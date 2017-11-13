Борис Вишневский: через слом традиций, культуры и совести во власть

Публицист, политический обозреватель, член Союза журналистов России и Международного общества прав человека, Санкт-Петербургского центра «Стратегия» и Бюро РДП «Яблоко», руководитель группы экспертов фракции «Яблоко» в ЗакСе Санкт-Петербурга и эксперт Госдумы по политическим вопросам. Сколько регалий у одного человека, да вот только все это многообразие ничего позитивного не несет. Пиар и пшик петербургского либерала и «яблочника» Бориса Вишневского, его желание пробраться во власть, известны уже многим.

Всю свою сознательную жизнь он позиционирует себя как борца с режимом. Еще в конце 80-х годов Вишневский принимал активное участие в демократическом движении в Ленинграде, в котором родился, вырос и до сих пор процветает. От работы в клубе с говорящим названием «Перестройка» и участия в Ленинградском народном фронте он докатился до движения «Демократическая Россия» в 90-х годах. Как раз накануне тех событий, что развалили Советский Союз.

Если кто не помнит, сообщаю? Именно руководство «ДемРоссии» поддержало осенью 1993 года незаконные действия Ельцина. И при этом Вишневский успевал совмещать работу на два фронта: в Петербурге и в Москве, где он числился депутатом Московского райсовета, председателем постоянной комиссии по вопросам самоуправления и членом президиума райсовета. И вашим, и нашим?

Что-то не срослось, и он вернулся в город на Неве. Но власть не давала ему покоя. И вот он уже помощник председателя ЗакСа (1994-1996 гг.), а потом и советник первого вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Ю. Артемьева, попутно занимаясь работой в качестве директора политических программ Фонда «ЭПИЦентр-Санкт-Петербург». Начало 2000-х гг. – Борис Вишневский ведет идеологическую работу в качестве зампредседателя РПЦ-ЯБЛОКО. Там и до Бюро Федерального Совета партии недалеко. К слову, все избирательные кампании 1989-2002 гг. дело его рук.

Стоит признать, что Борис Вишневский далеко не глупец, хорошее образование, не первый год публикуется в российских СМИ и позиционирует себя в качестве человека, чья душа болит за отечество и родной город. Правда, все это наносное, внешнее прикрытие, ширма для истинных намерений и желаний. Копни поглубже, и найдешь много интересного, но в то же время неприглядного и мерзкого. Статус семьянина, к слову, тоже не гарантия наличия высокоморальных принципов.

Вишневский убежденный либерал. Успел он поработать и помощником казнокрада Юрия Кравцова в 90-х годах. Председателя ЗакСа обвиняли по статьям «Должностной подлог и злоупотребление служебным положением», «Хищение вверенного госимущества». Помощник как ближайшее к политику лицо не мог не знать о его грязных делишках. Хотя себя прикрыть Вишневский успел, ведь согласно декларации в настоящее время он владеет только автомобилем Дэу Нексия, квартирой площадью 34,9 кв.м, ½ долей в квартире площадью 82,1 кв.м при задекларированном доходе за 2016 год – 2 548 685,44 руб.

Выясняется, правда, что не такая уж кристально чистая репутация у Вишневского, как ему хотелось. Политическая деятельность последних лет этот факт подтверждает. То он участвует в митинге против застройки небольшого участка парка 300-летия Петербурга, который «яблочники», в том числе и Вишневский, превратили в политическую акцию, нарушив договоренности с устроителями, то подписывает петицию с требованием отставки президента.

Но даже этого ему показалось мало: Вишневский поддерживает ЛГБТ-сообщество и требует отмены запрета на пропаганду однополых отношений. Мол, Петербург должен стать европейским государством, значит, пора начать ходить гей-парадами и свадьбы играть между лицами одного пола. Весной 2012 года он вносит соответствующий законопроект в Петербурге, предлагая исключить из закона ответственность за ЛГБТ-пропаганду среди детей и подростков. Возникает закономерный вопрос: а не педофил ли он? Откуда такая «забота» о детях?

Впрочем, этого ему тоже мало показалось. Нужно больше внимания, больше пиара к собственной персоне. И вот – 2014 год. Крымский референдум, присоединение полуострова к России и заявление Вишневского о том, что Крым нужно вернуть Украине: «Крым не наш. Это ворованное. Ворованное должно быть возвращено. Без всякого объяснения причин, почему это сделать сложно и нельзя».

Непатриотично? Это не первый случай, когда Вишневский плевать хотел на Россию. Он неоднократно называл Историю Отечества, что изучают дети в школах, пропагандистской и сталинской, заявляя, что пора ее запретить, в том числе и в ВУЗах перестать преподавать. При этом с большой радостью бегал на встречи с американским послом, и по совместительству «мастером цветных революций», Джоном Теффтом.

Какая избирательность, не правда ли? Пятая колонна в Петербурге без указаний Госдепа не оставалась, внимая чуть ли не всем телом посланцу Вашингтона.

И даже на этом Вишневский не смог остановиться. Высказался по нашумевшему делу о нападении на журналистку «ЭхоМосквы» Фельгенгауэр, обвинив почему-то власть. Психопат напал на женщину, но виноваты те, против кого Вишневский работает в связке с Западом?

Успел Вишневский раскритиковать и помощь России Сирии, свернув опять все к оппозиции и ее шансах попасть во власть.

Врать и искажать любую информацию он давно уже наловчился, так что продолжает и сейчас в том же духе витийствовать. Так, его еще ныне покойный Виталий Чуркин, постпред России при ООН в 2015 году обвинил во лжи, и причина имелась существенная. «Борец с режимом» заврался вконец…

И каким предстает перед нами Борис Лазаревич Вишневский после перечисления его «регалий» и заслуг на ниве российской политики? Покровитель извращенцев, продвигающий растление несовершеннолетних в школах. Лжец, искажающий факты на свой лад, чтобы очернить власть и приблизить Россию к «европейским ценностям». Не брезгует при этом стелиться перед американскими дипломатами. Жалкое зрелище…

Пора бы уже о вечном задуматься, но нет… Вишневский, как показала практика, тот еще мерзавец и сам не успокоится. Продолжит России гадить до последнего. Гнилое «яблочко» только таких персонажей и привечает.