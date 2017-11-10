Встреча с курсантами Университета МВД им. В.Я. Кикотя
10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Хочется поздравить и пожелать всевозможных успехов тех, благодаря кому в нашей стране покой и порядок. С Днем милиции, уважаемые!
Накануне этого праздника я получил приглашение выступить перед курсантами и преподавателями Московского Университета МВД им. В.Я. Кикотя.
Разговор получился очень насыщенным и интересным.
ХРОНОМЕТРАЖ:
00:02:16 – Вступительное слово
00:03:48 – Как информационные технологии формируют альтернативную реальность
00:23:50 – Как вы относитесь к критике вашего творчества
00:27:42 – Что произошло в Каталонии и как нам к этому относиться?
00:33:56 – Почему вы начали писать книги и для чего создали партию
00:36:37 – Навальный — демагог
00:38:52 – О ближайших мировых событиях
00:45:09 – Отслеживаете ли вы, что пишут ваши коллеги по общественной деятельности и смотрите ли ТВ?
00:47:07 – Что стоит изменить в информационной политике?
00:50:01 – С чем связано изучение тех или иных иностранных языков в России?
00:56:02 – Стена скорби – выстрел в ногу
01:00:16 – О Партии Великое Отечество
01:03:15 – Об отношениях России и Польши
01:06:41 – В чём разница между ПВО и ЕР
01:11:54 – Как вы пишете свои книги?
Источник: nstarikov.ru