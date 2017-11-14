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Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

20:43. 14 ноября 2017 Просмотров - 353 4 коммент. Опубликовал:

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поучаствовал в церемонии торжественного рукопожатия в рамках саммита АСЕАН, который в этом году проходит на Филиппинах.

На традиционном мероприятии политики скрещивают руки во время рукопожатия. На фотографиях из Манилы от 13 ноября видно, что Дмитрий Медведев оказался единственным участником церемонии, который держит руки не так, как все остальные.

Интересно, что в 2014 году российскому премьеру удалось скрестить руки, когда он фотографировался с президентом США Бараком Обамой и другими лидерами. В 2010 году, как и семь лет спустя, Медведев руки не скрещивал. Как это все происходило, и как отреагировал на церемонию действующий президент США Дональд Трамп, для которого мероприятие стало первым, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Не такой как все: странные рукопожатия Медведева

Источник: nnm.me

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