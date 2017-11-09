Главная » История, Мировоззрение

Октябрьская революция и стена лицемерие элиты. Михаил Величко

18:41. 9 ноября 2017 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал:

Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о том, как между собой связаны празднование столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, открытие Мемориала жертвам массовых репрессий “Стена скорби” и статья Владислава Суркова о “кризисе лицемерия”.

==========================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории

Экономика и Ноосфера

Разговоры о жизни. Величко М.В.

==========================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Непростая история студии "Союзмультфильм"; мультфильмы которой нас вырастили
... церковью Николая Чудотворца. Именно в стенах древнего храма на протяжении более..., как можно выдрессировать насекомых. После Октябрьской революции 1917 года Владислав Старевич вместе... оберегали нас от лжи, предательства, лицемерия! В них всегда было очевидно...
Бэкграунд, выпуск-329 за 7 декабря 2013
...то они выглядят вопиющим лицемерием на фоне того тотального...г. Львов.- На момент октябрьского нашего опроса и по ...доверчивые головушки, сумела взломать стены, казалось бы, неприступной крепости...господствовал троцкистский дух мировой революции, и страной под ...
Красный террор в Крыму
...1905-1907 годов и Октябрьском перевороте. На заре ... происходили у каменной стены рядом с прямоугольным ...полномочия». Исполненные лжи и лицемерия, эти слова «железного Феликса...мерзость и кровожадность Украинской" революции достоинства" в документальном ...
„Ельцин-центр” как карикатура на историю России
...столетний юбилей двух русских революций — Февральской и Октябрьской. Если в советское...пор нет устоявшейся оценки революций. Осмысление их итогов продолжается...стали упрекать и обвинять в лицемерии. Мол, кормился из ... 1990-е годы в стенах Ельцин-центра — это не...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>