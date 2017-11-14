Обнаружены древнейшие предки всех ныне живущих млекопитающих.

На сегодня достоверно известно, что предком приматов являются маленькие древесные современники динозавров Purgatorius (отряд Плезиадаписовые (Plesiadapiformes или подотряд Plesiadapiformes отряда Primates)), больше похожие на белок, живших во времена

Окаменелые останки этих зверьков находят в отложениях палеоцена (66,0 — 56,8 млн. лет назад) и эоцена (56,0 — 33,9 млн. лет назад) Европы и Северной Америки. Размером они не превосходили современных мышей, максимум крыс. Собственно, на них и были похожи пургаториусы – вытянутая мордочка, маленький просто устроенный мозг, глаза, расположенные по бокам головы, короткие массивные лапы, длинный хвост – всё это общие признаки всех некрупных млекопитающих. Они жили на деревьях, ловили насекомых и ели растения. Морфология их была очень примитивна, но у них не было специализаций, которые бы поставили предел их эволюции (следует отметить, что на сегодняшний день из палеоцена и эоцена не известны другие млекопитающие, которые могли бы быть предками приматов). Несмотря на древность, известно весьма много разных плезиадаписовых, что приводит к очевидному выводу о том, что даже на ранних этапах эволюции приматов или приматоподобных животных они были чрезвычайно многообразны. Дополнительно это подтверждается тем фактом, что нам известно лишь о малой доли из общего числа столь древних животных. Дальнейшее развитие группы привело к первой радиации приматов – возникновению множества новых видов, давших начало разным линиям приматов.

И вот совсем недавно к летописи не столько приматов, но млекопитающих в целом добавилась новая находка. На побережье графства Дорсет в Великобритании палеонтологи обнаружили самые древние на сегодняшний день зубы предка всех плацентарных млекопитающих возрастом 145 млн. лет. О находке учёные рассказали в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Как часто бывает в палеонтологии, открытие двух новых мезозойских млекопитающих стало результатом случайности. Студент Портсмутского университета Грант Смит (Grant Smith) спокойно сидел на разрезе меловых отложений в заливе Дарлстон и просеивал породу в поисках чего-нибудь необычного, способного украсить собой его курсовую работу.

"Мой аспирант, Грант Смит, изучал образцы пород начала мелового периода, собранные на побережье графства Дорсет, надеясь найти в них что-то интересное. Достаточно неожиданно ему удалось найти не одну, а сразу две окаменелости, пару крайне удивительных зубов, которые никогда раньше не встречались в породах этого возраста. Когда я посмотрел на них, у меня упала челюсть", — заявил Стив Свитмэн (Steve Sweetman) из университета Портсмута (Великобритания).

Теперь исследователи надеются, что с помощью двух этих зубов они смогут немного более подробно изучить ранние этапы истории млекопитающих и глубже восстановить последовательность эволюции наших древнейших предков. Как минимум, они уже подтвердили одну из прежде вызывавших сомнение гипотез, отметили исследователи.

Строение зубов подразумевает, что они использовались для того, чтобы пронзать, рассекать и давить пищу – они сильно эволюционировали с начала нижнего мела. Кроме того, они были порядком изношены – очевидно, животные прожили долгую жизнь.

Как и большинство млекопитающих той эпохи, первая из находок Свитмэна и Смита, получившая имя Durlstotherium newmani, обладала небольшими размерами и питалась насекомыми, выползая из укрытий лишь ночью. Второй зуб, как предполагают учёные, принадлежал близкому родичу этого существа, которое было названо Durlstodon ensomi.

"Эти зубы были необычно "продвинутыми" для своего времени – они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. Высокая степень их износа говорит о том, что их обладатель дожил до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные динозавры", — заключает ученый.

Назвали новичков Durlstotherium newmani и Durlstodon ensomi. Названия родов переводятся на русский язык как "дарлстонский зверь" и "дарлстонский зуб", а видовые названия даны в честь Чарли Ньюмана (Charlie Newman) – владельца паба Square and Compass, находящегося неподалеку от места раскопок, и палеонтолога Пола Энсома (Paul Ensom), внесшего большой вклад в изучение палеонтологии Юрского побережья.

"Эти зубы выглядели настолько продвинуто, что я сразу понял, что смотрю на остатки раннемеловых млекопитающих, очень близких к тем, что жили в самом конце мелового периода, около 60 млн. лет назад. Палеонтологи много спорят о принадлежности к млекопитающим образца, найденного в Китае, которому около 160 млн. лет. Первоначально её отнесли к той же группе, что и наши находки, но последние исследования это опровергли. В таком случае наши 145-миллионолетние зубы, несомненно, являются самыми ранними из принадлежащих к эволюционной линии млекопитающих, которая ведёт к нашему собственному виду", - отметил Свитман.