олимпиады можно, только лишив аккредитации Олимпийского комитета России. Насколько мне известно, Международный олимпийский комитет об этом нигде не заявлял.

Вместе с тем эксперты полагают, что в самой WADA и в окружающих её структурах достаточно людей, которые хотели бы лишить Россию права участвовать в

. Однако отстранение России от Игр-2018 может привести к развалу всего олимпийского движения. Об этом заявил первый замглавы Комитета

по международным делам

. «Если были нарушения по допингу, то должны наказываться отдельные спортсмены. Наказывать всю страну — это бред. И если такое решение будет принято, то МОК, и особенно WADA, себя полностью скомпрометирует. И тогда речь наверняка зайдёт о создании вместо WADA новой структуры — разговоры об этом уже ходили в прошлом году», — сказал законодатель «

». По мнению сенатора, весь ажиотаж вокруг участия России в южнокорейских Играх, которые начнутся в феврале, связан с выборами Президента России в марте 2018 года. Парламентарий уверен, «нас явно склоняют к бойкоту

, но от нас этого точно не дождутся».

зимней Олимпиаде-2018Совета ФедерацииПарламентской газетезимней Олимпиады

А вот политолог Михаил Ремизов считает, что участие России в Играх-2018 на дискриминационных условиях, например, при запрете гимна, недопустимо. «Даже участие под нейтральным флагом в такой ситуации для нас неприемлемо. Мы должны готовить ответные меры, а все разговоры о том, что судьбы спортсменов выше интересов всего государства, прививают культуру предательства. Да и у государства нет других мотивов финансировать большой спорт, как только большой государственный престиж. Если же вместо престижа мы получаем унижение — это очень плохой сигнал. И для мирового сообщества, и для собственных граждан», — заявил он «Парламентской газете».

Час «Х», когда WADA рассмотрит вопрос о соответствии кодексу РУСАДА, совсем близко. Однако напряжение продолжит нарастать и после — вплоть до 5 декабря, когда МОК должно принять решение об участии России в Олимпиаде. Но законодатели уверены — страна готова к натиску и будет бороться за свои права до конца.