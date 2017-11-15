Компетентность «независимых» журналистов требует модернизации

Письма читателей моего блога бывают разными. Разными по теме и проблематике, по тональности и своему настрою. Вчера я получил письмо, которое мне показалось достойным немедленного обнародования. А вопросы, в нем поднятые, очень важными…

«К вопросу о компетентности

На прошлой неделе в Министерстве Обороны прошла коллегия, на которой были подведены итоги выполнения майских указов Президента России.

Признаться, изменения в армии и на флоте за пять лет произошли впечатляющие. Об этом можно судить даже не по тем цифрам, которые приводились руководством министерства, а по конкретным результатам, которые показывает наша армия.

Давайте вспомним Крым, где без единого выстрела было обеспечено свободное волеизъявление народа. При этом, все понимают, что если бы на население оказывалось хоть какое-то давление, никакого присоединения к России не было.

Про Сирию и говорить не приходится. Когда наша страна последний раз выигрывала войны за тысячи километров от своей территории? Да ещё за столь короткое время и практически без потерь.

С другой стороны, эти успехи, конечно же, сильно раздражают наших западных «партнеров». Я уже не говорю об их преданных помощниках, так называемых «прогрессивно мыслящих» журналистах.

Правда, сейчас им крыть нечем, но молчать они все равно не собираются. Нашелся один «прогрессивно мыслящий», не очень компетентный, но с претензией на военного эксперта. Материал за подписью А. Шарковского «Генштаб завысил показатели», был опубликован вроде бы уважаемым изданием «Независимой газетой». В этом материале приводятся якобы нестыковки в докладе начальника российского Генерального штаба.

Для того, чтобы давать оценку правдоподобности показателей, приведенных в докладе Генштаба, надо разбираться, как минимум, в военном искусстве и подходах к оснащению армии и флота системами вооружений. Так вот автор «критической статьи» явно не понимает того, о чем пишет.

Чтобы понять уровень общей компетентности господина А. Шарковского в военных вопросах достаточно посмотреть на его другие статьи. Пишет он регулярно, рассуждая об основных событиях в Вооруженных Силах, а также высказываясь по сирийской и украинской проблематикам. Только в основном это — так называемый «копирайт» новостных сообщений. Что это такое? Все очень просто, берется новостная заметка и в лучшем случае перефразируется другими словами с легким налетом неглубоких, по своему содержанию, выводов. Но у всех статей господина А. Шарковского есть одна отличительная особенность – броский заголовок. В общем, в его статьях есть все, кроме анализа.

Но вернемся к его материалу «Генштаб завысил показатели».

В понимании автора А. Шарковского «современное» – это «новое», которого до этого не было. На самом деле, современный образец вооружения это тот, который по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам и в настоящее время эффективно применяется в вооруженном противоборстве. Уровень современности может достигаться за счет модернизации образцов стоящих на вооружении, то есть улучшения характеристик, по которым он стал уступать зарубежным аналогам. И это намного дешевле и быстрее.

То, о чем рассуждает А. Шарковский, это перспективные образцы вооружения и техники. Под ними понимается оружие, основные ТТХ которого существенно превосходят характеристики зарубежных аналогов или аналоги отсутствуют. Что касается вопросов морских и авиационных стратегических ядерных сил, то для расчета доли современных образцов автор использовал неверные данные о РПЛСН и самолетах Ту-95мс, находящихся в боевом составе. Современными РПЛСН являются те, которые могут применять баллистические ракеты «Булава» и «Синева», выпускаемых в настоящее время нашей промышленностью. Таких подводных лодок у нас более 80%. По самолетам Ту-95мс и Ту-160 аналогичная ситуация. Их модернизированные варианты позволяют применять современные крылатые ракеты «Х-101».

Низкий уровень компетентности господина А.Шарковского не позволил ему даже разобраться с современными образцами в нашей авиационной составляющей «ядерной триады». Может для этого стоило заглянуть в недалекое прошлое, а именно обратится к совещаниям в Сочи под руководством Президента РФ. На одном из них 28 ноября 2013 г. ВГК поставил четкую задачу по модернизации имеющегося парка ракетоносцев: «Разумеется, нужно продолжать модернизацию и Ту-160 и Ту-95МС. Вы знаете, над чем надо работать: это и электроника, и другие вопросы. Возможности этих комплексов далеко не исчерпаны, и то, что касается дальней авиации, – здесь многое можно будет сделать, модернизировать так, чтобы вывести эту технику на более высокий уровень».

Получается, что так называемый «ведущий военный аналитик» столь уважаемой газеты не в курсе, что в Вооруженных Силах уже практически четыре года полным ходом идет модернизация стратегических ракетоносцев, и они массово из старого парка перемещаются в разряд современной техники!

Но и это ещё не все. Ссылаясь на открытые источники информации, господин А. Шарковский выдает количество ракетоносцев Ту-160 – 16 шт. и Ту-95МС – 50 шт., якобы имеющихся в Вооруженных Силах. Но и тут сплошной «копирайт» из Википедии, вероятно автор статьи думает, что там более правильные цифры, чем те, на которых основывался доклад начальника Генерального штаба.

Утверждая о том, что семейство ракет-носителей «Ангара» не способно обеспечить выведение полезных нагрузок на все типы околоземных орбит с территории Российской Федерации, автор противоречит собственным же аргументам. По факту же успешные пуски ракет-носителей «Ангара» легкого и тяжелого классов с космодрома «Плесецк» подтвердили готовность космического ракетного комплекса к выполнению задач по запуску космических аппаратов. Универсальность космического ракетного комплекса «Ангара» является серьезным достижением отечественной ракетно-космической отрасли, которое уже в ближайшей перспективе позволит снизить затраты на проведение запусков космических аппаратов военного и двойного назначения.

Если оценить приведенные в статье аргументы по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и системе противоракетной обороны США (ПРО), то и здесь автор проявил нулевые познания. Изложение им материала противоречит законам элементарной логики. Система предупреждения о ракетном нападении обнаруживает старт баллистических ракет и предупреждает о нем, а система противоракетной обороны уничтожает их. Поэтому, при чем здесь Московская конференция, американская ПРО и американская спутниковая группировка? Они не оказывают влияния на нашу систему предупреждения о ракетном нападении. Неуместно, не зная характеристик аппаратов нашей Единой космической системы, ставить их возможности под сомнение.

Поскольку крайне низкий уровень понимания и знания описываемых проблем А. Шарковским нам уже понятен, то нас не удивит и концовка его статьи, которая и вовсе свидетельствует о полном профессиональном невежестве автора: «Итоговые цифры получаются искаженными, а истинная картина состояния Вооруженных Сил при таких обстоятельствах просто не видна, и есть опасность, что военно-политическое руководство страны в какой-то момент начнет принимать решения на основе этих искаженных данных».

По этим словам становится понятно, что помимо некомпетентности в военных вопросах, автор весьма далек и от вопросов государственного управления. По-видимому, господин А. Шарковский не в курсе, что в состав военно-политического руководства страны также входит Министр обороны Российской Федерации, в подчинении которого находятся компетентные органы управления для подготовки обоснованных решений в области строительства и развития Вооруженных Сил.

Прежде чем писать статью с таким громким обвиняющим названием «Генштаб завысил показатели» необходимо хотя бы на элементарном уровне разобраться в вопросах, о которых решил публично заявить.

А подвергать сомнению слова начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – значит выставлять себя на всеобщее посмешище.

АЛЕКСЕЙ УМЕЛОВ