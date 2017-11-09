Октябрьская революция и стена лицемерие элиты. Михаил Величко
Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о том, как между собой связаны празднование столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, открытие Мемориала жертвам массовых репрессий “Стена скорби” и статья Владислава Суркова о “кризисе лицемерия”.
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Это был просто жидовский переворот на деньги мирового сионизма… Вчера сам Хабенский в идущем сериале, словами Троцкого так и выразился – переворот… Вот тут много чего интересного… http://imperiiia.com/2017/11/stoletie-lzhi-i-krovi-chast-3.html