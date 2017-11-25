«Единственное, что объединяет всех либералов – это ненависть к России». Ф.М. Достоевский.

«Я всю Россию ненавижу… Русский народ надо пороть-с».

Смердяков, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского

Как сладостно отчизну ненавидеть

И жадно ждать её уничтожения!

И в разрушении отчизны видеть

Всемирную десницу возрождения.

Владимир Печерин (1807–1885)

Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица. (…)

Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. (…)

Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения и из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

П.Я. Чаадаев (1794 – 1856). Философические письма. Письмо первое.

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Сладострастных ненавистников собственного отечества, увы, всегда хватало. Вспоминаются прогрессивные студенты, после цусимской катастрофы российского флота направившие японскому императору поздравительную телеграмму по поводу победы над реакционным царским режимом. Русский простодушный народ сочинил песню о гибели крейсера «Варяг», утирал слезы при звуках вальса «На сопках Маньчжурии», а ревнители «вольности и прав» испытывали радостное удовлетворение от того, что деспоту и тирану нанесен непоправимый урон» — писал в 2008 г. (в связи с «августовской войной») писатель Анатолий Макаров. Вспомним еще: журналисты, предприниматели, адвокаты — из разных городов — после Цусимы посылали приветственные телеграммы микадо, а депутации курсисток отправлялись на Волгу, где тожественно встречали японских военнопленных…

В. Карпец. Битва за историю. 28 марта 2012. Интернет

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«Родина», «Родина»… А что «Родина»? Что мы от нее видели? Я так считаю: где кормят, там и Родина.

Герой фильма С. Герасимова «Люди и звери»

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Никогда не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого.

Мы живем, под собою не чуя страны.

Осип Мандельштам

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Патриотизм – последнее прибежище негодяев.

Лозунг либералов начала 1990-х годов

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А что насчет того, где выйдет приземлиться, —

земля везде тверда: рекомендую США.

Иосиф Бродский

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Мертвая страна. Мертвый народ.

Леонид Радзиховский

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Русским место у параши.

Валерия Новодворская

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… вандалы (венеды) на Земле — одни, и имя им — Россия. И, пока жив хотя бы один человек, считающий себя русским, весь мир находится в перманентной опасности. И выход только один — уехать из России, выдавить из себя русскую культурку, избавиться от языка — перестать быть русским насколько это возможно.

Высказывание анонимного русофоба в Интернете

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Штирлиц склонился над картой Советского Союза, его рвало на Родину.

Анекдот из бульварной «демократической» газеты

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У русских нет и никогда не будет никакой истории, так как нельзя сказать правду – стыдно.

И. Хакамада. Телепередача «Культурная революция»,

«Никто не хочет знать настоящей истории», 12. 09.2002

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Полное, стопроцентное рабство. Крепостное право — детский лепет, игра…

Майя Плисецкая

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Россия – это историческая аномалия, порожденная ордынским насилием над русской личностью, что-то вроде черной дыры или бермудского треугольника. […]

… Россия – не страна, а фантасмагория, причем опасная, стремящаяся навязать себя миру. Да, собственно, и русские-то – это не нация в нормальном понимании, а фантасмагория…»

А. Широпаев. Тьма-Родина

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Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто Разровнять…

Михаил Жванецкий, писатель

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Если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве частей началась бы нормальная жизнь.

Юлия Латынина, писатель

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Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратила свое существование.

Валерий Панюшкин, журналист, «Дождь»

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Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации – в самовлюбленного, обидчивого, трусливого поддонка. Я могу сказать твердо, на основании своих собственных наблюдений: русский мужчина – самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле…

Альфред Кох, Бывший глава Госкомимущества

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Русский народ – это генетический мусор.

Ксения Собчак, телеведущая

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Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. Зло должно быть наказуемо.

Александр Подрабинек, политик

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Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта.

Артемий Троицкий, музыкальный критик

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Истреблять! Всех поголовно, меньше народа – больше кислорода! Вам мешает российский народ, его нужно ликвидировать! Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене народа!

Людмила Нарусова, политик, жена Анатолия Собчака

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Россия как государство русских не имеет исторической перспективы.

Егор Гайдар, политик

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Об обер-идеологе «перестройки», сотруднике американской разведки Александре Яковлеве, похвалявшемся тем, что он «сломал хребет» советской власти, тогдашний председатель КГБ СССР и член Политбюро В.А. Крючков вспоминал:

«К России он относился без тени почтения, я никогда не слышал от него ни одного доброго слова о русском народе (…) Я ни разу не слышал от Яковлева теплого слова о Родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился, к примеру, нашей победой в Великой Отечественной войне… Видимо, стремление разрушать, развенчивать все и вся брало верх над справедливостью, самыми естественными человеческими чувствами, над элементарной порядочностью по отношению к Родине и собственному народу…»

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В 1998 году в журнале «Итоги» появилась фотография с какой-то выставки, и ее с охотно перепечатал ряд «демократических» изданий. На фотографии муляж громадной уродливой коровы, и посетителям выставки предлагалось заглядывать ей под хвост. Это называлось «Путешествие вглубь России».

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Рабская доля

З (Замкнутый круг)

Выбери опять себе царя,

Жалкая, безмозглая Россия.

Лоб себе разбей у алтаря,

Пуча зенки бурые, косые!

Собери, похмельная с утра,

На Собор бомжей и наркоманов,

Выбери опять себе Петра,

Грозных и безжалостных Иванов!

Ну а лучше — выбери Орду,

Нового Батыя — Чингисхана,

Рабский кнут, намордник и узду,

И в Кремле — Кадырова Рамзана!

Вновь поверь в Аллаха и Христа,

Докажи — кретинам все возможно,

Если голова твоя пуста —

Значит, ты навеки безнадежна!

А потом опять вернись в Совок,

Сталина верни себе, урода,

В морду издевательский плевок,

Получив от «малого» народа !

По руинам городов и сел,

Пьяной гопотой и дураками,

Бегаешь по кругу, как осёл,

Долгими, бесцельными веками…

Анонимный русофоб из Интернета

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И сколько бы сильно ни давало себя знать происхождение современной интеллигенции (либеральной, — В.А.), от одного наследственного недуга она, по-видимому, исцелилась – от веры в «народ». Мучительный роман русской интеллигенции с народом окончен. (…) Существенная перемена в самосознании интеллигенции или, по крайней мере, значительной ее части состоит в том, что она не чувствует себя более обязанной ни власти, ни народу, не испытывает желания быть чьим-либо слугой, и не стремится удобрить собой национальную почву, но начинает – если я не ошибаюсь – ощущать себя истинным субъектом истории.

Борис Хазанов (Геннадий Файбусович). История безответной любви. – Журнал «Знание – сила», «перестроечные» годы.

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Боюсь, этот народ уже не спасти.

Господа холуи, проходимцы, приспособленцы и просто идиоты!

Не смейте меня учить любить Родину!

Научить любить нельзя. Заставить любить нельзя. Неужели это не понятно?

Ту Россию, которую я любил и буду любить, меня учить любить не надо. А то чудовище, которое вы пытаетесь родить, калеча и уродуя мою страну, вы меня полюбить не заставите.

И гореть вам в аду, клоуны».

Андрей Макаревич. ДОСТАЛИ. Все. Достали.

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Самое интересное в этом посте то, что совершенно непонятно, к кому он обращен. Кто эти «холуи, проходимцы, приспособленцы и просто идиоты», которые учат Андрея Вадимовича «любить Родину». Хотя основной тезис поста, безусловно, неопровергаем: нельзя научить любить Родину.

Родина – она как мать. И если даже мать будет блудливой алкоголичкой, сын никогда не перестанет любить эту мать, потому что она дала ему жизнь. И никто не сможет родить из этой матери другую мать, калеча и уродуя ее, – она, даже искалеченная и изуродованная, все равно останется той самой матерью, которая дала сыну жизнь.

И тут в словах Андрея Вадимовича я вижу явное противоречие, ибо он говорит, что эту самую изуродованную и искалеченную мать он любить отказывается. «Не заставите», – говорит.

Так ведь никто никого ничего делать не заставляет. Я, поверьте, с не меньшим изумлением слежу за всеми этими межфракционными депутатскими группами по защите христианских ценностей, за всеми этими переименованиями дня снятия блокады Ленинграда и за священной войной с гомосексуализмом. Я считаю все это шизофренией, безумием и клоунадой.

Но я, поверьте, решительно не понимаю, какое отношение клоуны из «лукоморья» (по меткому наблюдению омбудсмена Лукина) имеют к моей Родине. Моя Родина – это моя Родина, она ничья больше, и я ее ни с кем разделять не собираюсь. И что бы условные «холуи, проходимцы, приспособленцы и просто идиоты» ни делали с моей Родиной – это никоим образом не может повлиять на мое отношение к ней. К ним, к этим самым вышеперечисленным категориям – да, может повлиять. А к Родине – нет.

Максим Кононенко. Клоуны в аду. 26 ноября 2013

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Я не знаю, где моя настоящая родина. Скорее всего, ее нет на карте.

Родина пахнет жигулевским пивом.

… дорогу из Парижа в Москву я воспринимал как сибирскую ссылку боярыни Морозовой. (боярыня Морозова никогда не была ни в сибирской, ни в какой другой ссылке. – В.А.)

Когда я, аспирант Института мировой литературы, познакомился с французскими дипломатами в их посольстве, мне так хотелось сказать им что-нибудь антисоветское, выдать все секреты.

Велики победы арийского солдата! Немцы побеждали с улыбками.

Я не знаю, где моя настоящая родина. Скорее всего, ее нет на карте.

Мне нравится думать о том, как красноармейцы насиловали и убивали молодых дворянок. Лежу – представляю.

В Париже я предал родину на всю последующую жизнь. Я предал родину, не заметив этого: легко и свободно.

Моя ненависть к системе, в которой я не видел ничего, кроме идеологии, достигла таких степеней, что Альенде в моих глазах был заранее … (нецензурнон. – В.А.) утопическим социалистом, ставленником Кремля, и я пришел в полный восторг от хунты Пиночета, торжества ЦРУ. Мне было приятно, что Альенде убили. Мне было радостно, как завыла Москва. Это был пик моей политической невменяемости: я был настолько левым, что стал правым, чтобы отстоять свой гошизм.

Виктор Ерофеев. Хороший Сталин.

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ЗАПАДНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ О РОССИИ

Нельзя быть либеральным человеком в Европе, не будучи врагом России. Либерализм и благорасположение к славянам – понятия несовместимые. Покуда так будет – Россия, хоть распинайся за цивилизацию и всеобщий мир. – она ничего другого не получит в ответ, кроме merde (merde на французском – дерьмо).

П.В. Анненков в письме И.С. Тургеневу

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Менталитет русского мужчины остался средневековым. Он любит поесть, причем совсем не в разумных пределах. И пить соответственно. Зачем жить, если во всем себе отказывать?

Газета Le Figaro, Франция. Отражает точку зрения умеренно правых партий.

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Как показывают материалы о России, публикуемые в немецких газетах, в негативном свете подаются не только политики, но и простые люди. Любимая тема: зависимость русских от употребления алкоголя. Например, газета Suddeutsche Zeitung сообщает о «чрезвычайной ситуации с водкой в Москве» и о лестничных клетках в российских домах. Там, как установил корреспондент, пахнет мочой, а алкоголики в нижнем белье пьют водку прямо из бутылок. Это соответствует действительности. Но разве сообщают об увиденной рвоте из Парижа или о запахе из-под мышек в Лондоне?

В одной из статей в газете Handelsblatt о российской космонавтике […] космодром Бойконур создает у автора впечатление, будто это пункт сбора металлолома. Солдаты сидят, развалившись, на контрольно-пропускном пункте, старый главный инженер говорит в статье о том, что «давно утопил свою надежду в водке». Экскурсовод в Музее Гагарина одета в «по-советски красную одежду» и, «судя по всему», поклоняется форменной куртке первого человека, побывавшего в космосе. После удачного старта ракеты-носителя пьют водку.

Berliner Zeitung, Германия

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Россияне куда более асоциальны и аполитичны, чем жители западных стран, поскольку предпочитают искать убежище в своем внутреннем мире, где они чувствуют себя уверенно. О них говорят, что они живут как в окопах», в постоянном окружении врагов.

Foreign Affairs, США

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Красная площадь получила свое название в Средние века, потому что здесь происходили массовые казни диссидентов и политических противников царя. Сначала отрубали руки, ноги, язык, а потом уже голову.

The Washington Times, США

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Сразу же после речи Черчилля в Фултоне состоялось совещание промышленных магнатов США. Вот выдержка из их резолюции: «Россия – азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в наглости, предательстве и терроризме».

Автор подборки Ирзабеков Василий (Фазиль)

Источник: nnm.me