Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2019

Скандал, поднятый в украинских СМИ в связи с обстрелом новоназначенного «губернатора Донецкой области», продолжает разрастаться и обрастать новыми интересными подробностями. И дело здесь не только в том, что штаб т.н. «ООС» традиционно обвиняет в обстрелах только одну сторону — ВС ДНР.

Дело намного глубже — это многоходовая провокация была спланирована на самом верху украинского руководства для срыва переговорного процесса, а к ее исполнению были привлечены боевики националистического полка «Азов».

А теперь давайте по порядку.

Ракета прилетела — и ага…

10 июля 2019 г. пресс-служба штаба т.н. «Операции объединенных сил» сообщила, что днем возле населенного пункта Гранитное в Донецкой области из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ВСУ.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб — а еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести.

И всё бы ничего — да только в этой колонне находился т.н. «председатель Донецкой областной государственной администрации» Павел Кириленко. Тот самый новоназначенный гауляйтер оккупированной ВСУ части Донбасса. Однако в сообщении пресс-службы штаба т.н. «ООС» об этом почему-то ни гу-гу.

Зато первым об этой новости — что при обстреле присутствовал Павел Кириленко — весьма эмоционально поведал ветеран АТО Борис Овчаров, который служил под Мариуполем.

Новость тут же подхватили украинские масс-медиа — и разнесли на весь белый свет. Естественно, с уточнениями, что якобы кортеж «губернатора Паши» расстреляли (ну кто бы сомневался?) некие «боевики ДНР».

А сам господин Клименко — едва ли не образец мужества, так как якобы направлялся на осмотр позиций ВСУ на передовой!

Тут, казалось, уже и до награды недалеко — всего 5 дней на должности, а впереди вроде бы уже забрезжил «хероический» орден…

Но вот на уже на следующий день риторика киевских СМИ моментально изменилась — оказалось, что новый губернатор выехал на передовую без предупреждения штаба «ООС».

И только лишь на этом основании целый вице-премьер министр Павел Розенко из всё никак не желающего уйти в отставку правительства Гройсмана обвинил в гибели бойца ВСУ…того самого новоназначенного губернатора Кириленко! И даже призвал отправить его в отставку — хватит, мол, поруководил уже…

Как быстро изменчива погода в редакциях украинских СМИ! Хорошо, что хоть в обстреле самого себя нового «председателя ДонОГА» не обвинили — и на этом спасибо.

Так в чем же причина такой внезапной опалы со стороны самой верхушки правительства Украины? А причина кроется в том, что между группировками пришедшего к власти президента Владимира Зеленского и отчаянно цепляющимися за кресла представителями старого клана Петра Порошенко, ярким ставленником которого является Владимир Гройсман со своими вице-премьерами, идет борьба уже не на шутку — особенно обострившаяся в преддверии парламентских выборов.

И бьют пацаны друг друга уже наотмашь — со всей широтой своей классовой бандеровской ненависти. Поэтому под нещадную критику окопавшейся на властном украинском Олимпе порошенковской клики попадают все ставленники нового президента. И здесь все средства сгодятся — как говорится, что Гройсману хорошо, то Зеленскому смерть.

Скандал в доме Зеленских…

Назначение на должность нового донецкого гауляйтера с самого начала сопровождалось нешуточным скандалом во всех украинских СМИ — потому что выяснились весьма пикантные фаты биографии Павла Клименко.

Оказалось, что сам он родом из Макеевки, ныне входящей в состав Донецкой Народной Республики — и одного только этого факта уже хватило бы всем «свидомым», чтобы ополчиться против новой кандидатуры.

Но более того, родители его до сих пор проживают на территории ДНР — а жена губернатора, согласно электронной декларации, владеет квартирой там же, в Горловке, а также недвижимостью в Алуште в Крыму. Но и этого оказалось мало — всплыл факт, что родной брат нового «председателя ДонОГА» — Евгений Кириленко — служит… в силовых структурах ДНР и внесен в списки экстремистского сайта «Миротворец»!

Тут уже куцый мозг потомков древних укров взорвался напрочь — и, когда просочилась эта информация, на всю голову прибандеренные граждане устроили настоящий шабаш в социальных сетях, стремясь не допустить назначения Павла Кириленко на должность.

Даже в Краматорске, куда прибыл 5 июля 2019 г. президент Зеленский с официальным визитом, во время которого представил нового «губернатора всея Донетчины», украинские националисты накинулись на гаранта с требованием объяснить им, скудоумным, этот поступок.

Трудно сказать, чем руководствовался сам Зеленский при этом назначении — то ли новым политическим трендом на замораживание конфликта, то ли очередной демонстрацией своих псевдо-миротворческих намерений для усыпления бдительности жителей Донбасса, то ли разыгравшимся желанием хорошенько насолить старой порошенковской гвардии, а может, и намертво въевшейся привычкой просто троллить оппонентов.

Но из этого разговора с местной проукраинской общественностью можно сделать вывод, что сам президент прекрасно владел информацией обо всех фактах биографии своего ставленника — и даже лично огласил их прессе, чем лишний раз дал повод националистам для хорошей истерики.

Именно бешеное сопротивление национально-озабоченной общественности и чересчур торопливое заявление вице-премьера Розенко с головой выдают и заинтересованную в отставке Кириленко сторону — приснопамятного Петра Порошенко и связанных с ним людей в украинском руководстве, прежде всего в Кабинете Министров и Верховной Раде, которые никак не смирятся со своим поражением.

А именно эта группировка и называется «партией войны» в киевском истеблишменте — и, как показали прошедшие годы, эти личности готовы на абсолютно любые провокации и преступления.

И если посмотреть под этим углом на обстрел колонны новоназначенного «донецкого губернатора», то открываются очень интересные ракурсы.

Попытка спутать карты…

Уже 11 июля 2019 г., пока вице-премьер Розенко делился с киевскими СМИ влажными мечтами об отставке Кириленко, Владимир Зеленский на официальном сайте Президента Украины сообщил следующее:

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате…»

И при этом поручил начальнику Генерального штаба и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп.

Ах вот оно что! В преддверии переговоров по Минским соглашениям в нормандском формате украинская верхушка по своей старой закоренелой привычке решила устроить очередную банальную провокацию — и в роли мишени был определен новоназначенный губернатор Донецкой области Павел Кириленко!

Между прочим, очень удобная фигура — мол, если «боевики ДНР» не жалеют даже родственников своих сослуживцев, то о чем еще с ними можно договариваться?

При этом меньше чем через сутки после инцидента под Гранитным в публичное пространство просочилась информация, что к обстрелу колонны Павла Кириленко могут быть причастны именно сами украинские силовики. В Telegram-канале в группе «Черговий ООС» (т. е. дежурный «ООС»), появилось такое интересное сообщение:

«Установлено, что колонна с губернатором Донецкой области выдвинулась на передовую без согласования с командованием ООС. В связи с этим прорабатывается еще одна версия произошедшего — дружественный огонь от собственной противодиверсионной группы, работавшей в данном районе.

Такая версия укрепляется фактом внезапного прекращения обстрела, что не характерно для засады с вооружениями вроде ПТРК, чья задача — уничтожение как можно большего количества техники…».

Очень интересная заметка — в ней прекрасно абсолютно всё! Ну, например, если группа противодиверсионная — то она борется с диверсантами, правильно? А при помощи чего, если не секрет?

Ответ подсказали сразу в официальном сообщении пресс-службы т.н. «штаба ООС» — стреляли из ПТРК. Читаем еще раз без аббревиатуры — из противотанкового ракетного комплекса…

Простите, а где вы видели диверсионную группу противника… на танках? Ну или хотя бы на многотоннажных грузовиках КрАЗ? Вот то-то и оно — явная неувязочка получается… Иными словами, огонь был явно не «дружественный» — и уж тем более не от «противодиверсионной группы».

Ну и само это сообщение от «Дежурного ООС» идет полностью вразрез с заявлением пресс-службы Зеленского с голословным обвинением бойцов ополчения Донбасса в якобы обстреле колонны — и с поручением «…максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп».

То есть в администрации президента Украины все-таки считают, что обстрел был со стороны не «дружественной противодиверсионной группы» — а именно со стороны самой что ни на есть настоящей диверсионной группы противника! Ну или как минимум, со стороны силовых структур ДНР так сказать, вообще.

Вот теперь давайте рассмотрим и эту версию.

След, которого нет…

На российском сайте «Военное обозрение» в материале «Удар из мглы…» от 10 сентября 2018 г. случайно просочилась информация, что на вооружении УНМ ДНР состоят всего 2 вида противотанковых ракетных комплексов — ПТРК «Конкурс» и «Метис-М».

Первый, ПТРК «Конкурс» — это еще советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1974 г. Самоходная пусковая установка была смонтирована на шасси БРДМ-2, а также им комплектовались БМП-1П, БМП-2, БМД-2, БМД-3. Иными словами, это не ручное вооружение, которым можно оснастить ту самую диверсионную группу — этот ПТРК перемещается только на бронированной автомобильной технике. И при этом дальность стрельбы ПТРК «Конкурс» составляет максимум 4 тыс метров.

А теперь посмотрим на карту места событий — ведь, как указывалось в сообщениях украинских СМИ, колонна с новым «донецким губернатором» была обстреляна на южной окраине населенного пункта Гранитное.

Ближайшие позиции УНМ ДНР находятся в населенном пункте Новая Марьевка — а это до окраин Гранитного более 5 км…

То есть версия, что ополчение Донбасса якобы обстреляло колонну Павла Кириленко со своих позиций из ПТРК «Конкурс», не выдерживают никакой критики — только лишь из-за дальности стрельбы этого ракетного комплекса, ограниченного всего четырьмя километрами.

А ближе самоходный ПТРК «Конкурс» не подпустили бы уже сами ВСУ…

Также обращает на себя внимание следующий факт — расстрелянный украинский КрАЗ стоит на асфальте, прямо возле блокпоста.

Таковой блокпост ВСУ в действительности имеется у южной окраины Гранитного — на трассе областного значения Т 0512. А она, как следует из вышеприведенной карты, идет с запада на восток — а значит, и расстрелянный грузовой автомобиль находился как раз на этой трассе.

При этом попадание из ПТРК зафиксировано четко в борт КрАЗа — т. е. стреляли явно не со стороны позиций УНМ ДНР: обстрел велся или с севера, или с юга, где находится как раз тыл ВСУ.

Тогда что, все-таки причастна мифическая диверсионная группа ополчения Донбасса, вооруженная другим видом ПТРК — переносным «Метис-М»?

Но вот тактико-технические характеристики не позволяют сделать такой вывод — дальность стрельбы ПТРК «Метис-М» всего 1,5 км. Более того, сам комплекс в составе одной пусковой установки и четырёх ракет переносится в двух вьюках расчетом из двух человек — первый вьюк массой 17 кг собственно с ПУ, и второй вьюк с тремя ракетами общей массой 19,4 кг.

Простите, но это уже тогда не диверсионная группа — а груженые под самую завязку обычные пехотинцы, которым с таким массивным вооружением никак не проникнуть на вражескую территорию.

Иными словами, у ДРГ ополчения Донбасса просто нет в наличии таких ПТРК, из которых при данных обстоятельствах могли обстрелять колонну новоназначенного гауляйтера Донецкого края. То есть и здесь — опять и снова сплошное вранье со стороны Украины…

Так кто же все-таки совершил обстрел кортежа Павла Кириленко под Гранитным? Ну не сам же он себя обстрелял, ей Богу…

А ларчик открывается просто — КрАЗ действительно подвергся атаке из ПТРК. Но только не устаревших ракетных комплексов УНМ ДНР — а из украинских противотанковых управляемых комплексов!

Украинские «шахид-мобили»

Сейчас на вооружении ВСУ находятся два вида противотанковых ракетных комплексов — ПТРК «Корсар» и ПТРК «Стугна-П» разработки Киевского конструкторского бюро «Луч», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Только в сентябре—октябре 2018 г. Вооруженные силы Украины получили 200 противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» — и около трех тысяч ракет к ним.

При этом директор КБ «Луч» Олег Коростелев сообщил о разработанных для ВСУ противотанковых ракетных комплексах следующее:

«Это высокоточное оружие, которое спроектировано таким образом, чтобы противотанковая ракета залетала в форточку…»

Интересны и тактико-технические характеристики украинских ПТРК — например, максимальная дальность стрельбы ПТРК «Корсар» с управляемой ракетой калибра 107 мм составляет 2,5 км.

А вот у ПТРК «Стугна-П» дальность стрельбы более 5 км!

Весят украинские противотанковые ракетные комплексы также немало. ПТРК «Корсар» имеет массу 18 кг и сама ракета в транспортно-пусковом контейнере весит 14,6 кг — итого почти 33 кг.

А ПТРК «Стугна-П» и вовсе «тяжеловес» — масса комплекса составляет 33,5 кг, а ракета в транспортно-пусковом контейнере еще 29,5 кг — то есть общая масса зашкаливает за 60 кг.

Но что самое интересное — как обеспечивают мобильность для ПТРК «Стугна-П»? И вот здесь нас ожидает сюрприз — потому что данный противотанковый ракетный комплекс еще с осени 2015 г. по предложению экс-руководителя СНБО Украины Александра Турчинова и пока еще действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова монтируется на базе… «гольфового автомобиля» CF Moto Tracker!

При этом Арсен Аваков на своей странице в социальной сети расхвастался:

«Это еще не Javelin, но для ряда задач ничем не уступающее американским ракетам наше украинское оружие… Быстрая простая полуавтоматическая система управления и навигации выстрела, мобильность позволяют решать боевую задачу уничтожения техники и живой силы противника: в условиях быстро меняющейся обстановки, пересеченной местности, используя эффект неожиданности поражающего удара…».

Но что самое интересное — а куда же именно поступили ПТРК «Корсар» и «Стугна-П»?

По сообщениям российского сайта «Военное обозрение» со ссылкой на компетентные источники в самих ВСУ, осенью прошлого года в связи с планировавшимся наступлением украинской армии на южные районы Донецкой Народной Республики с целью выхода к российской границе, ПТРК «Стугна-П» для «многократного наращивания противотанкового потенциала» поступили на вооружение в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, а также 56-ю мотопехотную, 128-ю горно-штурмовую и 79-юдесантно-штурмовую бригады ВСУ.

А по сообщениям самого КБ «Луч», ими еще летом 2014 г. был разработан дистанционно управляемый боевой модуль «Сармат» для боевых машин, оснащенных ПТРК «Корсар», пулемётом КТ-12,7 и тепловизором.

А в октябре 2014 г. было принято решение установить модули «Сармат» на 10 бронемашин KRAZ Spartan Национальной гвардии Украины — из которых уже 7 февраля 2015 г. шесть бронемашин с установленными боевыми модулями «Сармат» и ПТРК «Корсар» передали в полк Нацгвардии Украины «Азов».

И вот по странному стечению обстоятельств все эти счастливые обладатели высокоточных ПТРК «Стугна-П» и «Корсар» на мобильном автотранспорте оказались как раз в зоне возле населенного пункта Гранитное — то есть именно там, где и был обстрелян кортеж нового «донецкого губернатора» Павла Клименко!

О том, что весь этот обстрел — постановочный фарс, срежиссированный высшим руководством Украины из «партии войны», говорит и слишком уж стоическое спокойствие «губернатора» Кириленко, и моментальная реакция пресс-службы Президента Украины, и заезженные пластинки про обстрелы «миролюбивых ВСУ» якобы с позиций ополчения Донбасса или вообще, со стороны мифических ДРГ.

Исполнителями же данной грязной и кровавой акции, которая привела к гибели одного военнослужащего ВСУ, были скорее всего националисты из полка «Азов», у которого с регулярной украинской армией тлеет многолетний непрекращающийся конфликт.

Да и сам Арсен Аваков, оснастивший на пару с «кровавым пастором» Турчиновым вооруженные группировки украинских боевиков противотанковыми ракетными комплексами на базе «шахид-мобилей», негласно курирует тот самый полк «Азов» — и является типичным представителем той самой украинской «партии войны».

Цель же всей этой грязной провокации банальна и проста — срыв высшим руководством Украины очередного раунда переговоров по Минским соглашениям с одновременной попыткой возложить ответственность на другую сторону.

Вот такая получается картина маслом…

Читайте также: МОЛНИЯ: Путин обсудил с Зеленским Донбасс

Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»