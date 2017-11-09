Октябрьская революция и стена лицемерие элиты. Михаил Величко

Концептуал СМИ Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко рассуждает о том, как между собой связаны празднование столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, открытие Мемориала жертвам массовых репрессий “Стена скорби” и статья Владислава Суркова о “кризисе лицемерия”.



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