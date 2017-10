За 10 дней до Октябрьской революции. Свидетельства современников

*

Юрий Готье,

Москва



Закончился съезд общественных деятелей; на последнем дне я не был; не знаю, будет ли все это иметь практическое значение, но принципы, провозглашавшиеся на съезде, верны: надпартийное объединение на национально-демократической основе — это единственный путь к спасению. Но смогут ли что-либо сделать эти несколько сот человек с морем миллионов горилл? It is the question.