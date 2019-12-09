«ДОПИНГОВАЯ» ЛОЖЬ И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ WADA

Как стало известно 9 декабря 2019 г., исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на 4 года. Это означает, что российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях лишь под нейтральным флагом. Причем допускать на соревнования будут лишь атлетов, непричастных к якобы имевшим место допинговым нарушениям. Одновременно Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия антидопинговому кодексу. Россия утратила право принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Сотрудникам Олимпийского и Паралимпийского комитетов России на 4 года запретили посещать международные спортивные мероприятия. Поводом для применения столь жестких мер стали якобы имевшие место «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за период 2012–2015 гг.

Происходящее представляет собой вопиющий случай политизации спорта и применения двойных стандартов к атлетам из России. Вопреки стереотипам, российские спортсмены куда реже становятся фигурантами допинговых скандалов, нежели их зарубежные коллеги.

Согласно отчету WADA за 2015 г., Россия оказалась лишь на 22 месте в перечне стран, чьи атлеты были уличены в употреблении запрещенных препаратов. В числе стран, опередивших РФ в этом рейтинге, оказались Франция, Бельгия, Южная Корея, Бразилия, Польша и Турция.

То, что спорт высоких достижений на Западе подразумевает активное использование фармакологии, в том числе – допинга, ни для кого не является секретом. Достаточно вспомнить о громких скандалах, связанных с именами американских атлетов – велогонщика Лэнса Армстронга и легкоатлетки Марион Джонс.

Мало кому известно и то, что многие из выводов, изложенных в так называемом «докладе Макларена», были официально опровергнуты в судах на международном уровне. Так, 1 февраля 2018 г. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал невиновными в употреблении допинга 28 российских спортсменов и постановил вернуть им их награды. Что важно подчеркнуть: это решение было проигнорировано Международным олимпийским комитетом, что прямо указывает на правовую культуру обвинителей России.

При обнаружении фактов употребления запрещенных препаратов атлетами из США и Европы откровенно используются двойные стандарты. Американский пловец Майкл Фелпс за употребление марихуаны был отстранен от соревнований всего на 3 месяца! И в то же время функционеры WADA, узнав об обнаружении следов марихуаны в допинг-тестах российского конькобежца Дениса Юскова (сданных 10 лет назад!), отстранили его от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Когда итальянский саночник Людвиг Ридер и австрийская спортсменка Бригит Платцец пропустили допинг-пробы накануне Олимпиады в Пхенчхане, это не привело к их отстранению. Однако россиянка Татьяна Бородулина была на том же основании не допущена к Играм.

Практика использования двойных стандартов в отношении спортсменов из РФ и вся подноготная спорта высоких достижений в Европе и США нашла отражение в масштабном исследовании Фонда защиты национальных ценностей «Западная практика допинга и дискриминация российского спорта».

Все это позволяет нам заключить, что принятое WADA решение является сугубо политическим, построено на злоупотреблении властью и применении двойных стандартов. Оценки WADA не отражают реальной картины в области употребления допинга спортсменами на международном уровне. Речь идет о попытке испортить имидж России, подорвать её авторитет на международной арене и способствовать дестабилизации внутриполитического положения.

Рубрика: Заявления фонда

Источник: https://nstarikov.ru/dopingovaja-lozh-i-dvojnye-standarty-wada-111231