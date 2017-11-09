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Кто в курсе, что за “чёс” проамериканских блогеров готовится в Воронеже?

21:44. 9 ноября 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

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- С 8 по 10 ноября в Воронеже состоится блог-тур, в котором примут участие около 15 блогеров – постоянных авторов журнала из разных регионов России, в том числе, из Воронежа. Тема – протест против разработки никелевых месторождений в Прихопёрье, которую ведёт Уральская горно-металлургическая компания. Организатор и принимающая сторона мероприятия на уровне региона - воронежское отделение международной правозащитной организации «Center Transparency International – Russia», директором которой здесь является эксперт Московской Хельсинской Группы Наталья Звягина.

 

эксперт Московской Хельсинской Группы Наталья Звягина
 

Программой анонсированы также многочисленные встречи с представителями «органов власти», «научного сообщества», экологических и правозащитных НКО в воронежском Доме прав человека.

 

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По сообщению источника «Блокнот Воронеж», данное мероприятие направлено якобы на поднятие новой протестной волны на базе «благодатной» антиникелевой тематики. - Экологическую, антиникелевую тематику этот форум имеет лишь отчасти, что называется, в качестве, предлога. В последние годы проблема добычи полезных ископаемых на Хопре практически сошла на нет. То, что было в 2013 году, осталось в прошлом. Нынешний же рецидив протеста вероятно совпал с началом избирательной компании по выборам президента РФ.

 

Собеседник нашего издания добавляет, что ряд гостей-блогеров принимают самое активное участие в протестных акциях, организованных региональным штабом Алексея Навального. Организатор же тура для блогеров Наталья Звягина стояла у истоков антиникелевого протеста в регионе ещё до появления движения «В защиту Хопра». Она была участником инициативной группы «экодесанта» в марте 2012 года. Именно он и положил начало массовым протестным движениям в Воронежской области и в ряде регионов России в 2012-2013 годах.

 

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Члены ОНК Екатеринбурга, Ольга Вековшинина, и ОНК Санкт-Петербурга, Яна Теплицкая

 

В составе «инициативной группы», организовавшей тогда упомянутый «экодесант», помимо Звягиной, состоял и лидер антиникелевого протеста «первой волны» Константин Рубахин, и местный правозащитник Андрей Юров. По информации из ряда источников, Юров тесно связан с Национальным фондом демократии (Nаtional Endowment for Democracy, NED), к слову, запрещённым в России из-за агрессивной проамериканской политики, организации «оранжевых» революций и т.д.

 

Основной источник: http://bloknot-voronezh.ru/news/blogery-svyazannye-s-khodorkovskim-i-ssha-edut-v-v-901377

 

Какие знакомые слова, про NED давненько не слышал, равно как и про USAID. А они оказывается втихую что-то организуют. Ну и дела.

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http://zergulio.livejournal.com/5388012.html

Метки: 5 колонна, zergulio, мхг, нко, печеньки госдепа
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