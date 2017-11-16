Керченский мост. Голосование
11:57. 16 ноября 2017 Просмотров - 351 3 коммент. Опубликовал: brahman
На сайте "Назови мост" https://xn--80aeofubjd1ak.xn--p1ai/ открылось голосование за название Керченского моста.
Список вариантов определен министерством транспорта http://tass.ru/v-strane/4733524. Победившее название по итогам и станет официальным названием Керченского моста, причем судя по первым цифрам, не обязательно, что Керченский мост будет Керченским мостом.
В качестве дополнительной альтернативы, предложен пункт "Предложить свой вариант".
Проголосовал за вариант №2, как более привычный.
Условия голосования:
2.1. Голосование продлится с 16 ноября по 16 декабря 2017 года.
2.2. Голосование проводится только на сайте назовимост.рф
2.3. Голосование является абсолютно бесплатным.
2.4. Каждый пользователь может проголосовать один раз.
2.5. Участие в голосовании не предполагает призов или иного вознаграждения участникам.
2.6. Для голосования на сайте назовимост.рф необходимо пройти авторизацию через социальные сети или электронную почту.
2.7. В случае если наберется более 100 голосов за произвольный вариант названия, предложенный вариант названия будет выведен отдельным пунктом в строку для голосования и будет учтен при подсчете голосов.
Текущее состояние строительства моста на видео ниже.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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а может назвать его Родина
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Его всё равно назовут мостом еврея Платона, потому что он перехватил финансирование этого моста.
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Таврический…