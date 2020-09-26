Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2020
- 10:38 Под Харьковом разбился самолет Ан-26.
- 09:56 Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Последствия.
- 09:09 Зеля подарил дом.
- 09:05 День города в оккупированном Украиной Краматорске отменён — названа причина.
- 08:32 Крушение военного Ан-26 под Харьковом — Украина приходит в себя после трагедии (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:30 С сайта Евросоюза убрали скандальную фразу об Украине и Зеленском.
- 01:00 Генерал ВВС России сделал заявление в связи с авиакатастрофой на Украине.
- Вчера 22:18 Под Чугуевым разбился Ан-26 с курсантами.
Под Харьковом разбился самолет Ан-26
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Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Последствия
Упоротые уже нашли "русский след".
На утро 26 сентября официально погибших 25. Двое пока живы, но в крайне тяжелом состоянии. Как минимум один из них успел выпрыгнуть из падающей машины на низкой высоте.
По одним данным на борту было 28 человек, по другим – 27. Пока что известна судьба 27 человек. Основная масса погибших – курсанты 2-го и 4-го курса Харьковского Университета ВВС.
Основные версии катастрофы – отказ одного из двигателей и ошибка пилота, который перепутал автотрассу с взлетно-посадочной полосой. Известно, что за 5 минут до катастрфоы, пилот сообщил о неполадке в двигателе и запросил посадку.
СБУ сейчас ищет черный ящик. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.
Разбившийся Ан-26 был выпущен аж в 1977 году и на момент катастрофы ему было 43 года, причем его полный ремонт должен был быть закончен к 1 октября, чтобы продлить срок эксплуатации еще на 2 года.
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Зеля подарил дом
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День города в оккупированном Украиной Краматорске отменён — названа причина
В Краматорске (город на Донбассе, оккупированный Киевом) украинские власти решили отменили массовые мероприятия ко Дню города из-за продолжающегося распространения коронавируса.
Мэр города Андрей Панков назвал происходящее «объективной реальностью» и ушёл на самоизоляцию.
«Объективная реальность такова — Краматорск находится в „желтой“ зоне эпидемической опасности.
В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, который все ждали и к которому мы все готовились.
Убедительно призываю всех к пониманию — переход в следующую зону эпидемической опасности повлечет за собой ряд серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, ограничения в передвижении и т. д.», — заявил Панков, добавив, что и сам в настоящее время ощущает недомогание, в связи с чем сдал тест на коронавирус.
«Пошел на самоизоляцию и жду результат, о котором вам сообщу. Работаю в режиме онлайн», — добавил украинский мэр.
Напомним, что с начала эпидемии коронавируса на Украине заболевание было подтверждено у 191 671 человека (+3 565 за минувшие сутки), 3 827 пациентов умерли (+70 за сутки), 85 133 — выздоровели.
День города в Краматорске отмечается в последнюю субботу сентября, в этом году праздник выпал на 26 сентября.
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Крушение военного Ан-26 под Харьковом — Украина приходит в себя после трагедии (ФОТО, ВИДЕО)
Украина приходит в себя после вчерашней трагедии: в крушении военного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека — пилоты и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выжили, о судьбе ещё троих ничего не известно.
Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование обстоятельств катастрофы, оно ведётся по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия» (ст. 416 УК Украины).
На месте происшествия с вечера 25 сентября работают следственная и оперативная группа под руководством замглавы ГБР Александра Соколова.
Госбюро расследований обратилось ко всем свидетелям авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве с просьбой помочь в сборе информации.
«Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные по телефону ГБР», — говорится в сообщении ведомства. Эти материалы следователи будут приобщать к уголовному делу.
Создана Госкомиссия по расследованию обстоятельств крушения АН-26 в Харьковской области, её возглавил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
«По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим», — сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль
В состав комиссии вошли также главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.
Состояние выживших
Во вчерашней авиакатастрофе в Чугуеве выжили двое курсантов, они находятся в тяжёлом состоянии, в настоящее время украинские медики продолжают борьбу за их жизнь.
Один пострадавший находится в военном госпитале Харькова (Харьковский Военно-медицинский клинический центр), другой — в Харьковском ожоговом центре, в ночь на 26 сентября ему была сделана операция.
По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 5 членов экипажа (все они погибли) и 22 курсанта.
Ещё один молодой человек не был допущен до полёта — это обстоятельство спасло ему жизнь.
ОБНОВЛЕНО
09:20. Найдено тело ещё одного погибшего в катастрофе, число жертв выросло до 23. Поиски ещё двоих курсантов продолжаются.
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С сайта Евросоюза убрали скандальную фразу об Украине и Зеленском
С сайта МИД Евросоюза пропала фраза о том, что «Европа — не банкомат и не благотоворительный фонд» для Украины, которую главный дипломат ЕС Жозеп Боррель адресовал президенту «незалежной» Владимиру Зеленскому.
Раньше она звучала так:
«Как я сказал президенту, Европейский Союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы».
Теперь же в отчете Борреля о поездке на Украину этой формулировки нет.
«Ха! Отчёт Борреля о визите на Украине отцензурировали на сайте его ведомства. Оттуда убрали оскорбительную фразу о том, что Зеленскому сообщили, что „ЕС — это не благотворительный фонд и не банкомат”.
Но рукописи не горят! Особенно в кэше Гугла», — прокомментировал ситуацию политолог Владимир Корнилов.
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Генерал ВВС России сделал заявление в связи с авиакатастрофой на Украине
Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров от имени всего коллектива выразил соболезнования в связи со страшной катастрофой Ан-26 под Харьковом.
«Глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета Ан-26 под Харьковом.
От лица летчиков и курсантов Военно-воздушной академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина выражаю искренние соболезнования семьям погибших.
Влюбленные в небо сопереживают каждую потерю коллег, как свою. Небо никого не разделяет на своих и чужих», — заявил генерал-полковник.
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Под Чугуевым разбился Ан-26 с курсантами
Под Чугуевым при заходе на посадку разбился украинский военно-транспортный Ан-26 (приписан к вч А-4104), который перевозил курсантов Харьковского училища ВВС.
На текущий момент официально подтверждено 20 погибших. Местные власти говорят о 22-х погибших.
На месте катастрофы обнаружено как минимум двое выживших с ожогами от 80 до 90% тела.
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