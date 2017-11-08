Чьим проектом была Октябрьская революция? Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Кто выиграл от распада Российской Империи?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” рассказывает о том, чьим проектом была Великая Октябрьская социалистическая революция и кто сейчас рвется к власти в Российской Федерации.

==========================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович



Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



==========================================================================