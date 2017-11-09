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Юрий Быков про русский менталитет
14:32. 9 ноября 2017 Просмотров - 123 2 коммент. Опубликовал: brahman
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МОЛОДЕЦ-это и мои мысли ,все остальное от всяких ТВОРЦОВ идеек -это блеф,туфта ,работа и самозанятость на пенсии.Да есть желания ,обида за страну ,но мои дети,все что осталось у меня дороже всего.Мой муж,говорил мне ;”дорогая я слишком слаб,чтобы ты при встрече говорила таким-то (начальники,жены))правду”-ему было и мне тогда тридцать,но он уже это знал,будучи директором большого завода,а я была дурой ,да и сейчас не умнее наверное,когда мой сын мне говорит-не втягивай меня в это ,просто работы нет,а ты тут…бла,бла.В силу возраста и женской интуиции всех этих трепачей,пейсателей(алексеевич,прилепин,проханов,стариков,кургинян,эдичка,боже сколько их?)на дух не переношу ,ложь,лицедейство,а иногда так верно,так справедливо описывают ситуацию.Я же тоже говорила всегда-пока сыты,но пока-им то все мало,они то мир собрались полностью себе подчинить.
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Это называется вместо тысячи слов.