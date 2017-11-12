Маски окончательно сброшены

Ситуация: новый виток давления в США на российский телеканал «Раша тудей».

Находясь во Вьетнаме наш президент ответил на вопрос об этом давлении.

Источник: pravdoryb.info

«Президент России Владимир Путин осудил действия властей США в лице Министерства юстиции, которое потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По мнению главы государства, таким образом Вашингтон пошёл против собственных принципов по защите свободы слова.

«Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делают в Соединённых Штатах, всё время били себя в грудь и говорили о том, что они записные демократы номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии», — заявил Путин на пресс-конференции на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

… «Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова без всякого сомнения. Мы разочарованы, как в таких случаях говорят. Но, разумеется, другого быть и не может», — сказал Путин. Он напомнил, что до сих пор участники расследования «российского вмешательства» в выборы так и не нашли никаких подтверждений того, что российские СМИ каким-либо образом влияли на исход голосования в Соединённых Штатах».

В связи с этим российский президент пообещал, что ответные меры обязательно последуют и будут адекватными американским.

Радио «Спутник» попросило меня прокомментировать возникшую ситуацию в прямом эфире.

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P.S.

Вот мой комментарий на ту же тему:

Источник: antimaidan.ru

«Во всей этой ситуации меня больше всего смущает слово «ответные». Россия постоянно находится в ситуации, когда мы ждем каких-то недружественных, сомнительных или вовсе враждебных действий западных государств, чтобы дать им зеркальный ответ. Вопрос: а зачем мы всего этого ждем? Ведь совершенно очевидно, что западные средства массовой информации и даже часть наших либеральных СМИ, получающих поддержку из-за рубежа, ведут самую настоящую оголтелую антигосударственную пропаганду. Почему же нам для того, чтобы ограничить их деятельность, нужно чтобы кто-то ограничил деятельность российских СМИ за рубежом?

Мне кажется, что Россия должна четко и ясно преследовать государственные цели без какой-либо оглядки на то, что делают западные государства.

Мне хотелось бы, чтобы наша страна принимала жесткие меры в отношении средств массовой информации, некоммерческих организаций, вплоть до конкретных физических лиц, которые ведут антироссийскую пропаганду, занимаются антигосударственной деятельностью на территории РФ. Мы суверенное государство и должны принимать решения в наших интересах вне зависимости от позиций каких-либо стран или международных организаций.

Если мы видим, что какая-то газета или радиостанция ведет антигосударственную деятельность, зачем ждать, пока в Нью-Йорке ограничат деятельность RT? Давайте ограничим у нас деятельность американского СМИ, запишем его в иностранные агенты, вынесем ему предупреждение, в конце концов, запретим ему работать на территории России. Это решение должно зависеть исключительно от законодательства РФ и от наших интересов.

Постоянное желание дать ответ, отзеркалить, попахивает каким-то чувством непонимания собственного величия. Мы великая держава, нам никто не нужен для того, чтобы мы принимали решения».

Источник: nstarikov.ru