За 10 дней до Октябрьской революции. Свидетельства современников



*



*

Иван Бунин,

деревня Глотово, Орловская губерния



В школе выборы в волостное земство. Два списка — №1 и №2. Какая между ними разница — ни едина душа не знает, только некоторые говорят, что разница в том, что № 1 «больше за нас».

Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: «Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!» — с большой злобой. За что? Почему он злобен и на меня?



Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я не могу не знать этой разницы — думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер первый, и они его несут к «урне». Заходил и вечером — там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят.



Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: «Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу…» Большевик, йота в йоту повторяет дудочку «Новой жизни» и т.п.

В головах дичь, тьма, — ужас вообще! В «Совете Российской республики» говорят больше всего «евреи».





*

Раннее утро,

Тифлис



Армянская гекатомба



* Юрий Готье, Москва

Закончился съезд общественных деятелей; на последнем дне я не был; не знаю, будет ли все это иметь практическое значение, но принципы, провозглашавшиеся на съезде, верны: надпартийное объединение на национально-демократической основе — это единственный путь к спасению. Но смогут ли что-либо сделать эти несколько сот человек с морем миллионов горилл? It is the question.

Закончился съезд общественных деятелей; на последнем дне я не был; не знаю, будет ли все это иметь практическое значение, но принципы, провозглашавшиеся на съезде, верны: надпартийное объединение на национально-демократической основе — это единственный путь к спасению. Но смогут ли что-либо сделать эти несколько сот человек с морем миллионов горилл? It is the question.

*

Джон Рид,



Я разговаривал в одном из коридоров Смольного с Каменевым, невысоким человеком с рыжеватой острой бородкой и оживленной жестикуляцией. Он был не вполне уверен, что на съезд соберется достаточно делегатов. «Если съезд состоится, — говорил он, — то он будет представлять основные настроения народа. Если большинство, как я полагаю, достанется большевикам, то мы потребуем, чтобы Временное правительство ушло в отставку и передало всю власть Советам…»

*

Петроградские ведомости,





В Риге — полный порядок. Все магазины и лавки открыты. Хлеб стоит 4 коп. фунт. Немцы при входе в город расстреляли негодяев-солдат, связавших своих офицеров, и освободили офицеров.



Затем немцы приказали делегатам Сов. р. и с. д. в 24 часа очистить Ригу от подсолнуха и прочей нечисти; делегаты было «покуражились», но им сказали, что ровно через 24 часа их расстреляют, если город не будет приведен в порядок, и к назначенному сроку город выглядел как игрушка.



Немцы разрешили желающим русским выехать, но желающих почти не оказалось.



Одна прибывшая из Риги латышка передает, что ее шуцманы высекли за то, что она ослушалась приказа идти лишь по правой стороне улицы.



*

Петр Кушников,



Вчера в 11,5 часов дня неприятельский аэроплан бросил в наш резерв 4 бомбы. Три разорвались около бани на краю деревни; одна же упала в халупу, пробила крышу, потолок и упала на три подушки на кровати и в 3-й, не разорвавшись, остановилась. В халупе сидели две бабы. У нас ранен телефонист.





Я лично наблюдал неоднократные преждевременные разрывы, недолеты, вследствие недостаточного количества пороху, плохого качества дистанционной трубки и, наконец, довольно большой процент неразорвавшихся снарядов.



*

Владимир Вернадский,





Утром был Седергольм. Тяжелый разговор в связи с Уренхойским хребтом: у него научные результаты интересны — практические не очень. Очевидно, весь инцидент на почве борьбы спорящих компаний. Потом с ним разговор о Финляндии. Говорит, что социалисты у них потеряли голову. Финляндцы не верят в прочность свободы в России и думают, что вернется режим монархии с деспотизмом.



Я ему говорил о трудностях для государ­ственных людей России найти устойчивое положение при независимости Финляндии благодаря близости столицы к границе.



Для меня выход — или независимая Финляндия без Выборгской губ., или цельная Финляндия, соединенная с Россией. Седергольм указывал на улучшение отношений Норвегии и Швеции после их разделения. ПетроградУтром был Седергольм. Тяжелый разговор в связи с Уренхойским хребтом: у него научные результаты интересны — практические не очень. Очевидно, весь инцидент на почве борьбы спорящих компаний. Потом с ним разговор о Финляндии. Говорит, что социалисты у них потеряли голову. Финляндцы не верят в прочность свободы в России и думают, что вернется режим монархии с деспотизмом.Я ему говорил о трудностях для государ­ственных людей России найти устойчивое положение при независимости Финляндии благодаря близости столицы к границе.Для меня выход — или независимая Финляндия без Выборгской губ., или цельная Финляндия, соединенная с Россией. Седергольм указывал на улучшение отношений Норвегии и Швеции после их разделения.

*

И.В. Сталин



Припертое к стене натиском революции правительство буржуазных временщиков пробует извернуться, швыряя лживыми уверениями о том, что оно не собиралось бежать из Петрограда и не хотело сдавать столицу.



Вчера еще говорили открыто о «сдаче» Петрограда, причем правительство требовало снятия пушек с подступов к столице. Вчера еще компаньон Керенского и Корнилова по заговору против революции, помещик Родзянко, приветствовал решение правительства о «сдаче», желая гибели Петрограду, флоту и Советам.



Вчера еще присоединялся к этому решению «Лондон», желая правительству скорого освобождения от Петрограда и флота. Вчера еще все это было…



А сегодня перепуганные временщики из правительства, в беспорядке отступая перед флотом и гарнизоном, непоколебимо решившими защищать столицу, путаясь и противореча друг другу, трусливо пытаются замазать факты, стараются оправдаться перед революцией, предать которую они собирались вчера столь неудачно и неловко.



*

День



В большевистских кругах Среди руководителей — исключительная конспирация. На все вопросы отвечают уклончиво. Рядовые большевики более откровенны. Они с нетерпением ждут съезда Советов, который, по их мнению, будет, безусловно, равняться по большевизму. По словам этих рядовых большевистской армии, как только съезд вынесет желанную резолюцию — выступление станет неизбежным. — «Армия» пойдет за нами, — говорят они. Под армией они имеют в виду Петроградский гарнизон. — В случае сопротивления, — заявляют большевики, — будет применена сила и прольется кровь.

*

Федор Раскольников, Новгород В первый день съезда, уверяют они, будет мирная демонстрация с лозунгами большевиков. Все слухи о более ранних выступлениях — до открытия съезда, по сведениям из большевистских кругов, ни на чем не основаны. Вчера еще сообщали во всеуслышание, что правительство «переезжает» в Москву, считая положение столицы «неблагополучным».Вчера еще говорили открыто о «сдаче» Петрограда, причем правительство требовало снятия пушек с подступов к столице. Вчера еще компаньон Керенского и Корнилова по заговору против революции, помещик Родзянко, приветствовал решение правительства о «сдаче», желая гибели Петрограду, флоту и Советам.Вчера еще присоединялся к этому решению «Лондон», желая правительству скорого освобождения от Петрограда и флота. Вчера еще все это было…А сегодня перепуганные временщики из правительства, в беспорядке отступая перед флотом и гарнизоном, непоколебимо решившими защищать столицу, путаясь и противореча друг другу, трусливо пытаются замазать факты, стараются оправдаться перед революцией, предать которую они собирались вчера столь неудачно и неловко.

Мне пришлось побывать на митинге кавалерийского полка. Он был расквартирован далеко за городом, в Кречевицких казармах. Добирались туда на грузовом автомобиле по плохой, ухабистой, давно не ремонтированной и размытой дождями дороге. В ожидании, пока товарищи соберутся на митинг, председатель полкового комитета пригласил Михаила Рошаля, Валентинова и меня в офицерское собрание.



Мы согласились. Там все дышало специфическим ароматом старого режима: на окнах висели чистые и аккуратные занавески, столы были накрыты белоснежными накрахмаленными скатертями, за ними сидели туго затянутые в корсеты ротмистры и корнеты в кителях с золотыми погонами. Изящно сервированную закуску подавали услужливые официанты.

Только наша компания своим демократическим видом внесла диссонанс и грубо разрушила иллюзию старого режима, которая старательно культивировалась в этих уютных, словно языком вылизанных комнатах. Мы ловили на себе косые, недоброжелательные взгляды из-за соседних столиков.

Мимо нас, лихо поигрывая бедрами, походкой самоуверенного глупца прошел какой-то офицер в фантастически широких рейтузах. Михаил Рошаль как вольноопределяющийся при виде этого жеребца с золотыми погонами из чувства дисциплины приподнялся со стула. Но тот этим не удовлетворился. По-военному развернувшись на месте, он вперил свои налившиеся злобой глаза в лицо Рошаля и с привычной интонацией, выработанной в течение долгих лет службы в казарме и на плацу, неистово завопил:

— Вольноопределяющийся, как вы смеете так стоять перед офицером?! Я вас научу!..





*

Император Николай II, Тобольск Мы поспешили вмешаться и прекратить безобразную сцену, напомнив зарвавшемуся офицеру, что дни старого режима миновали и у нас, к счастью, произошла революция. Он как-то сразу притих, но, отойдя к группе своих золотопогонных друзей, еще долго возмущался святотатственным потрясением самых основ офицерского этикета.

В 8 час. пошли к обедне. Утро было отличное, затем заволокло солнце туманом, и день простоял скучный. Вечером домашний кинематограф.

*

Труд и воля





В армейской печати Западного фронта помещены резолюции с протестами евреев-воинов по поводу погромов и провокационной агитации против евреев. Они заявляют, что не могут выполнять своего долга в окопах, когда жизнь их родных в тылу не в безопасности.



Выражаются требования, чтобы органы революционной демократии и правительство приняли меры воздействия на темные массы и не допускали контрреволюционных выступлений со стороны погромщиков.



*

Петр Кропоткин,



Работа есть кое-какая… Читаю корректуры «Великой Революции» и «Записок», вижу много народа. Готовлю другую большую работу — построительную — и уделяю время Обществу сближения с Англией. А вечером, после 8-ми, почти каждый день заходят посетители.



*

Киевлянин, Бердичев



По полученным сведениям, польские легионы, сформированные в австрийской армии, отказываются воевать против России. Передают, что поляков нельзя было принудить к выступлению даже огнем пулеметов.



По тем же сведениям, гражданское население в Галиции, у которого германцы взяли хлеб, голодает. Циркулирует слух, что на одном из участков Австрийского фронта взбунтовалось 25 000 солдат-австрийцев.



Москва, Большая Никитская, 44Работа есть кое-какая… Читаю корректуры «Великой Революции» и «Записок», вижу много народа. Готовлю другую большую работу — построительную — и уделяю время Обществу сближения с Англией. А вечером, после 8-ми, почти каждый день заходят посетители. В армейской печати Западного фронта помещены резолюции с протестами евреев-воинов по поводу погромов и провокационной агитации против евреев. Они заявляют, что не могут выполнять своего долга в окопах, когда жизнь их родных в тылу не в безопасности.Выражаются требования, чтобы органы революционной демократии и правительство приняли меры воздействия на темные массы и не допускали контрреволюционных выступлений со стороны погромщиков.

***

Источник. В дни революции, да и раньше, наблюдаются и наблюдались снаряды плохого качества. Так в унитарном снаряде иногда не хватает пороху до пяти золотников. В Карпатах, как передает прапорщик Вергилес, специальная комиссия установила нехватку пороху до полуфунта.Я лично наблюдал неоднократные преждевременные разрывы, недолеты, вследствие недостаточного количества пороху, плохого качества дистанционной трубки и, наконец, довольно большой процент неразорвавшихся снарядов. Юго-Западный фронт РигаВ Риге — полный порядок. Все магазины и лавки открыты. Хлеб стоит 4 коп. фунт. Немцы при входе в город расстреляли негодяев-солдат, связавших своих офицеров, и освободили офицеров.Затем немцы приказали делегатам Сов. р. и с. д. в 24 часа очистить Ригу от подсолнуха и прочей нечисти; делегаты было «покуражились», но им сказали, что ровно через 24 часа их расстреляют, если город не будет приведен в порядок, и к назначенному сроку город выглядел как игрушка.Немцы разрешили желающим русским выехать, но желающих почти не оказалось.Одна прибывшая из Риги латышка передает, что ее шуцманы высекли за то, что она ослушалась приказа идти лишь по правой стороне улицы. Володарский, высокий бледный болезненный юноша в очках, высказывался гораздо определеннее: «Либерданы и прочие соглашатели саботируют съезд. Но если им и удастся сорвать его, то ведь мы достаточно реальные политики, чтобы не останавливаться из-за таких вещей…» Петроград, Смольный, Смольный пр., д. 1 Забастовка городских рабочих отменена; вероятно, потому что они сами на нее не поднялись. В Москве съезды кадетов и союза городов — и тут и там говорят бодрые довольно слова; от всего этого сегодня тон газет бодрящий, как будто — но ведь завтра будет опять какая-нибудь гадость! К востоку от Эрзинджана, близ Чамбалак и Неопреси, обнаружены двенадцать ям, наполненных трупами армян. В каждой яме по 800 трупов с разбитыми черепами и завязанными руками. Особенно много женских и детских, замученных и перебитых турками. Тифлис Вчера ужасное письмо Савинкова.

Петроград , СмольныйСостоялось заседание Петроградской организации. Происходило оно в Смольном (один уж этот факт был очень показателен); были делегаты от районов (от Выборгского района было восемь человек). Помню — выступал за вооруженное восстание Дзержинский, против — Чудновский. Чудновский был ранен на фронте, у него была рука на перевязи.Волнуясь, он указывал, что мы потерпим неминуемо поражение, что нельзя торопиться. «Ничего нет легче, как умереть за революцию, но мы повредим делу революции, если дадим себя расстрелять». Он не был фразером, но точка зрения его была насквозь ошибочна. При голосовании громадное большинство высказалось за немедленное восстание, весь Выборгский район голосовал за.