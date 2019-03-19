В Госдуме осудили «двойные стандарты» Макрона по отношению к «жёлтым жилетам»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал позицию президента Франции Эммануэля Макрона «политикой двойных стандартов». Об этом пишет RT.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал беспорядки, которые происходят на фоне акций протестов «желтых жилетов».

По словам представителя Госдумы Антона Морозова, это политика двойных стандартов. Он отметил, что Франция пытается поучать другие страны, в которых происходят народные волнения, и зачастую поддерживает оппозицию, но при этом, когда подобное происходит на ее территории, то власти не хотят договариваться, а предпочитают взаимодействовать на языке диктата.

Политик подчеркнул, что в России возмущены неподобающим поведением правительства Франции и призывают к мирному урегулированию ситуации на основе взаимных договоренностей.

Морозов выразил надежду на то, что конструктивное решение будет найдено, потому что «Франция — цивилизованная страна, и не в интересах властей эскалация напряжённости и протестной активности».

Напомним, глава страны Эммануэль Макрон дал указание разработать меры, которые урегулируют ситуацию во Франции, и беспорядки, сопровождавшие акцию «жёлтых жилетов» 16 марта, больше не повторятся.

Ранее ПолитРоссия» писала, кто стал инициатором акции «желтых жилетов». В беседе с журналистом издания политолог Николай Стариков рассказал, что США решили проучить «выскочку» Макрона, который заявил о создании европейской армии. Вашингтон не устраивает позиция Парижа, который решил стать независимым от своего союзника – США.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101821