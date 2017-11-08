Чьим проектом была Октябрьская революция? Александр Пыжиков
19:09. 8 ноября 2017 Просмотров - 274 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кто выиграл от распада Российской Империи?
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в специальном интервью для “Концептуал ТВ” рассказывает о том, чьим проектом была Великая Октябрьская социалистическая революция и кто сейчас рвется к власти в Российской Федерации.==========================================================================
Рекомендуем:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
==========================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai