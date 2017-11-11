За что либералы ненавидели Задорнова: как сатирику мстили за острые шутки про США и Украину

Известный писатель-сатирик и шоумен Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после тяжелой болезни, с которой он боролся весь последний год. Деятели искусства и все, кто знал Задорнова лично или по блистательным выступлениям, выражают соболезнования. Однако соболезновать готовы далеко не все — к Михаилу Задорнову было много претензий у тех, кого сегодня принято называть либералами. В частности, Задорнову не могли простить поддержку воссоединения Крыма с Россией, осуждение политики официального Киева и постоянную критику Запада, в первую очередь Соединенных Штатов.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон уже заявил, что талант Задорнова был чужд всякой политики.

«Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — сказал Кобзон.

Тем не менее это не совсем так. Большое количество шуток и миниатюр Задорнова было посвящено критике западного образа жизни, также он активно критиковал и высмеивал Соединенные Штаты и самих американцев.