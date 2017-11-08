Главная » История, Мировоззрение, Политика

Чьим проектом была Октябрьская революция? Александр Пыжиков

19:09. 8 ноября 2017 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал:

Кто выиграл от распада Российской Империи?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” рассказывает о том, чьим проектом была Великая Октябрьская социалистическая революция и кто сейчас рвется к власти в Российской Федерации.

==========================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

==========================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1917 год — начало преображения человечества. „О текущем моменте” № 4 (132), октябрь 2017
... Мединским, утвердивших проект и принявших готовый ...октябрьская социалистическая революция и вся Советская эпоха.«Историки оставили упоминание Октябрьской революции...или заведомо некомпетентным чьим-либо протеже,...крахе: "Это была революция с лицом Ростроповича...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...исключительный интерес вызывает Великая Октябрьская революция – что было бы, если бы ... Размахивающий костями (ещё неизвестно чьими) член академии наук Грузии ... сомнительных открытий. Посему финансирование проекта Османаджича прекратили. Реакция боснийского...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
...конституции США свободы американцев, чьим оправданием стала так называемая ... буржуй». И вскоре грянула Великая Октябрьская революция. «Бурбоны» разумеется не успокоились...проекту. То есть по универсальным типологическим проектам. И для архитектора у него было...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
.... С момента победы октябрьской революции в России до Великой... не делает. Были подозрения,  что были хищения.  Никто ... костями (ещё неизвестно чьими) член академии наук Грузии... открытий. Посему финансирование проекта Османаджича прекратили. Реакция ...
МиГ-23: история с геометрией (часть 1)
Чьим наследником стал самый.... Изобретения Махонина были востребованы и после Октябрьской революции, хотя и ...и испытательных полетов. Эскизный проект машины, получившей индекс ...Октябрьской революции. Но это был последний полет «23-01»: от доводки этого проекта...
ГОЭЛРО: Истоки
... было воли объединить всех профессионалов в одну команду, придать их проекту...Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО. С момента Октябрьской Революции минуло всего...ка, попробуйте навскидку назвать тех, чьими стараниями это стало возможным – ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>