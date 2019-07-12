Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2019
- 08:36 Штаб оккупантов сообщает о потерях.
- 06:30 ЛНР: сбит беспилотник, гранатомётный выстрел убил одного и ранил двоих карателей, — сводка с фронта (ВИДЕО).
- 06:01 Смертоносная ракета: Кто и зачем обстрелял нового донецкого гауляйтера — расследование (ФОТО).
- 04:56 Что делать ополченцам Донбасса, если «начнётся», — комбриг «Востока».
- 04:05 Один чёрный день Горловки: шокирующий репортаж военкора из США (ВИДЕО 18+).
- 01:51 «Мы вас раздерём на куски!» — жители уничтожаемого ВСУ села накинулись на ОБСЕ (ВИДЕО).
- 01:22 Карма: группа военных ВСУ самоликвидировалась перед ударом по Донбассу (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Ночной обстрел прифронтового села в Тельмановском районе: повреждена пожарная машина МЧС.
- Вчера 21:36 Огнём ВСУ уничтожена очередная школа, повреждено более 20 жилых домов в прифронтовом селе ДНР.
- Вчера 21:27 “Мы уже устали бояться”: дети войны из Гольмовского показали “коллекцию” осколков от снарядов.
- Вчера 21:22 Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации из-за агрессии ВСУ.
- Вчера 20:33 НМ ДНР: Под Мариуполем двое бойцов ВСУ погибли, трое – получили ранения.
- Вчера 20:18 Масштабные разрушения: ВСУ нанесли прицельный удар по жилым домам Зайцево.
Штаб оккупантов сообщает о потерях
Один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены, сообщает пресс-центр штаба операции «Объединенных сил» в утренней сводке в пятницу, 12 июля.
Горячими направлениями оккупанты называют Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинку, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловку, Березовое, Луганское, Новолуганское, Зайцево (часть посёлка оккупирована ВСУ — прим. РВ) и Светлодарск.
Как сообщала «Русская Весна», вчера с утра ВСУ подвергли ряд городов и посёлков ДНР чудовищному обстрелу. В Горловке от полученного в результате обстрела ранения скончалась женщина 1949 года рождения.
Напомним, мы писали о панике в Киеве из-за прибывающих с Донбасса бортов ранеными военными.
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ЛНР: сбит беспилотник, гранатомётный выстрел убил одного и ранил двоих карателей, — сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза велся огонь из 120-ти и 82-х мм минометов по населенным пунктам Лозовое и Нижнее Лозовое.
При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам.
Благодаря слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения, украинский БЛА был уничтожен. Военный преступник Гараз лишился очередного средства воздушного наблюдения. Фото и видео материалы со сбитого аппарата изучаются нашими специалистами.
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От источника в штабе ОТГ «Север» продолжает поступать информация о происшествиях в подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС».
Так, в ночь с 10 на 11 июля, в районе н.п. Попасная, при проведении учебных стрельб из АГС-17, в результате разрыва гранатометного выстрела во время стрельбы погиб один военнослужащий 54 бригады и двое получили ранения.
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Кроме того, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния украинских силовиков, мы продолжаем фиксировать рост числа случаев дезертирства, совершаемых военнослужащими, в зоне «ООС».
Так, 9 июля в районе населенного пункта Кряковка военнослужащий 14 механизированной бригады, самовольно покинул расположение части, со штатным оружием АК-74 и полным боекомплектом к нему.
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Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски своими силами, в штаб ООС доклад о происшествии не поступал.
От сослуживцев стало известно, что 8 июля он выражал недовольство в отношении командира бригады Войченко, который незаконно лишил его дополнительных выплат за выполнение задач на первой линии обороны.
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Смертоносная ракета: Кто и зачем обстрелял нового донецкого гауляйтера — расследование (ФОТО)
Скандал, поднятый в украинских СМИ в связи с обстрелом новоназначенного «губернатора Донецкой области», продолжает разрастаться и обрастать новыми интересными подробностями. И дело здесь не только в том, что штаб т.н. «ООС» традиционно обвиняет в обстрелах только одну сторону — ВС ДНР.
Дело намного глубже — это многоходовая провокация была спланирована на самом верху украинского руководства для срыва переговорного процесса, а к ее исполнению были привлечены боевики националистического полка «Азов».
А теперь давайте по порядку.
Ракета прилетела — и ага…
10 июля 2019 г. пресс-служба штаба т.н. «Операции объединенных сил» сообщила, что днем возле населенного пункта Гранитное в Донецкой области из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ВСУ.
В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб — а еще один военнослужащий получил ранение средней тяжести.
И всё бы ничего — да только в этой колонне находился т.н. «председатель Донецкой областной государственной администрации» Павел Кириленко. Тот самый новоназначенный гауляйтер оккупированной ВСУ части Донбасса. Однако в сообщении пресс-службы штаба т.н. «ООС» об этом почему-то ни гу-гу.
Зато первым об этой новости — что при обстреле присутствовал Павел Кириленко — весьма эмоционально поведал ветеран АТО Борис Овчаров, который служил под Мариуполем.
Новость тут же подхватили украинские масс-медиа — и разнесли на весь белый свет. Естественно, с уточнениями, что якобы кортеж «губернатора Паши» расстреляли (ну кто бы сомневался?) некие «боевики ДНР».
А сам господин Клименко — едва ли не образец мужества, так как якобы направлялся на осмотр позиций ВСУ на передовой!
Тут, казалось, уже и до награды недалеко — всего 5 дней на должности, а впереди вроде бы уже забрезжил «хероический» орден…
Но вот на уже на следующий день риторика киевских СМИ моментально изменилась — оказалось, что новый губернатор выехал на передовую без предупреждения штаба «ООС».
И только лишь на этом основании целый вице-премьер министр Павел Розенко из всё никак не желающего уйти в отставку правительства Гройсмана обвинил в гибели бойца ВСУ…того самого новоназначенного губернатора Кириленко! И даже призвал отправить его в отставку — хватит, мол, поруководил уже…
Как быстро изменчива погода в редакциях украинских СМИ! Хорошо, что хоть в обстреле самого себя нового «председателя ДонОГА» не обвинили — и на этом спасибо.
Так в чем же причина такой внезапной опалы со стороны самой верхушки правительства Украины? А причина кроется в том, что между группировками пришедшего к власти президента Владимира Зеленского и отчаянно цепляющимися за кресла представителями старого клана Петра Порошенко, ярким ставленником которого является Владимир Гройсман со своими вице-премьерами, идет борьба уже не на шутку — особенно обострившаяся в преддверии парламентских выборов.
И бьют пацаны друг друга уже наотмашь — со всей широтой своей классовой бандеровской ненависти. Поэтому под нещадную критику окопавшейся на властном украинском Олимпе порошенковской клики попадают все ставленники нового президента. И здесь все средства сгодятся — как говорится, что Гройсману хорошо, то Зеленскому смерть.
Скандал в доме Зеленских…
Назначение на должность нового донецкого гауляйтера с самого начала сопровождалось нешуточным скандалом во всех украинских СМИ — потому что выяснились весьма пикантные фаты биографии Павла Клименко.
Оказалось, что сам он родом из Макеевки, ныне входящей в состав Донецкой Народной Республики — и одного только этого факта уже хватило бы всем «свидомым», чтобы ополчиться против новой кандидатуры.
Но более того, родители его до сих пор проживают на территории ДНР — а жена губернатора, согласно электронной декларации, владеет квартирой там же, в Горловке, а также недвижимостью в Алуште в Крыму. Но и этого оказалось мало — всплыл факт, что родной брат нового «председателя ДонОГА» — Евгений Кириленко — служит… в силовых структурах ДНР и внесен в списки экстремистского сайта «Миротворец»!
Тут уже куцый мозг потомков древних укров взорвался напрочь — и, когда просочилась эта информация, на всю голову прибандеренные граждане устроили настоящий шабаш в социальных сетях, стремясь не допустить назначения Павла Кириленко на должность.
Даже в Краматорске, куда прибыл 5 июля 2019 г. президент Зеленский с официальным визитом, во время которого представил нового «губернатора всея Донетчины», украинские националисты накинулись на гаранта с требованием объяснить им, скудоумным, этот поступок.
Трудно сказать, чем руководствовался сам Зеленский при этом назначении — то ли новым политическим трендом на замораживание конфликта, то ли очередной демонстрацией своих псевдо-миротворческих намерений для усыпления бдительности жителей Донбасса, то ли разыгравшимся желанием хорошенько насолить старой порошенковской гвардии, а может, и намертво въевшейся привычкой просто троллить оппонентов.
Но из этого разговора с местной проукраинской общественностью можно сделать вывод, что сам президент прекрасно владел информацией обо всех фактах биографии своего ставленника — и даже лично огласил их прессе, чем лишний раз дал повод националистам для хорошей истерики.
Именно бешеное сопротивление национально-озабоченной общественности и чересчур торопливое заявление вице-премьера Розенко с головой выдают и заинтересованную в отставке Кириленко сторону — приснопамятного Петра Порошенко и связанных с ним людей в украинском руководстве, прежде всего в Кабинете Министров и Верховной Раде, которые никак не смирятся со своим поражением.
А именно эта группировка и называется «партией войны» в киевском истеблишменте — и, как показали прошедшие годы, эти личности готовы на абсолютно любые провокации и преступления.
И если посмотреть под этим углом на обстрел колонны новоназначенного «донецкого губернатора», то открываются очень интересные ракурсы.
Попытка спутать карты…
Уже 11 июля 2019 г., пока вице-премьер Розенко делился с киевскими СМИ влажными мечтами об отставке Кириленко, Владимир Зеленский на официальном сайте Президента Украины сообщил следующее:
«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате…»
И при этом поручил начальнику Генерального штаба и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп.
Ах вот оно что! В преддверии переговоров по Минским соглашениям в нормандском формате украинская верхушка по своей старой закоренелой привычке решила устроить очередную банальную провокацию — и в роли мишени был определен новоназначенный губернатор Донецкой области Павел Кириленко!
Между прочим, очень удобная фигура — мол, если «боевики ДНР» не жалеют даже родственников своих сослуживцев, то о чем еще с ними можно договариваться?
При этом меньше чем через сутки после инцидента под Гранитным в публичное пространство просочилась информация, что к обстрелу колонны Павла Кириленко могут быть причастны именно сами украинские силовики. В Telegram-канале в группе «Черговий ООС» (т. е. дежурный «ООС»), появилось такое интересное сообщение:
«Установлено, что колонна с губернатором Донецкой области выдвинулась на передовую без согласования с командованием ООС. В связи с этим прорабатывается еще одна версия произошедшего — дружественный огонь от собственной противодиверсионной группы, работавшей в данном районе.
Такая версия укрепляется фактом внезапного прекращения обстрела, что не характерно для засады с вооружениями вроде ПТРК, чья задача — уничтожение как можно большего количества техники…».
Очень интересная заметка — в ней прекрасно абсолютно всё! Ну, например, если группа противодиверсионная — то она борется с диверсантами, правильно? А при помощи чего, если не секрет?
Ответ подсказали сразу в официальном сообщении пресс-службы т.н. «штаба ООС» — стреляли из ПТРК. Читаем еще раз без аббревиатуры — из противотанкового ракетного комплекса…
Простите, а где вы видели диверсионную группу противника… на танках? Ну или хотя бы на многотоннажных грузовиках КрАЗ? Вот то-то и оно — явная неувязочка получается… Иными словами, огонь был явно не «дружественный» — и уж тем более не от «противодиверсионной группы».
Ну и само это сообщение от «Дежурного ООС» идет полностью вразрез с заявлением пресс-службы Зеленского с голословным обвинением бойцов ополчения Донбасса в якобы обстреле колонны — и с поручением «…максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп».
То есть в администрации президента Украины все-таки считают, что обстрел был со стороны не «дружественной противодиверсионной группы» — а именно со стороны самой что ни на есть настоящей диверсионной группы противника! Ну или как минимум, со стороны силовых структур ДНР так сказать, вообще.
Вот теперь давайте рассмотрим и эту версию.
След, которого нет…
На российском сайте «Военное обозрение» в материале «Удар из мглы…» от 10 сентября 2018 г. случайно просочилась информация, что на вооружении УНМ ДНР состоят всего 2 вида противотанковых ракетных комплексов — ПТРК «Конкурс» и «Метис-М».
Первый, ПТРК «Конкурс» — это еще советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, принятый на вооружение в 1974 г. Самоходная пусковая установка была смонтирована на шасси БРДМ-2, а также им комплектовались БМП-1П, БМП-2, БМД-2, БМД-3. Иными словами, это не ручное вооружение, которым можно оснастить ту самую диверсионную группу — этот ПТРК перемещается только на бронированной автомобильной технике. И при этом дальность стрельбы ПТРК «Конкурс» составляет максимум 4 тыс метров.
А теперь посмотрим на карту места событий — ведь, как указывалось в сообщениях украинских СМИ, колонна с новым «донецким губернатором» была обстреляна на южной окраине населенного пункта Гранитное.
Ближайшие позиции УНМ ДНР находятся в населенном пункте Новая Марьевка — а это до окраин Гранитного более 5 км…
То есть версия, что ополчение Донбасса якобы обстреляло колонну Павла Кириленко со своих позиций из ПТРК «Конкурс», не выдерживают никакой критики — только лишь из-за дальности стрельбы этого ракетного комплекса, ограниченного всего четырьмя километрами.
А ближе самоходный ПТРК «Конкурс» не подпустили бы уже сами ВСУ…
Также обращает на себя внимание следующий факт — расстрелянный украинский КрАЗ стоит на асфальте, прямо возле блокпоста.
Таковой блокпост ВСУ в действительности имеется у южной окраины Гранитного — на трассе областного значения Т 0512. А она, как следует из вышеприведенной карты, идет с запада на восток — а значит, и расстрелянный грузовой автомобиль находился как раз на этой трассе.
При этом попадание из ПТРК зафиксировано четко в борт КрАЗа — т. е. стреляли явно не со стороны позиций УНМ ДНР: обстрел велся или с севера, или с юга, где находится как раз тыл ВСУ.
Тогда что, все-таки причастна мифическая диверсионная группа ополчения Донбасса, вооруженная другим видом ПТРК — переносным «Метис-М»?
Но вот тактико-технические характеристики не позволяют сделать такой вывод — дальность стрельбы ПТРК «Метис-М» всего 1,5 км. Более того, сам комплекс в составе одной пусковой установки и четырёх ракет переносится в двух вьюках расчетом из двух человек — первый вьюк массой 17 кг собственно с ПУ, и второй вьюк с тремя ракетами общей массой 19,4 кг.
Простите, но это уже тогда не диверсионная группа — а груженые под самую завязку обычные пехотинцы, которым с таким массивным вооружением никак не проникнуть на вражескую территорию.
Иными словами, у ДРГ ополчения Донбасса просто нет в наличии таких ПТРК, из которых при данных обстоятельствах могли обстрелять колонну новоназначенного гауляйтера Донецкого края. То есть и здесь — опять и снова сплошное вранье со стороны Украины…
Так кто же все-таки совершил обстрел кортежа Павла Кириленко под Гранитным? Ну не сам же он себя обстрелял, ей Богу…
А ларчик открывается просто — КрАЗ действительно подвергся атаке из ПТРК. Но только не устаревших ракетных комплексов УНМ ДНР — а из украинских противотанковых управляемых комплексов!
Украинские «шахид-мобили»
Сейчас на вооружении ВСУ находятся два вида противотанковых ракетных комплексов — ПТРК «Корсар» и ПТРК «Стугна-П» разработки Киевского конструкторского бюро «Луч», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром».
Только в сентябре—октябре 2018 г. Вооруженные силы Украины получили 200 противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» — и около трех тысяч ракет к ним.
При этом директор КБ «Луч» Олег Коростелев сообщил о разработанных для ВСУ противотанковых ракетных комплексах следующее:
«Это высокоточное оружие, которое спроектировано таким образом, чтобы противотанковая ракета залетала в форточку…»
Интересны и тактико-технические характеристики украинских ПТРК — например, максимальная дальность стрельбы ПТРК «Корсар» с управляемой ракетой калибра 107 мм составляет 2,5 км.
А вот у ПТРК «Стугна-П» дальность стрельбы более 5 км!
Весят украинские противотанковые ракетные комплексы также немало. ПТРК «Корсар» имеет массу 18 кг и сама ракета в транспортно-пусковом контейнере весит 14,6 кг — итого почти 33 кг.
А ПТРК «Стугна-П» и вовсе «тяжеловес» — масса комплекса составляет 33,5 кг, а ракета в транспортно-пусковом контейнере еще 29,5 кг — то есть общая масса зашкаливает за 60 кг.
Но что самое интересное — как обеспечивают мобильность для ПТРК «Стугна-П»? И вот здесь нас ожидает сюрприз — потому что данный противотанковый ракетный комплекс еще с осени 2015 г. по предложению экс-руководителя СНБО Украины Александра Турчинова и пока еще действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова монтируется на базе… «гольфового автомобиля» CF Moto Tracker!
При этом Арсен Аваков на своей странице в социальной сети расхвастался:
«Это еще не Javelin, но для ряда задач ничем не уступающее американским ракетам наше украинское оружие… Быстрая простая полуавтоматическая система управления и навигации выстрела, мобильность позволяют решать боевую задачу уничтожения техники и живой силы противника: в условиях быстро меняющейся обстановки, пересеченной местности, используя эффект неожиданности поражающего удара…».
Но что самое интересное — а куда же именно поступили ПТРК «Корсар» и «Стугна-П»?
По сообщениям российского сайта «Военное обозрение» со ссылкой на компетентные источники в самих ВСУ, осенью прошлого года в связи с планировавшимся наступлением украинской армии на южные районы Донецкой Народной Республики с целью выхода к российской границе, ПТРК «Стугна-П» для «многократного наращивания противотанкового потенциала» поступили на вооружение в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, а также 56-ю мотопехотную, 128-ю горно-штурмовую и 79-юдесантно-штурмовую бригады ВСУ.
А по сообщениям самого КБ «Луч», ими еще летом 2014 г. был разработан дистанционно управляемый боевой модуль «Сармат» для боевых машин, оснащенных ПТРК «Корсар», пулемётом КТ-12,7 и тепловизором.
А в октябре 2014 г. было принято решение установить модули «Сармат» на 10 бронемашин KRAZ Spartan Национальной гвардии Украины — из которых уже 7 февраля 2015 г. шесть бронемашин с установленными боевыми модулями «Сармат» и ПТРК «Корсар» передали в полк Нацгвардии Украины «Азов».
И вот по странному стечению обстоятельств все эти счастливые обладатели высокоточных ПТРК «Стугна-П» и «Корсар» на мобильном автотранспорте оказались как раз в зоне возле населенного пункта Гранитное — то есть именно там, где и был обстрелян кортеж нового «донецкого губернатора» Павла Клименко!
О том, что весь этот обстрел — постановочный фарс, срежиссированный высшим руководством Украины из «партии войны», говорит и слишком уж стоическое спокойствие «губернатора» Кириленко, и моментальная реакция пресс-службы Президента Украины, и заезженные пластинки про обстрелы «миролюбивых ВСУ» якобы с позиций ополчения Донбасса или вообще, со стороны мифических ДРГ.
Исполнителями же данной грязной и кровавой акции, которая привела к гибели одного военнослужащего ВСУ, были скорее всего националисты из полка «Азов», у которого с регулярной украинской армией тлеет многолетний непрекращающийся конфликт.
Да и сам Арсен Аваков, оснастивший на пару с «кровавым пастором» Турчиновым вооруженные группировки украинских боевиков противотанковыми ракетными комплексами на базе «шахид-мобилей», негласно курирует тот самый полк «Азов» — и является типичным представителем той самой украинской «партии войны».
Цель же всей этой грязной провокации банальна и проста — срыв высшим руководством Украины очередного раунда переговоров по Минским соглашениям с одновременной попыткой возложить ответственность на другую сторону.
Вот такая получается картина маслом…
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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»
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Что делать ополченцам Донбасса, если «начнётся», — комбриг «Востока»
Военно-политический деятель ДНР, экс-командир антитеррористического спецназа «Альфа», командир бригады «Восток» Александр Ходаковский об идеологии военного человека и возможном наале полноценной войны на Донбассе.
«Если начнётся — мы вернёмся в строй», — очень часто приходится слышать эту мысль в этом и подобных выражениях.
Вчера я спросил: куда вернётесь? Вот вы склонились с лопатой в руках над лункой с картошкой, или крутите баранку фуры — а тут «началось». Какой алгоритм дальше? Бросаете все и бежите… Куда? Где вы получите оружие? Куда вас поставят, и главное — кто, — боронить землю? Кто будет вами командовать?
Логично предположить, что бежать нужно будет в военкомат. Там вы застанете перепуганного военкома, который «дупля не отбивает», что ему делать в подобной ситуации при том условии, что счёт идёт на часы….
В целом, красиво сказать, засвидетельствовав гипотетическую готовность — это далеко не «с неба об землю — и в бой».
Просто включите воображение и представьте ситуацию во всей её прозаичности, и вы поймёте, что из всех гипотетически способных тряхнуть стариной четырнадцатого года реально готовых к выполнению боевой задачи — считанные десятки на всю армию потенциальных резервистов.
Поэтому тем офицерам, кто сегодня продолжает командовать людьми и с кем мне выпадает поговорить, я твержу одно — никто, кроме нас.
Забудьте про политику, про соцсети и весь вал негатива, который приходится читать, слышать, и главное — видеть. Помните про то, что пока на плечах погоны, а в руках табельное оружие — ваша миссия проста до предела: беречь и защищать.
Строили что-то под названием «народное государство» — не построили. Хотели мифической справедливости — не добились. До сих пор на крепком полимерном материале висят по городам и весям красивые лозунги, оторванные от жизни, как Солнце от Земли.
«В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами» — что-то в этом роде. Не хватило, видимо, нам нравственности, чтобы победить…
И что? Стали, перебрали в уме, загибая пальцы, чего хотели, но не получили — сорвали с плеч погоны, автомат в оружейную, и копать картоху? При этом всякий раз повторяя — вот раньше идейность была, а теперь нету.
Идейность военного человека — с оружием в руках стоять на страже рубежей своей Родины и защищать тех, кто защитить себя неспособен.
Трудно осознавать происходящее? Согласен! Но безысходность — лучший мотиватор. Выбора нет. Либо есть, но малодушный.
Хочу напомнить, что пока в наших руках оружие — мы не беспомощны и не списаны со счетов — это один момент. А другой — сегодня мы живем и выживаем вопреки. Вопреки всему. И мы выживем, как бы тяжело ни приходилось.
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Александр Ходаковский
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Один чёрный день Горловки: шокирующий репортаж военкора из США (ВИДЕО 18+)
Независимый журналист из США Патрик Ланкастер, с 2014 года освещающий войну на Донбассе, опубликовал свой репортаж из Горловки. Очередной обстрел многострадального города на Донбассе унёс жизнь женщины.
На кадрах жизнь, смерть и отчаяние мирных жителей. Дочь, бежавшая спасать раненую мать, не успела.
«Сегодня в результате обстрела города Горловка осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила мирная жительница 1949 года рождения, проживающая по адресу н.п. Гольмовский, ул. Больничная, 23/75.
Женщина скончалась на месте», — подписал видео Ланкастер.
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«Мы вас раздерём на куски!» — жители уничтожаемого ВСУ села накинулись на ОБСЕ (ВИДЕО)
Дончанка Виктория Донецкая опубликовала сюжет, на котором доведенные до отчаяния непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, жители села Красноармейское в Новоазовском районе ДНР пообещали «разорвать на куски» представителей ОБСЕ, которые по их мнению занимают проукраинскую позицию.
«Я вам клянусь, если еще хоть один человек погибнет, мы сами вас раздерем на куски!» — обращается к наблюдателям местная жительница на видео.
«Как можно дальше людям жить в таком страхе, мы уже все трясемся, дети заикаются», — эмоционально говорит женщина.
«Я вам клянусь, если у нас хоть один гражданин тут погибнет — ОБСЕ тут не проедет, их разорвут на куски, мы набрались зла, мы уже не можем терпеть», — добавляет она.
«Почему по украинским каналам не показывают ни одно разрушение, которое здесь творится? Чтобы люди с Украины знали реальную картину, посылая своих мужей и сыновей сюда убивать», — вопрошает другая жительница Красноармейского.
«Здесь идёт братоубийственная война!» — подчёркивает она.
Далее другие женщины и мужчины также эмоционально обвиняют наблюдателей в том, что они потворствуют преступлениям ВСУ и Киева.
Как ранее сообщала «Русская Весна», глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красноармейское оказалось оказалось на грани полного уничтожения.
За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.
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Карма: группа военных ВСУ самоликвидировалась перед ударом по Донбассу (ВИДЕО)
На Донбассе погибли двое украинских оккупантов, трое получили тяжёлые ранения. Они готовили снаряды для обстрела населённых пунктов ДНР и не соблюдали технику безопасности.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
«Преступные действия украинских карателей не остаются безнаказанными. Согласно информации от наших источников, вчера во время выполнения разгрузочных работ 152-мм артиллерийских снарядов и несоблюдении элементарных требований безопасности произошла их детонация.
В результате подрыва поврежден автомобиль КрАЗ, командир артиллерийского дивизиона подполковник Минин и гранатометчик 2-й артиллерийской батареи 406 артиллерийской бригады погибли на месте, а трое украинских карателей с тяжелыми ранениями и ожогами были доставлены в госпиталь г. Мариуполь.
Данный случай самоликвидации украинских карателей не является единичным. Двумя днями ранее на собственных минах и самодельном взрывном устройстве подорвались два автомобиля и один бронетранспортер, которые наконец-то нашли отражение в официальных сводках штаба „ООС“».
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На видео с 03:37
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Ночной обстрел прифронтового села в Тельмановском районе: повреждена пожарная машина МЧС
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Огнём ВСУ уничтожена очередная школа, повреждено более 20 жилых домов в прифронтовом селе ДНР
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“Мы уже устали бояться”: дети войны из Гольмовского показали “коллекцию” осколков от снарядов
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Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации из-за агрессии ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о критическом ухудшении ситуации из-за обстрелов на юге ДНР.
«Вооруженные формирования Украины цинично и безжалостно усиливают обстрелы населенных пунктов Республики.
Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически. В частности, село Красноармейское на юге Республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения.
За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.
Всего же со дня инаугурации Зеленского в Донецкой Народной Республике повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.
С момента прихода к власти украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили 22 мирных жителя, из них трое детей и девять женщин. А сегодня при очередном обстреле поселка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина. Таким образом, это первая смерть на счету и на совести нового украинского президента, который, как мы помним, пришел к власти под лозунгом о прекращении войны на Донбассе.
Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой Верховного главнокомандующего Украины. Всё это — очевидные преступления против человечности, нарушающие не только Минские договоренности, но и все нормы международного права!
Призываем глав стран-гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру на Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР.
Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены».
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НМ ДНР: Под Мариуполем двое бойцов ВСУ погибли, трое – получили ранения
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Масштабные разрушения: ВСУ нанесли прицельный удар по жилым домам Зайцево
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