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Конец польского “Орла” на Балтийском море

13:52. 8 ноября 2017 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

Конец польского Орла на Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com

 

Повлияет ли выход из строя последней польской боеспособной подводной лодки на соотношение сил в Балтийском море?

АВТОР
Дмитрий Павленко
 

 

Последняя боеспособная польская подводная лодка последовала за единственной украинской субмариной "Запорожье", которая, согласно известному анекдоту, "погибла в неравном воздушном бою".

1 ноября 2017 года польские СМИ сообщили о произошедшем еще месяц назад пожаре на подводной лодке Orzel ("Ожел" - рус. "Орел"), в результате которого субмарина была выведена из строя. Сообщается, что ее пришлось затопить.

 

Польша потеряла подводный флот

Примечательно, что польский "Орел" - это бывшая советская подводная лодка Б-351 проекта 877Э "Варшавянка". Построена она была в 1985 году на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Горьком (ныне - Нижний Новгород). В 1986 году ее передали военно-морским силам Польши, которая тогда являлась союзником СССР по Организации Варшавского договора и имела довольно серьезный военно-морской компонент на Балтийском море, в состав которого входили в том числе несколько дизельных подлодок проекта 613 советского производства. Буквально накануне падения соцлагеря в 1986-1988 годах Польша получила от СССР целых три подводных лодки - уже упомянутый нами Orzel (проект 877Э), а также Wilk ("Волк") и Dzik ("Кабан") проекта 641 - однотипного с украинской "Запорожье". В начале 2000-х годов "Волк" и "Кабан" были выведены из состава польского флота и списаны ввиду нехватки финансовых средств на их поддержание. Вместо относительно новых советских дизельных подлодок Варшава приобрела у Норвегии пять малых субмарин типа Kobben, вступивших в строй еще в начале далеких 1960-х годов. При этом в польской военной прессе подчеркивалось, что стоимость эксплуатации пяти устаревших норвежских "Коббенов" составляет половину расходов на эксплуатацию двух советских "Фокстротов" (обозначение подлодок проекта 641, принятое в НАТО). В настоящий момент на вооружении ВМС Польши находится четыре подлодки класса "Коббен", и их боеспособность - под большим вопросом.

Отметим, что в морском отношении Польше не очень везло после падения ПНР и прихода к власти новых "демократов", целиком и полностью ориентированных на Запад. Так, закрылись верфи в Гдыне и Щецине, практически загнулась знаменитая Гданьская судоверфь, ставшая в 1970-1980-е годы символом антикоммунистического сопротивления и колыбелью движения "Солидарность". Польский военно-морской флот превратился в потребителя далеко не самой современной и уже бывшей в употреблении западной техники. Это уже упомянутые норвежские подлодки класса "Коббен", пара американских фрегатов "Оливер Перри", три восточногерманских ракетных катера проекта 660, которые не успели войти в состав флота ГДР до объединения Германии, а затем за ненадобностью были проданы Польше и т.д.

Что касается "Ожела", то по состоянию на 2017 год это была единственная боеспособная польская подводная лодка, которая базировалась на военно-морской базе в Гдыне. 20 апреля 2016 года целый ряд СМИ сообщали о якобы имевшем место столкновении "Ожела" с новейшей российской подводной лодкой "Краснодар", которая проходила испытания в Балтийском море. Однако военные ведомства России и Польши не подтвердили эту информацию. Но спустя несколько месяцев стало известно о проведении тендера на ремонт "Ожела", который выиграла компания Naval Shipyard Gdynia SA. Сообщалось, что причиной проведения ремонта стало столкновение подлодки с сухим доком.

Польша
Фото: www.globallookpress.com

 

Героическое бегство польского "Варяга"

Отметим также, что пребывание данной субмарины в составе ВМС Польши носило в некоторой степени символический характер. Свое название она получила в честь самой известной польской подводной лодки времен Второй мировой войны (если не сказать, единственной известной), которую еще часто называют польским "Варягом". Хотя в чем заключался подвиг польских моряков, бежавших без боя сначала от немцев, затем от эстонцев, не совсем понятно.

К моменту начала Второй мировой войны из пяти польских подводных лодок "Ожел" и однотипный "Семп" ("Гриф") были самыми новыми и современными. Построенные на верфи в голландском Роттердаме они вступили в строй в начале 1939 года. Во время обороны Вестерплатте экипажу "Ожела" была поставлена задача потопить немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн", обстреливавший позиции польского гарнизона. Однако из-за несвоевременного получения приказа сделать это подлодка не смогла. Уже на четвертый день войны "Ожел" получил повреждения в результате атаки с воздуха. 14 сентября 1939 года, опять же вопреки приказу польского командования вести морскую войну до последнего, а затем прорываться в Англию или нейтральную Швецию, "Ожел" ушел в находившуюся под сильным влиянием Германии Эстонию и стал на прикол в Таллине. Впоследствии за этот поступок капитан подлодки Клочковский предстал перед польским военным трибуналом и был приговорен к четырем годам тюремного заключения с исключением из списков личного состава польского военно-морского флота.

Сказать, что эстонские власти мало обрадовались такому гостю из уже находившейся на грани полного военного разгрома Польши, это значит ничего не сказать. Посовещавшись с представителями германского посольства, эстонцы попросту наставили на польскую подлодку все три орудия и два пулемета своего импровизированного сторожевого корабля "Лайне", который служил еще Российской империи в качестве посыльного судна, и объявили о ее принудительном интернировании. Но уже 18 сентября 1939 года экипаж "Ожела" связал двух эстонских часовых, занял места в подводной лодке и быстро улизнул из Таллинского порта. Известные своей неторопливостью эстонцы не сразу заметили побег польской субмарины, а когда наконец очухались, то "Ожел" уже вышел на точку с достаточной для погружения глубиной и скрылся в морской пучине. Попетляв в Балтийском море до получения радиопередач о капитуляции Польши и не атаковав ни одного вражеского корабля (притом что торпеды на подлодке после побега из Таллина оставались), экипаж "Ожела", осторожно минуя датские проливы, где немцы еще не были полными хозяевами, вышел в Северное море и направился к берегам Англии, куда прибыл 14 октября 1939 года - ровно через месяц после неудачной попытки найти прибежище в столице Эстонии.

Фото: Olga Popova / Shutterstock.com

 

Впрочем, надо отдать экипажу "Ожела" должное. После непродолжительного ремонта они потребовали от английского командования выпустить их в море, чтобы вести борьбу с немцами. С декабря 1939 года до момента своей гибели в мае-июне 1940 года "Ожел" совершил восемь боевых походов. 8 апреля 1940 года польская подлодка потопила немецкий пароход "Рио-де-Жанейро", перебрасывавший военнослужащих вермахта для оккупации Норвегии. После этого немцы открыли настоящую охоту на "Ожел", однако полякам удалось уйти. Но спустя полтора месяца, 23 мая 1940 года, польская подлодка вышла в свой последний поход. В начале июня она перестала выходить на связь. Дальнейшая судьба "Ожела" и находившихся на его борту подводников неизвестна. Предположительно, польская субмарина погибла в Северном море, подорвавшись на немецком или британском минном заграждении. Таким образом, "Ожел" стал единственной польской подлодкой, погибшей во время Второй мировой войны.

 

НАТО готовит блокаду Калининграда

Однако вернемся к "преемнику" того самого "Ожела". Не секрет, что Польша, будучи членом НАТО, является, наряду с ФРГ, ключевым игроком Североатлантического альянса в Балтийском регионе. И в случае начала военных действий против России польская военно-морская компонента определенно будет задействована. В частности, для осуществления морской блокады Калининградского региона. Об этом открыто говорится в принятой в феврале 2017 года польским Бюро национальной безопасности стратегической концепции морской безопасности страны, в которой черным по белому прописано, что угрозу Польше и НАТО в целом представляет Россия, в особенности наращивание российской военной группировки в Калининградской области. Указывается также на возможное сотрудничество НАТО с "нейтральными" Швецией и Финляндией для ослабления позиций России в Балтийском регионе.

Польша
Фото: www.globallookpress.com

На сегодняшний день соотношение сил на Балтике явно не в нашу пользу. Стратегический баланс был нарушен еще в 1991 году с крушением Организации Варшавского договора, куда входили Польша и ГДР, с последующим вхождением этих территорий в западный военный блок НАТО, а также с потерей Россией таких важных балтийских портов, как Таллин, Рига, Лиепая, которые также теперь находятся в распоряжении Североатлантического альянса.

 

Чем ответит Россия?

В настоящий момент российский Балтийский флот, ввиду исходящих с Запада угроз, нуждается в усилении своего потенциала и оснащении новыми современными боевыми кораблями. Ввиду указанных обстоятельств, в октябре 2016 года с Черноморского на Балтийский флот были переведены два новейших малых ракетных корабля проекта "Буян-М" - "Зеленый Дол" и "Серпухов", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". До этого оба корабля прошли боевое крещение в ходе военной операции в Сирии. В декабре 2016 года был введен в строй новейший базовый тральщик проекта 12700 "Александр Обухов". В ближайшие годы также предполагается ввести в строй еще два новых корвета проекта 20380. Не исключено усиление сил Балтфлота и подводными лодками проекта 636 "Варшавянка". В настоящее время в составе Балтийского флота находятся всего лишь две субмарины, однотипные с польским "Ожелом" и введенные в строй еще в 1980-е годы - это Б-227 "Выборг" и Б-806 "Дмитров". Очевидно, что в случае военно-морского противостояния с НАТО в Балтийском регионе этого явно будет недостаточно. Переброска же на Балтику сил с Баренцева или Черного морей займет немало времени, да и будет сопряжена с серьезными трудностями в условиях блокады противником датских проливов. Поэтому переоснащение и модернизация Балтийского флота по остаточному принципу недопустима, несмотря на его негласный статус "бывшего флота" в сравнении с имеющими стратегическое значение Северным и Тихоокеанским флотами. И в руководстве Минобороны это прекрасно понимают.

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https://tsargrad.tv/articles/konec-polskogo-orla-na-baltijskom-more_94201

Метки: орел, подводный флот, польша
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