Двойные стандарты Франции по отношению к России

„В Телеграм-канале одного русскоязычного джихадиста (да-да, причем находящегося в Сирии) я нашел приглашение в тайный чат, в котором уже находилось около 4 тысяч человек, готовых штурмом брать Кремль и «Останкино» по зову беглого оппозиционера Вячеслава Мальцева.

Находящийся во Франции националист призвал к свержению власти 5 ноября. Причем дату эту он анонсировал на протяжении нескольких лет, с упорством лидера радикальной секты обращаясь и к националистам, и к либералам, и к исламистам, и к силовикам…

Оптом окучивал аудиторию, проходясь по ней широким гребнем.

И вот, самые верные его адепты за несколько часов до революции собрались в Интернет-чате — обсудить, как и чем они будут свергать опостылевшую тиранию.

Задержанным предъявили только административные претензии

Минут за 40 я узнал пять разных рецептов приготовления «коктейля Молотова». Изучил тактику «черепаха» для противостояния заслонам ОМОНа. Проштудировал инструкции по обустройству палаточного лагеря. И выяснил, что с оружием надо приходить во «второй волне». Первая, видимо, должна была справляться напалмом в бутылках и ножами.”