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Двойные стандарты Франции по отношению к России

13:50. 7 ноября 2017 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:
Пятого ноября в Москве была осуществлена попытка организации массовых беспорядков.

Сначала – отрывок из репортажа.

„В Телеграм-канале одного русскоязычного джихадиста (да-да, причем находящегося в Сирии) я нашел приглашение в тайный чат, в котором уже находилось около 4 тысяч человек, готовых штурмом брать Кремль и «Останкино» по зову беглого оппозиционера Вячеслава Мальцева.

Находящийся во Франции националист призвал к свержению власти 5 ноября. Причем дату эту он анонсировал на протяжении нескольких лет, с упорством лидера радикальной секты обращаясь и к националистам, и к либералам, и к исламистам, и к силовикам…

Оптом окучивал аудиторию, проходясь по ней широким гребнем.

И вот, самые верные его адепты за несколько часов до революции собрались в Интернет-чате — обсудить, как и чем они будут свергать опостылевшую тиранию.

Задержанным предъявили только административные претензии Фото: Евгения ГУСЕВА

Задержанным предъявили только административные претензии

Минут за 40 я узнал пять разных рецептов приготовления «коктейля Молотова». Изучил тактику «черепаха» для противостояния заслонам ОМОНа. Проштудировал инструкции по обустройству палаточного лагеря. И выяснил, что с оружием надо приходить во «второй волне». Первая, видимо, должна была справляться напалмом в бутылках и ножами.”


Итак, организатор этого действа живёт во Франции. Набирал людей через Телеграм-канал. Удалось сагитировать немало подростков, которые отделались административными взысканиями.

А как происходит подобное рекрутирование в самой Франции?



Буквально на следующий день, шестого ноября, французскую прессу облетело следующее сообщение.

Три подростка 14-15 лет были осуждены 30 октября Парижским судом по делам несовершеннолетних за обмен сообщениями по каналу Телеграм с французским джихадистом Рашидом Кассимом…

Подростки были приговорены к лишению свободы на срок от 6 месяцев до полутора лет.

Далее во французском репортаже говорится, что молодые люди выражали в сообщениях всё больше и больше решимости перейти к совершению реальных дел, например, к осуществлению теракта.

Во французском репортаже далее поясняется, что подростков арестовали год назад (!), что сам Кассим после этого был убит в Ираке дроном западной коалиции. А подростков окрестили „детёнышами Кассима”.

Какие выводы можно сделать из сопоставления перечисленных событий?

Во-первых, знаменателен сам факт появления сообщения на следующий день после московских событий. Хотя с момента суда прошла целая неделя, „новость” отчего-то была приурочена именно к мальцевским „детёнышам”. Здесь очевидно наличие надгосударственного управления.

Во-вторых, идентичный почерк тех, кто рекрутирует молодёжь. Почерк и сам Телеграм-канал, т.е. инструментарий.

В-третьих, поразила „оперативность” работы французского суда. Который к тому же не просто суд, а суд по детям. Которых продержали всё это время в тюрьме.

В-четвёртых, показательна разница отношения власти к аналогичным деяниям одной и той же возрастной группы. У нас – административное взыскание за реальное появление на улице с коктейлями Молотова, во Франции – до полутора лет за изъявление желания совершить теракт. Например, бросить такую же бутылку в машину полиции.

Наконец, организатор российских беспорядков Мальцев преспокойно живёт… во Франции и использует тот же канал связи, что и французский игиловец.

Любопытно, что те же французы обвиняют Россию в тоталитаризме, но при этом дают убежище тем, кто провоцирует на терроризм российскую молодёжь…




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, Россия, Франция
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