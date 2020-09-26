Украина приходит в себя после вчерашней трагедии: в крушении военного самолёта Ан-26 под Харьковом погибли 22 человека — пилоты и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Двое курсантов выжили, о судьбе ещё троих ничего не известно.

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование обстоятельств катастрофы, оно ведётся по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия» (ст. 416 УК Украины).

На месте происшествия с вечера 25 сентября работают следственная и оперативная группа под руководством замглавы ГБР Александра Соколова.

Госбюро расследований обратилось ко всем свидетелям авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве с просьбой помочь в сборе информации.

«Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные по телефону ГБР», — говорится в сообщении ведомства. Эти материалы следователи будут приобщать к уголовному делу.

Создана Госкомиссия по расследованию обстоятельств крушения АН-26 в Харьковской области, её возглавил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим», — сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль

В состав комиссии вошли также главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Состояние выживших

Во вчерашней авиакатастрофе в Чугуеве выжили двое курсантов, они находятся в тяжёлом состоянии, в настоящее время украинские медики продолжают борьбу за их жизнь.

Один пострадавший находится в военном госпитале Харькова (Харьковский Военно-медицинский клинический центр), другой — в Харьковском ожоговом центре, в ночь на 26 сентября ему была сделана операция.

По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 5 членов экипажа (все они погибли) и 22 курсанта.

Ещё один молодой человек не был допущен до полёта — это обстоятельство спасло ему жизнь.

ОБНОВЛЕНО

09:20. Найдено тело ещё одного погибшего в катастрофе, число жертв выросло до 23. Поиски ещё двоих курсантов продолжаются.

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