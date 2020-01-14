Виндзоры и масоны: как британская королевская семья связана с братством вольных каменщиков.

Все ли представители британской правящей династии – масоны, и если да, то чем они занимаются в древних ложах? Вместе с экспертом выясняем, где Виндзоры пассивно участвуют в старых ритуалах, а где используют свое членство в братстве в конкретных целях.

Когда в марте 2008 года служащие и персонал Букингемского дворца объявили о создании собственной масонской ложи, Ее Величество Елизавета II строго-настрого запретила им проводить собрания в монаршей резиденции и использовать свою королевскую монограмму в их символике. Впрочем, это все, что могла сделать монархиня, чтобы хоть как-то помешать работе братства, ибо запретить его полностью было совсем не в ее власти: к тому моменту ложу Букингемского дворца уже официально признала Объединенная Великая Ложа Англии, главный руководящий орган всех британских масонов, во главе которого стоял тогда и стоит до сих пор сам герцог Кентский, двоюродный брат Королевы.

Интересно, что тогда же официальные лица Букингемского дворца анонимно признавались Mail on Sunday, что канцелярия Ее Величества пребывает в ужасе от решения персонала. По их мнению, организация внутри королевской резиденции общества, окутанного мистикой и проводящего древнейшие ритуалы, – это последнее, что было нужно британской монархии, взявшей курс на модернизацию и, насколько это вообще возможно, демократизацию. Напомним, что тогда ни о какой Кейт Миддлтон в качестве невесты принца не было и речи, Меган Маркл только пробивала себе дорогу в Голливуд – а в коллективной памяти некоторых британцев все еще сидела теория о том, что единственную «народную принцессу» в королевской семье убили именно Виндзоры. Уж слишком много Диана Спенсер знала такого, что ни в коем случае нельзя было делать достоянием общественности (читайте также: «Кто виноват в гибели принцессы Дианы: 6 теорий заговора»).

И тут – новая тайна, очередной мистицизм и, как следствие, еще одно доказательство принадлежности королевской власти к ограниченному кругу избранных. Действительно, неужели персонал Букингемского дворца десять лет назад просто решил нанести репутационный урон Королеве? Или же это, наоборот, было как раз то, что нужно королевской семье? Вместе с экспертом по британской монархии и кандидатом исторических наук Ариной Поляковой разбираемся как в открыто демонстрируемых, так и в секретных связях Виндзоров с братством вольных каменщиков и выясняем, действительно ли в них есть место конспирологическим теориям.

Трудности определения. Масонство существует более трехсот лет, и за всю свою богатую историю успело обрасти таким количеством разнообразных теорий заговора, что не счесть. От особых рукопожатий до тайных ритуалов и учений, – движение, которое формально существует для постижения его членами духовных практик и их нравственного роста, очень быстро стало восприниматься некоторыми как общество избранных, которое может вершить (и якобы вершит) судьбу человечества. «Масонские традиции и ритуалы всегда были окутаны мистикой, что также провоцировало, вдобавок к другим человеческим чувствам, страх, – рассказывает Арина. – Масонские ложи часто называют тайными, но сами масоны предпочитают описывать их, скорее, как эзотерическое братство или общество».

В новом столетии, когда многие ложи оформлены юридически и заседают во вполне себе конкретных штаб-квартирах, вольные каменщики зачастую противятся штампу «тайное общество», называя себя – почувствуйте всю тонкость – «обществом с тайнами». И все же даже возросшая с годами публичность современным масонам помогает мало, ведь несмотря на то, что некоторые личности не скрывают своего членства в братстве, полный список каменщиков до сих пор остается тайной. А ведь их, по разным оценкам, насчитывается от 4 до 6 миллионов по всему миру.

С другой стороны, чего Великие ложи (головные организации, объединяющие местные мелкие ложи, – иногда они носят название «Великий Восток») не могут делать, так это скрывать свое руководство. К примеру, нет никакой тайны в том, что принц Эдвард, герцог Кентский, является Великим мастером Объединенной великой ложи Англии (ОВЛА), как, впрочем, не секрет и то, что его младший брат, принц Майкл Кентский, руководит Великой ложей мастеров масонов метки и Провинциальной великой ложей Миддлсекса.

Но кто еще из Виндзоров связан с масонством? А вот это самое интересное.

«Как и у всех членов королевской семьи, у Кентских есть свои обязательства и роль в династии, – поясняет эксперт. – На герцога, в частности, была возложена важная миссия масонства. Но это не означает, что только он принимает участие в их деятельности. Многие Виндзоры, если не все, являются масонами, но лишь те, кто находится достаточно далеко в линии наследования престола, могут демонстрировать это открыто».

Королевские семьи Европы были тесно связаны с масонством с самого его основания, однако, пожалуй, именно британские монархи погрузились в таинственное движение особенно глубоко. В конце концов, именно в Англии масонство оформилось институционально – та же ОВЛА, во главе которой вот уже более полувека бессменно стоит кузен Ее Величества, считается древнейшей масонской ложей в мире. Как отмечает Арина Полякова, она появилась спустя два года после якобитского восстания в Англии, в 1717 году, во времена правления первого ганноверского короля Георга I. Появилась, благодаря объединению четырех других разрозненных лондонских лож. С годами и десятилетиями ОВЛА (до 1813 года ее, впрочем, корректнее называть Первой великой ложей Англии) поглощала и другие местечковые братства, в том числе и конкурирующие, расширяясь за пределы Лондона и даже самой Британии. Сегодня она объединяет около семи тысяч различных лож (а это около 200 тысяч масонов), находящихся как в пределах Островов, так и за рубежом.

Здание Объединенной великой ложи Англии...

И во главе всей этой разветвленной структуры стоит член британской королевской семьи.

И так было почти всегда. Если руководителями Первой великой ложи Англии (ПВЛА) и выросшей из нее ОВЛА не были члены королевской семьи, ими были просто именитые аристократы. Чего уж там: даже историческое объединение ложи произошло в 1813 году – когда Великим мастером был выбран принц Август Фредерик, герцог Сассекский (сейчас титул принадлежит принцу Гарри). Таким образом, первым руководителем Объединенной великой ложи Англии, которая, собственно, и существует до сих пор, стал член королевской семьи Великобритании.

Фредерик, принц Уэльский - первый масон, принадлежавший к королевской семье. Герцог Сассекский - первый Великий мастер ОВЛА. Впрочем, масонами королевские принцы были и того раньше. Как отмечает специализированный журнал Freemasonry today, первым человеком из правящей династии, вступившим в масонскую ложу (произошло это в 1737 году), стал принц Уэльский Фредерик, которому, однако, так и не было суждено занять престол. Позднее по его стопам пошел его брат, а затем и трое его сыновей, младший из которых, принц Генри, сумел и вовсе встать во главе тогда еще ПВЛА, став ее Великим мастером в 1782 году.

С тех пор, по данным аналитического издания Executive Intelligence Review, всего два наследника британского престола, не были масонами. Официальный сайт ОВЛА тем временем уточняет: с того момента, как в каменщики впервые вступил член королевской семьи, из девяти правящих впоследствии монархов не были масонами всего четверо (и то двое – это королевы Виктория и Елизавета II, которые технически не могли вступить в ОВЛА, ибо женщинам членство в братстве запрещено).

Что уж говорить о королевских принцах: их в братстве вольных каменщиков состояло более пятнадцати. Самый длинный период, за который в масонскую ложу не ступала августейшая нога, составлял всего 25 лет – и то только потому, что после смерти герцога Сассекского в Великобритании было слишком мало принцев подходящего возраста, ведь на дворе стояла эра правления королевы Виктории. Впрочем, уже первый сын Ее Величества вернул старую традицию, вступив в ложу в 1868 году и став ее Великим мастером в 1874-м.

Герцог Эдинбургский и принц Чарльз. Объединенная великая ложа Англии не делает никакой тайны из того, что масоном был и дедушка Елизаветы, и ее отец, и ее дядя, отрекшийся от престола. Даже муж Ее Величества, герцог Эдинбургский, до сих пор вхож в так называемую Navy Lodge, No. 2612, где в далеком 1952 году прошла его инициация. Арина Полякова отмечает, что к числу каменщиков принадлежит и принц Чарльз, которому в один день суждено стать королем – и передать титул принца Уэльского своему старшему сыну, герцогу Кембриджскому. Так что даже если принц Уильям до сих пор не вступил в братство, то, став первым наследником, он, следуя старой традиции, скорее всего, это сделает.

Сила символики. В любом случае, о принадлежности к братству вольных каменщиков принцев Уильяма и Гарри на данном этапе можно только догадываться. Впрочем, чисто технически связь с масонством их не скомпрометирует никак, ведь декларативно ни одна масонская ложа не может обсуждать в своих стенах ни политику, ни религию, ни какие-либо другие противоречивые темы, по которым членам королевской семьи не стоило бы допускать резких высказываний и действий. Созданное изначально как движение для постижения всечеловеческой любви и нравственного совершенствования, масонство до сих пор своей официальной целью провозглашает благотворительность и просвещение. Собственно, именно этим герцог Кентский как Великий мастер ОВЛА и занимается по сей день: открывает школы, спонсирует университеты, оказывает поддержку благотворительным организациям.

Герцог Кентский на выставке в честь 300-летия английского масонства, 29 сентября 2016 года. «Поскольку в Англии даже в то время (на ранних этапах образования ОВЛА – прим.ред.) членами масонских лож уже были ученые, богачи, дворяне и даже представители королевской крови, а не вольные каменщики, как это было изначально, – комментирует эксперт, – это вызывало большое уважение и трепет у людей. Это стало престижным».

Но что же тогда не устроило Королеву в желании персонала Букингемского дворца создать собственную ложу? Возможно, ответ немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Что если Елизавета совсем не была против, а официальный протест был лишь уловкой Ее Величества, чтобы избежать общественных спекуляций, коих вокруг масонства и так витает слишком много? «Принадлежность к масонству вызывает глубокое уважение в определенных кругах и открывает новые границы влияния, – считает Арина Полякова, напоминая, что иногда Елизавету можно увидеть в компании медсестры, демонстрирующей на пряжке масонские символы.

«Как известно, символы правят миром, и королева Елизавета II никогда бы не допустила просто так такой фривольности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ее Величество незримо «патронирует» эту организацию», – утверждает эксперт. Сама монархиня не может состоять в ОВЛА, однако это не значит, что в Британии, как и во всем мире, не существует женского масонства (дамы проводят «работы» в отдельных ложах). А принимая во внимание тот факт, что члены королевской семьи связаны с братством исторически, поверить в то, что сама Елизавета не имеет к масонам никакого отношения, становится сложнее. Публично выступив против открытия ложи в Букингемском дворце, Королева обезопасила себя от народной критики, однако сам факт наличия такого братства в доме Ее Величества – весьма красноречивый сигнал для всего масонского сообщества и для Великих мастеров со всего мира.

Элита в элите. В Великобритании масонство можно встретить везде, а Объединенная ложа и по сей день продолжает набирать популярность, несмотря на многочисленные теории заговора, транслируемые, в том числе, и самими британцами. На официальном сайте самой ОВЛА на стартовой странице даже красуется внушительный по размеру хэштег #enoughisenough – «всему есть предел». Это – заголовок открытого письма сэра Дэвида Стейплза, занимавшего ранее должность управляющего ложи (сейчас он Великий секретарь), которое было опубликовано сразу в нескольких британских газетах в феврале этого года. В нем один из руководителей братства пожаловался на дискриминацию масонов в стране, отметив, что за последний год ОВЛА удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность.

«Наши члены не должны быть незаслуженно заклеймены. Ни одна организация не стерпела бы такого. Так вот и мы не станем», – гласило заявление. Среди прочего, сэр Дэвид также предложил всем неравнодушным перестать выдумывать конспирологические теории вокруг масонства, а просто задать все интересующие вопросы ему напрямую.

Впрочем, даже если последовать его совету, далеко не на все вопросы можно получить ответы, и именно здесь как нельзя кстати приходит на ум формулировка «общество с тайнами». Так, вам никогда не расскажут, кто именно заседает в ложе из рядовых братьев, что они обсуждают за закрытыми дверями и какие конкретно ритуалы они выполняют. Важно также понимать, что в масонстве существует три основных уровня членства – степени. Низшая – ученик, средняя – подмастерье и высшая – мастер (последняя, однако, может «расширяться» и до дополнительных уровней). Как правило, в зависимости от уровня членов отличаются и сами ложи. Иными словами, в заседаниях, в которых участвуют ученики, могут участвовать и подмастерья с мастерами. А вот в ложи, где проводят «работы» только мастера, учеников уже не допускают.

Это рукопожатие герцога Кембриджского и футболиста Мишелю Платини многие адепты теории заговора признали масонским (май 2013 года).

Таким образом, свой элитарный круг формируется даже в столь закрытом обществе.

Кто в этот круг входит? Теоретически, кто угодно: меценаты, бизнесмены, спортсмены, ученые, звезды шоу-бизнеса и, разумеется, члены королевской семьи. В Великобритании масоном может стать даже религиозный деятель. «Официально в масонстве нет своей теологии, равно как и нет необходимости членам лож отрекаться от своей религии. Таким образом, принадлежность к масонству никоим образом не противоречит канонам церкви Англии», – объясняет Арина Полякова. То же подтверждает и сайт ОВЛА: так, в свое время убежденным каменщиком был Джеффри Фрэнсис Фишер, архиепископ Кентерберийский.

Король Георг VI и Уинстон Черчилль - оба были масонами. С политиками сложнее: официально известно, что в разные годы в братстве состояли многие государственные деятели (в их числе, например, Уинстон Черчилль), однако информация о современных чиновниках-масонах скрыта за семью печатями. С одной стороны, когда британская газета Guardian выяснила, что в Англии работают две отдельные ложи для членов Парламента и политических журналистов, руководство ОВЛА решительно опровергло эту информацию. И все же все тот же сэр Дэвид Стейплз поспешил заметить: «Вопреки популистскому предубеждению, масонство помогает всем нашим членам, которые служат обществу (включая журналистов, политиков, полицейских и адвокатов), работать на своих постах еще лучше, ведь у нас они становятся лучше как люди». А вот что говорится на официальном сайте Провинциальной великой ложи Нотингэмпшира (входит в ОВЛА): «Разумеется, масонство привлекает всех, кто заботится о людях и чувствует ответственность за благосостояние общества. Именно поэтому у нас есть члены, связанные с политикой на местном, национальном и международном уровнях».

В результате получаем беспрецедентно уникальный, элитный (а, ко всему прочему, еще и абсолютно законный) клуб, где в одном помещении вполне могут оказаться и политики, и члены королевской семьи, и бизнесмены, и финансисты (не будем забывать, что именно в Лондоне находится один из крупнейших финансовых центров), и религиозные деятели. Они будут называть друг друга «братьями», впадать в транс при выполнении очередного сплачивающего ритуала и, если верить официальным целям масонства, культивировать в себе абсолют всечеловеческой любви и дух братского единения. И, быть может, звучит это действительно красиво, однако у понятия «братство» есть и другая сторона – лояльность. А это – как раз то, что имеет все шансы выйти далеко за пределы масонских лож.

От центра к периферии. «Если смотреть в корень вопроса, то масонство – это концентрация силы. Где собирается элита, там вертятся большие деньги, а деньги, как известно, это сила и власть, – рассказывает Арина Полякова. – Таким образом, если заменить знаменатели, то целью масонства является господство. А форма деятельности и способы достижения этого у каждой отдельной ложи свои. В любом случае, то, что мы знаем о них сегодня, – это лишь внешняя оболочка и театрализованные ритуалы».

Что это за господство? Адепты конспирологических теорий могут сказать – сатанизм (мол, именно это знание открывается мастерам последних градусов – тем самым, что в символической системе масонства смогли подняться до лучезарной дельты) и управление миром, прикрытое равенством. Сами же масоны (причем, во всех странах) над этим лишь посмеиваются, уверяя, что они не могут править миром, ведь официально внутри лож строго запрещено обсуждать политику.

С другой стороны, говоря о масонстве, важно иметь в виду еще одну вещь – весьма жесткую систему признаний разных лож друг другом. Все дело в том, что масонская ложа не считается действующей (регулярной), если патент на ее работу не выдала одна из официально признанных Великих лож. Иными словами, если группа служителей детского сада где-нибудь под Виндзором захочет создать собственное братство каменщиков – ОВЛА обязательно об этом узнает.

Любая ложа должна работать по хартии и разрешению от какой-либо Великой ложи, «происходить» из нее. ОВЛА, к примеру, объединяет под своей юрисдикцией около семи тысяч таких братств, и за границей в том числе – скажем, в Австралии, в Новой Зеландии, в Папуа – Новой Гвинее, на Кипре и на Мальте, на Шри-Ланке и в Пакистане, в Намибии, в Нигерии и в ЮАР, в Барбадосе, в Канаде (Монреаль и Галифакс) и на Бермудах.

Словом – подчиненные ложи у ОВЛА есть почти во всех уголках Света. А принимая во внимание имперское прошлое Британии и амбиции современного Лондона сохранять лидерство в Содружестве наций (то, что некоторые британцы сами иронично называют «Британской Империей 2.0»), сложно предположить, что управленческая верхушка страны не осознает важности поддержания контактов с заморскими странами. На всех уровнях – от экономических и дипломатических до культурных и духовных.

Елизавета II и герцог Эдинбургский на Церемонии открытия Парламента, 2016 год. «Следует вспомнить, какое количество стран входило в Британскую империю раньше, и в Содружество наций теперь. Это государства, которыми надо управлять и держать в зависимости от Британии, и масонское влияние ОВЛА играет в этом деле не последнюю роль, – утверждает Арина Полякова. – На сегодняшний день Объединенная Великая ложа Англии имеет очень разветвленную паутину связей с местными масонскими организациями, оказывая поддержку региональным ложам. А те, в свою очередь, обеспечивают лояльность местных правящих элит к политике, проводимой Британией».

Так что пока герцог и герцогиня Сассекские, дабы укрепить дружеские связи Великобритании с участниками Содружества, подключают все свое очарование, готовясь к большому турне, герцог Кентский (который, к слову, и сам совершил более 60 зарубежных поездок) вот уже более полувека плавно и аккуратно осуществляет ту же задачу, но несколько иным способом – поддерживая «духовное братство» между Лондоном и странами, расположившимися чуть ли не во всех уголках планеты.