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Виндзоры и масоны: как британская королевская семья связана с братством вольных каменщиков.

17:44. 14 января 2020 226 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

 

Все ли представители британской правящей династии – масоны, и если да, то чем они занимаются в древних ложах? Вместе с экспертом выясняем, где Виндзоры пассивно участвуют в старых ритуалах, а где используют свое членство в братстве в конкретных целях.
 

Елизавета II, королева Англии, и ее кузен герцог Кентский, Великий мастер Объединенной великой ложи Англии, на службе в Соборе Св. Павла, 16 июля 2008 года.

Когда в марте 2008 года служащие и персонал Букингемского дворца объявили о создании собственной масонской ложи, Ее Величество Елизавета II строго-настрого запретила им проводить собрания в монаршей резиденции и использовать свою королевскую монограмму в их символике. Впрочем, это все, что могла сделать монархиня, чтобы хоть как-то помешать работе братства, ибо запретить его полностью было совсем не в ее власти: к тому моменту ложу Букингемского дворца уже официально признала Объединенная Великая Ложа Англии, главный руководящий орган всех британских масонов, во главе которого стоял тогда и стоит до сих пор сам герцог Кентский, двоюродный брат Королевы.

Герцог Кентский во время одного из масонских ритуалов.

Интересно, что тогда же официальные лица Букингемского дворца анонимно признавались Mail on Sunday, что канцелярия Ее Величества пребывает в ужасе от решения персонала. По их мнению, организация внутри королевской резиденции общества, окутанного мистикой и проводящего древнейшие ритуалы, – это последнее, что было нужно британской монархии, взявшей курс на модернизацию и, насколько это вообще возможно, демократизацию. Напомним, что тогда ни о какой Кейт Миддлтон в качестве невесты принца не было и речи, Меган Маркл только пробивала себе дорогу в Голливуд – а в коллективной памяти некоторых британцев все еще сидела теория о том, что единственную «народную принцессу» в королевской семье убили именно Виндзоры. Уж слишком много Диана Спенсер знала такого, что ни в коем случае нельзя было делать достоянием общественности (читайте также: «Кто виноват в гибели принцессы Дианы: 6 теорий заговора»).

И тут – новая тайна, очередной мистицизм и, как следствие, еще одно доказательство принадлежности королевской власти к ограниченному кругу избранных. Действительно, неужели персонал Букингемского дворца десять лет назад просто решил нанести репутационный урон Королеве? Или же это, наоборот, было как раз то, что нужно королевской семье? Вместе с экспертом по британской монархии и кандидатом исторических наук Ариной Поляковой разбираемся как в открыто демонстрируемых, так и в секретных связях Виндзоров с братством вольных каменщиков и выясняем, действительно ли в них есть место конспирологическим теориям.

Трудности определения.

Масонство существует более трехсот лет, и за всю свою богатую историю успело обрасти таким количеством разнообразных теорий заговора, что не счесть. От особых рукопожатий до тайных ритуалов и учений, – движение, которое формально существует для постижения его членами духовных практик и их нравственного роста, очень быстро стало восприниматься некоторыми как общество избранных, которое может вершить (и якобы вершит) судьбу человечества. «Масонские традиции и ритуалы всегда были окутаны мистикой, что также провоцировало, вдобавок к другим человеческим чувствам, страх, – рассказывает Арина. – Масонские ложи часто называют тайными, но сами масоны предпочитают описывать их, скорее, как эзотерическое братство или общество».

Эдвард, герцог Кентский - Великий мастер Объединенной великой ложи Англии.

В новом столетии, когда многие ложи оформлены юридически и заседают во вполне себе конкретных штаб-квартирах, вольные каменщики зачастую противятся штампу «тайное общество», называя себя – почувствуйте всю тонкость – «обществом с тайнами». И все же даже возросшая с годами публичность современным масонам помогает мало, ведь несмотря на то, что некоторые личности не скрывают своего членства в братстве, полный список каменщиков до сих пор остается тайной. А ведь их, по разным оценкам, насчитывается от 4 до 6 миллионов по всему миру.

С другой стороны, чего Великие ложи (головные организации, объединяющие местные мелкие ложи, – иногда они носят название «Великий Восток») не могут делать, так это скрывать свое руководство. К примеру, нет никакой тайны в том, что принц Эдвард, герцог Кентский, является Великим мастером Объединенной великой ложи Англии (ОВЛА), как, впрочем, не секрет и то, что его младший брат, принц Майкл Кентский, руководит Великой ложей мастеров масонов метки и Провинциальной великой ложей Миддлсекса.

Герцог Кентский и принц Майкл Кентский в Соборе Св. Павла, 2002 год.

 

Но кто еще из Виндзоров связан с масонством? А вот это самое интересное.

 

«Как и у всех членов королевской семьи, у Кентских есть свои обязательства и роль в династии, – поясняет эксперт. – На герцога, в частности, была возложена важная миссия масонства. Но это не означает, что только он принимает участие в их деятельности. Многие Виндзоры, если не все, являются масонами, но лишь те, кто находится достаточно далеко в линии наследования престола, могут демонстрировать это открыто».

Королевские семьи Европы были тесно связаны с масонством с самого его основания, однако, пожалуй, именно британские монархи погрузились в таинственное движение особенно глубоко. В конце концов, именно в Англии масонство оформилось институционально – та же ОВЛА, во главе которой вот уже более полувека бессменно стоит кузен Ее Величества, считается древнейшей масонской ложей в мире. Как отмечает Арина Полякова, она появилась спустя два года после якобитского восстания в Англии, в 1717 году, во времена правления первого ганноверского короля Георга I. Появилась, благодаря объединению четырех других разрозненных лондонских лож. С годами и десятилетиями ОВЛА (до 1813 года ее, впрочем, корректнее называть Первой великой ложей Англии) поглощала и другие местечковые братства, в том числе и конкурирующие, расширяясь за пределы Лондона и даже самой Британии. Сегодня она объединяет около семи тысяч различных лож (а это около 200 тысяч масонов), находящихся как в пределах Островов, так и за рубежом.

 

Здание Объединенной великой ложи Англии...

... где братство каменщиков собирается до сих пор.

 

 

И во главе всей этой разветвленной структуры стоит член британской королевской семьи.

 

И так было почти всегда. Если руководителями Первой великой ложи Англии (ПВЛА) и выросшей из нее ОВЛА не были члены королевской семьи, ими были просто именитые аристократы. Чего уж там: даже историческое объединение ложи произошло в 1813 году – когда Великим мастером был выбран принц Август Фредерик, герцог Сассекский (сейчас титул принадлежит принцу Гарри). Таким образом, первым руководителем Объединенной великой ложи Англии, которая, собственно, и существует до сих пор, стал член королевской семьи Великобритании.

Фредерик, принц Уэльский - первый масон, принадлежавший к королевской семье.

Герцог Сассекский - первый Великий мастер ОВЛА.

Впрочем, масонами королевские принцы были и того раньше. Как отмечает специализированный журнал Freemasonry today, первым человеком из правящей династии, вступившим в масонскую ложу (произошло это в 1737 году), стал принц Уэльский Фредерик, которому, однако, так и не было суждено занять престол. Позднее по его стопам пошел его брат, а затем и трое его сыновей, младший из которых, принц Генри, сумел и вовсе встать во главе тогда еще ПВЛА, став ее Великим мастером в 1782 году.

С тех пор, по данным аналитического издания Executive Intelligence Review, всего два наследника британского престола, не были масонами. Официальный сайт ОВЛА тем временем уточняет: с того момента, как в каменщики впервые вступил член королевской семьи, из девяти правящих впоследствии монархов не были масонами всего четверо (и то двое – это королевы Виктория и Елизавета II, которые технически не могли вступить в ОВЛА, ибо женщинам членство в братстве запрещено).

Что уж говорить о королевских принцах: их в братстве вольных каменщиков состояло более пятнадцати. Самый длинный период, за который в масонскую ложу не ступала августейшая нога, составлял всего 25 лет – и то только потому, что после смерти герцога Сассекского в Великобритании было слишком мало принцев подходящего возраста, ведь на дворе стояла эра правления королевы Виктории. Впрочем, уже первый сын Ее Величества вернул старую традицию, вступив в ложу в 1868 году и став ее Великим мастером в 1874-м.

Герцог Эдинбургский и принц Чарльз.

Объединенная великая ложа Англии не делает никакой тайны из того, что масоном был и дедушка Елизаветы, и ее отец, и ее дядя, отрекшийся от престола. Даже муж Ее Величества, герцог Эдинбургский, до сих пор вхож в так называемую Navy Lodge, No. 2612, где в далеком 1952 году прошла его инициация. Арина Полякова отмечает, что к числу каменщиков принадлежит и принц Чарльз, которому в один день суждено стать королем – и передать титул принца Уэльского своему старшему сыну, герцогу Кембриджскому. Так что даже если принц Уильям до сих пор не вступил в братство, то, став первым наследником, он, следуя старой традиции, скорее всего, это сделает.

Сила символики.

В любом случае, о принадлежности к братству вольных каменщиков принцев Уильяма и Гарри на данном этапе можно только догадываться. Впрочем, чисто технически связь с масонством их не скомпрометирует никак, ведь декларативно ни одна масонская ложа не может обсуждать в своих стенах ни политику, ни религию, ни какие-либо другие противоречивые темы, по которым членам королевской семьи не стоило бы допускать резких высказываний и действий. Созданное изначально как движение для постижения всечеловеческой любви и нравственного совершенствования, масонство до сих пор своей официальной целью провозглашает благотворительность и просвещение. Собственно, именно этим герцог Кентский как Великий мастер ОВЛА и занимается по сей день: открывает школы, спонсирует университеты, оказывает поддержку благотворительным организациям.

 

Герцог Кентский на выставке в честь 300-летия английского масонства, 29 сентября 2016 года.

«Поскольку в Англии даже в то время (на ранних этапах образования ОВЛА – прим.ред.) членами масонских лож уже были ученые, богачи, дворяне и даже представители королевской крови, а не вольные каменщики, как это было изначально, – комментирует эксперт, – это вызывало большое уважение и трепет у людей. Это стало престижным».

Но что же тогда не устроило Королеву в желании персонала Букингемского дворца создать собственную ложу? Возможно, ответ немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Что если Елизавета совсем не была против, а официальный протест был лишь уловкой Ее Величества, чтобы избежать общественных спекуляций, коих вокруг масонства и так витает слишком много? «Принадлежность к масонству вызывает глубокое уважение в определенных кругах и открывает новые границы влияния, – считает Арина Полякова, напоминая, что иногда Елизавету можно увидеть в компании медсестры, демонстрирующей на пряжке масонские символы.

 

Королева выходит из больницы Короля Эдуарда II, 2013 год.

На пряжке сопровождающей ее медсестры изображены Циркуль и Наугольник - как символы духовного строительства, и Пентаграмма, символизирующая тайные знания. 

«Как известно, символы правят миром, и королева Елизавета II никогда бы не допустила просто так такой фривольности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ее Величество незримо «патронирует» эту организацию», – утверждает эксперт. Сама монархиня не может состоять в ОВЛА, однако это не значит, что в Британии, как и во всем мире, не существует женского масонства (дамы проводят «работы» в отдельных ложах). А принимая во внимание тот факт, что члены королевской семьи связаны с братством исторически, поверить в то, что сама Елизавета не имеет к масонам никакого отношения, становится сложнее. Публично выступив против открытия ложи в Букингемском дворце, Королева обезопасила себя от народной критики, однако сам факт наличия такого братства в доме Ее Величества – весьма красноречивый сигнал для всего масонского сообщества и для Великих мастеров со всего мира.

Элита в элите.

В Великобритании масонство можно встретить везде, а Объединенная ложа и по сей день продолжает набирать популярность, несмотря на многочисленные теории заговора, транслируемые, в том числе, и самими британцами. На официальном сайте самой ОВЛА на стартовой странице даже красуется внушительный по размеру хэштег #enoughisenough – «всему есть предел». Это – заголовок открытого письма сэра Дэвида Стейплза, занимавшего ранее должность управляющего ложи (сейчас он Великий секретарь), которое было опубликовано сразу в нескольких британских газетах в феврале этого года. В нем один из руководителей братства пожаловался на дискриминацию масонов в стране, отметив, что за последний год ОВЛА удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность.

 

 

Великий мастер ОВЛА герцог Кентский участвует в процессии в честь открытия в музее Бимиш экспозиции по истории масонства, 2006 год.

«Наши члены не должны быть незаслуженно заклеймены. Ни одна организация не стерпела бы такого. Так вот и мы не станем», – гласило заявление. Среди прочего, сэр Дэвид также предложил всем неравнодушным перестать выдумывать конспирологические теории вокруг масонства, а просто задать все интересующие вопросы ему напрямую.

Впрочем, даже если последовать его совету, далеко не на все вопросы можно получить ответы, и именно здесь как нельзя кстати приходит на ум формулировка «общество с тайнами». Так, вам никогда не расскажут, кто именно заседает в ложе из рядовых братьев, что они обсуждают за закрытыми дверями и какие конкретно ритуалы они выполняют. Важно также понимать, что в масонстве существует три основных уровня членства – степени. Низшая – ученик, средняя – подмастерье и высшая – мастер (последняя, однако, может «расширяться» и до дополнительных уровней). Как правило, в зависимости от уровня членов отличаются и сами ложи. Иными словами, в заседаниях, в которых участвуют ученики, могут участвовать и подмастерья с мастерами. А вот в ложи, где проводят «работы» только мастера, учеников уже не допускают.

 

Это рукопожатие герцога Кембриджского и футболиста Мишелю Платини многие адепты теории заговора признали масонским (май 2013 года).

 

Таким образом, свой элитарный круг формируется даже в столь закрытом обществе.

 

Кто в этот круг входит? Теоретически, кто угодно: меценаты, бизнесмены, спортсмены, ученые, звезды шоу-бизнеса и, разумеется, члены королевской семьи. В Великобритании масоном может стать даже религиозный деятель. «Официально в масонстве нет своей теологии, равно как и нет необходимости членам лож отрекаться от своей религии. Таким образом, принадлежность к масонству никоим образом не противоречит канонам церкви Англии», – объясняет Арина Полякова. То же подтверждает и сайт ОВЛА: так, в свое время убежденным каменщиком был Джеффри Фрэнсис Фишер, архиепископ Кентерберийский.

Король Георг VI и Уинстон Черчилль - оба были масонами.

С политиками сложнее: официально известно, что в разные годы в братстве состояли многие государственные деятели (в их числе, например, Уинстон Черчилль), однако информация о современных чиновниках-масонах скрыта за семью печатями. С одной стороны, когда британская газета Guardian выяснила, что в Англии работают две отдельные ложи для членов Парламента и политических журналистов, руководство ОВЛА решительно опровергло эту информацию. И все же все тот же сэр Дэвид Стейплз поспешил заметить: «Вопреки популистскому предубеждению, масонство помогает всем нашим членам, которые служат обществу (включая журналистов, политиков, полицейских и адвокатов), работать на своих постах еще лучше, ведь у нас они становятся лучше как люди». А вот что говорится на официальном сайте Провинциальной великой ложи Нотингэмпшира (входит в ОВЛА): «Разумеется, масонство привлекает всех, кто заботится о людях и чувствует ответственность за благосостояние общества. Именно поэтому у нас есть члены, связанные с политикой на местном, национальном и международном уровнях».

 

В результате получаем беспрецедентно уникальный, элитный (а, ко всему прочему, еще и абсолютно законный) клуб, где в одном помещении вполне могут оказаться и политики, и члены королевской семьи, и бизнесмены, и финансисты (не будем забывать, что именно в Лондоне находится один из крупнейших финансовых центров), и религиозные деятели. Они будут называть друг друга «братьями», впадать в транс при выполнении очередного сплачивающего ритуала и, если верить официальным целям масонства, культивировать в себе абсолют всечеловеческой любви и дух братского единения. И, быть может, звучит это действительно красиво, однако у понятия «братство» есть и другая сторона – лояльность. А это – как раз то, что имеет все шансы выйти далеко за пределы масонских лож.

От центра к периферии.

«Если смотреть в корень вопроса, то масонство – это концентрация силы. Где собирается элита, там вертятся большие деньги, а деньги, как известно, это сила и власть, – рассказывает Арина Полякова. – Таким образом, если заменить знаменатели, то целью масонства является господство. А форма деятельности и способы достижения этого у каждой отдельной ложи свои. В любом случае, то, что мы знаем о них сегодня, – это лишь внешняя оболочка и театрализованные ритуалы».

Что это за господство? Адепты конспирологических теорий могут сказать – сатанизм (мол, именно это знание открывается мастерам последних градусов – тем самым, что в символической системе масонства смогли подняться до лучезарной дельты) и управление миром, прикрытое равенством. Сами же масоны (причем, во всех странах) над этим лишь посмеиваются, уверяя, что они не могут править миром, ведь официально внутри лож строго запрещено обсуждать политику.

 

 

Старинная иллюстрация истории и системы масонства. В центре наверху - Всевидящее Око (или Лучезарная дельта), символизирующая Верховную сущность, в которою должен верить каждый член братства.

С другой стороны, говоря о масонстве, важно иметь в виду еще одну вещь – весьма жесткую систему признаний разных лож друг другом. Все дело в том, что масонская ложа не считается действующей (регулярной), если патент на ее работу не выдала одна из официально признанных Великих лож. Иными словами, если группа служителей детского сада где-нибудь под Виндзором захочет создать собственное братство каменщиков – ОВЛА обязательно об этом узнает.

Любая ложа должна работать по хартии и разрешению от какой-либо Великой ложи, «происходить» из нее. ОВЛА, к примеру, объединяет под своей юрисдикцией около семи тысяч таких братств, и за границей в том числе – скажем, в Австралии, в Новой Зеландии, в Папуа – Новой Гвинее, на Кипре и на Мальте, на Шри-Ланке и в Пакистане, в Намибии, в Нигерии и в ЮАР, в Барбадосе, в Канаде (Монреаль и Галифакс) и на Бермудах.

Словом – подчиненные ложи у ОВЛА есть почти во всех уголках Света. А принимая во внимание имперское прошлое Британии и амбиции современного Лондона сохранять лидерство в Содружестве наций (то, что некоторые британцы сами иронично называют «Британской Империей 2.0»), сложно предположить, что управленческая верхушка страны не осознает важности поддержания контактов с заморскими странами. На всех уровнях – от экономических и дипломатических до культурных и духовных.

Елизавета II и герцог Эдинбургский на Церемонии открытия Парламента, 2016 год.

«Следует вспомнить, какое количество стран входило в Британскую империю раньше, и в Содружество наций теперь. Это государства, которыми надо управлять и держать в зависимости от Британии, и масонское влияние ОВЛА играет в этом деле не последнюю роль, – утверждает Арина Полякова. – На сегодняшний день Объединенная Великая ложа Англии имеет очень разветвленную паутину связей с местными масонскими организациями, оказывая поддержку региональным ложам. А те, в свою очередь, обеспечивают лояльность местных правящих элит к политике, проводимой Британией».

Так что пока герцог и герцогиня Сассекские, дабы укрепить дружеские связи Великобритании с участниками Содружества, подключают все свое очарование, готовясь к большому турне, герцог Кентский (который, к слову, и сам совершил более 60 зарубежных поездок) вот уже более полувека плавно и аккуратно осуществляет ту же задачу, но несколько иным способом – поддерживая «духовное братство» между Лондоном и странами, расположившимися чуть ли не во всех уголках планеты.

 

Источник: https://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/vindzoryi-i-masoni-kak-britanskaya-korolevskaya-semya-svyazana-s-bratstvom-volnyih-kamenschikov/

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1842 1542
    макс 14 января 2020 в 17:55

    Мерзкая линия мерзкий народец

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  • 2562 2150
    Женечка 14 января 2020 в 17:56

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  • 2562 2150
    Женечка 14 января 2020 в 18:08

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    • 2562 2150
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