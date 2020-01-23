Большой матричный ребус или Запад снова готовится напасть на Россию? -2

«Бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. При движении, в зависимости от того, как повернуть руку — триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», — подчеркнули в компании.

«Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», — отметили в Adidas.

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола»,

В связи с этим, важно напомнить, что компания Adidas подготовила для сборной России по футболу для чемпионата Евро-2020 форму с перевёрнутым флагом России .

Для русских людей поднятые вверх руки в первую очередь символизируют капитуляцию или сдачу в плен. Почему дизайнеры немецкой компании приняли решение, что именно поднятые вверх руки приводят цвета российского флага в правильную расстановку?



Предполагалось, чтобы футболисты (и болельщики в такой же форме) на протяжении матча играли с перевёрнутым вверх тормашками государственным символом, а чтобы вернуть его в естественное (правильное) состояние, необходимо было поднять руки — сдаться?

Это не случайность и не простая насмешка западных «партнёров» над Россией. При этом у сборной Германии по футболу, экипировку которой также обеспечивает Adidas, на рукавах цвета расположены в соответствии с немецким флагом.

Символично и то, что презентация самой формы сборной России по футболу была проведена в Москве 7 ноября.

Это было и определённое тестирование нашего общества и ответственных футбольных организаций на внимательность к подобного рода символизмам и их реакцию, а также программирование некой матрицы развития событий.



Возможно, по замыслу западных технологов, это должно было символизировать поражение/капитуляцию России в противостоянии с Западом уже к моменту проведения Евро-2020, но «не выгорело» — глава РФС Александр Дюков заявил, что дизайн новой формы сборной России, подготовленной к чемпионату Европы 2020 года не устраивает Российский футбольный союз (РФС).



Он заявил, что Союз считает данный вариант неудачным и рассчитывает, что официальный поставщик экипировки команды Adidas подготовит новый вариант. «А пока мы будем играть в прежней форме».

18 декабря 2019 года вышло сообщение о том, что Adidas создал новую форму для российских футболистов

https://www.kommersant.ru/doc/4198660

Не лишним будет обратить внимание и на решение пражских муниципальных властей установить памятник власовцам в Праге

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3219181

Причём обсуждалась замена им памятника маршалу Коневу

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214046

В связи с этим важно напомнить, что за год до этого, «литературный власовец» Дмитрий Быков заявлял о своём намерении издать книгу о Власове: «Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу…»

https://www.svoboda.org/a/29710623.html

Это синхронизация действий и сонастройка Запада с российской «пятой колонной».

Довольно странной выглядит и «шутка» от Бундесвера, который разместил в своём Инстаграм фото нацистской формы с подписью «ретро» (на которой также присутствуют орденские кресты).

https://nasha-germania.com/news/bundesver-prinosit-izvinenija-za-retro-natsistskuju-formu-

Возвращаясь к Святым Бернардам, нельзя не упомянуть, что был ещё один Святой Бернард из Ментона, также Святой Бернард де Ментон, Святой Бернард Швейцарский, Святой Бернард из Аосты, Бернард Аостийский (923 — 1008 (по другим данным 1081 год)).



Величайшим делом всей его жизни стало создание в 962 году (по другим данным около 1050 года) приюта для путников на перевале Мон-Жу (фр. Mont-Joux), через который проходила главная дорога из Италии в Центральную Европу, соединяющая Италию со Швейцарией; этой дорогой пользовались паломники в Рим. С XII века этот горный перевал носит название Большой Сен-Бернар (в честь Святого Бернарда) и для многих он является священным местом.

Также не лишним будет вспомнить и о собаках породы Сенбернар (фр. Chien du Saint-Bernard — собака святого Бернара). Название породы произошло от монастыря святого Бернара в Швейцарских Альпах. В XVII веке монахи решили использовать собак для спасения людей, пострадавших от лавин. Толстая шкура надёжно защищала собак от льда и снега, а их необычайный нюх позволял находить пострадавших, погребённых под снежными лавинами.



Возможно, большая лавина, обрушившаяся с вершин швейцарских Альп, помешает очередному «крестовому походу» Запада на Восток?

Кстати, 13 декабря 2019 года, матрично проявилось и будущее Украины и снова при участии Германии и ордена.

В Бланкенбурге утром в пятницу произошёл мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга. Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

https://www.interfax.ru/world/687872, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8005

Очень символичное событие. Обращаю ваше внимание на следующие любопытные моменты.

Инцидент произошёл на улице Бертольда Брехта (Б. Брехт — немецкий драматург, писатель, поэт, основатель театральной теории — «эпического театра»: соединение драматического действия с эпической повествовательностью, включение в спектакль самого автора, «эффект очуждения» как способ представить явление с неожиданной стороны, а также принцип «дистанцирования», позволяющий актёру выразить своё отношение к персонажу, разрушение так называемой «четвёртой стены», отделяющей сцену от зрительного зала, и возможность непосредственного общения актёра со зрителем). Вам не напоминает ситуацию с президентом Украины В. Зеленским, а также с лидером партии «Голос» В. Вакарчуком?

А как вам флаг города Бланкенбург, в котором произошло событие?



Как видно, флаг города имеет те же цвета, что и флаг украинских нацистских коллаборационистов так называемой УПА (запрещена в России). Правда, в перевёрнутом виде. Напомним, что данные цвета трактуются как «кровь и почва».

О происшествии сообщила полиция Магдебурга. А в связи с этим, важно вспомнить о Магдебургском праве (также связанном с Тевтонским орденом) — одна из наиболее известных систем городского права, сложившаяся в XIII веке в Магдебурге как феодальное городское право, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм, что соответствовало роли городов как центров производства и денежно-товарного обмена.

Если проанализировать список городов, которые получили Магдебургское право, то выяснится, что в большинстве своём это были города современной правобережной Украины включая города Киевской области (включая Киев), Сумской и Полтавской областей. Иными словами, Магдебургское право распространилось по городам современных Львовской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровненской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Киевской, а также Черкасской, Сумской и Полтавской областей.

Не лишним будет отметить, что Магдебургское право не распространялось на еврейское население, не считавшееся частью исконного населения восточноевропейских городов. Исключение составил лишь литовский город Троки, где евреи в 1444 году получили Магдебургское право в качестве самостоятельной группы горожан.

Обращает на себя внимание и тот факт, что первым городом-побратимом Магдебурга стал город Сараево (столица Боснии и Герцеговины). Боснию и Герцеговину по форме государственного устройства обычно относят к федеративным государствам, часто характеризуют даже не как федерацию, а как конфедерацию. Некоторые эксперты приводили пример БиГ в качестве возможного варианта решения конфликта на Украине.

В сообщении говорится, что пострадали 25 человек. Эта цифра коррелирует с количеством административно-территориальных единиц, на которые подразделяется современная Украина: 24 области и 1 город государственного подчинения (Киев).

Этот сценарий и даже сроки его реализации уже были засвечены в фильме «Слуга народа».

Данная новость подсвечивает, какие области Украины планируют собрать под проект «кровь и почва».

Ряд южных областей Украины могут быть вовлечены в другой глобальный сценарий, связанный с возможным будущим Израиля.

И вот 26 декабря снежная лавина обрушилась на горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии

https://www.interfax.ru/world/689549

Андерматт — горнолыжный курорт кантона Ури в центральной Швейцарии в 140 км от Цюриха («Мюнхен, через час будем в Цюрихе», фильм «Ва-банк 2, или Ответный удар», видео: https://m.ok.ru/video/2040177101312).



Как видим, на гербе изображён чёрный медведь, направленный на Запад (как и на гербе Черняховска), но уже «во всеоружии» — когти и клыки обнажены. Также присутствует крест, похожий на тевтонский.

Интересно и то, что рядом с Андерматтом находится знаменитый «Чёртов мост» — потомок первого моста, который войска Суворова преодолели с боями после взятия перевала Сен-Готард в сентябре 1799 года. В 1898 году рядом с этим местом установлен памятник в память Суворова и его солдат, совершивших этот подвиг.

А в этой связи, стоит напомнить о сообщении радиостанции Deutsche Welle от 5 декабря 2019 года, которое со ссылкой на французскую газету Le Monde, утверждает, что сотрудники российских спецслужб использовали французские Альпы в качестве базы для операций по всей Европе

https://www.interfax.ru/world/686785

А это часом не заблудившиеся русские солдаты со времён Швейцарского похода Суворова? Ну, эти-то орлы с радостью ещё раз сделают своё дело и на высочайшем уровне!

[

В заключение отмечу, что Владимиру Владимировичу Путину уже намного легче действовать, ведь исход настоящей схватки России с Западом предрешён и Верховный главнокомандующий ещё 11 ноября 2019 года получил телеграмму от бойцов Красной Армии со следующим текстом: « 9 Мая — конец войны ».

В Польше в городе Эльблонг при реконструкции здания почты найдена надпись солдат Красной Армии, сделанная в мае 1945 года

https://www.interfax.ru/world/683667

https://m.tvzvezda.ru/news/qhistory/content/20191111421-T7HWM.html

Историческая надпись была найдена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга — одного из немногих в городе, уцелевших после штурма города в 1945 году Красной Армией. Когда рабочие снесли современную часть пристройки, они увидели на стене из красного кирпича слова, написанные жёлтой краской: «9 Мая — конец войны».

Местный краевед и туристический гид Кароль Вышинский высказывается за сохранение данной надписи. Он считает, что это свидетельство и часть истории польского Эльблонга. Однако окончательное решение примет Польская Почта, которая является владельцем постройки. Реставрация старинного здания, построенного в 1887 году (1 (13) марта 1887 года, в день шестой годовщины смерти императора Александра II, должно было произойти покушение на российского императора Александра III, издавшего 1 июля того же года «Циркуляр о кухаркиных детях».



Напомню, что 18 марта 2020 года будет отмечаться шестая годовщина присоединения Крыма к России. В период «мартовских ид» будет существовать угроза первым лицам России?), ведётся уже несколько лет.

Польский Эльблонг (до 1945 года немецкий Эльбинг) был взят штурмом советскими войсками в январе 1945 года.

Важно обратить внимание на следующие происшествия — матричные проявления.

2 ноября 2019 года в Иркутске автомобиль немецкой марки Мерседес врезался в памятник Александру III (видео: https://youtu.be/jbE2RXyv4vU)

https://m.irk.kp.ru/daily/27050/4116505/

6 ноября 2019 года в местах, где проходили переломные сражения Курской битвы, автомобиль немецкой марки Ауди, выехав на встречную полосу, врезался в КАМАЗ. Примечательно, что смертельное ДТП произошло в 4 часа утра («22 июня, ровно в 4 часа…») на 13-м километре дороги Щигры-Колпна.

https://www.interfax.ru/russia/683098

19 ноября в Волгограде (Сталинград) грузовик Scania, протаранил 13 автомобилей, когда он выезжал с улицы Герцена на проспект Ленина в районе площади Возрождения. Со слов водителя грузовика, у него отказали

тормоза.

https://www.interfax.ru/russia/684776

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd429fe9a79472266a20809

В ноябре-декабре 2019 года были и другие проявления матрицы Великой Отечественной войны.

В данном же сообщении от 11.11.2019, в польском городе, который был взят частями Красной Армии 23 января 1945 года (23 января 2020 — 75-летие этого события), проявилась матрица Дня Победы.

9 мая 2020 года мы будем праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. На празднование приглашены и будут присутствовать лидеры многих стран. В том числе и Трамп зондирует своё возможное участие в этих событиях.

Обратите внимание, что на стене из красного кирпича здания Главной почты обнаружены слова, написанные красноармейцами жёлтой (золотой?) краской: «9 Мая — конец войны».

Это можно трактовать как «телеграмму», отправленную нашими героями в будущее, в наши дни, к юбилею этого Великого Дня, как предвестницу некоего важного этапа «гибридной войны» современности.

И 9 мая 2020 года мы вполне можем праздновать двойной праздник: 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне и Победу в войне с коллективным Западом наших дней! Ура!

Школа аналитики



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