100 лет Октябрю

С праздником товарищи!

Октябрьская Революция входит в число тех событий, которые кардинально изменили мир. Не просто что-то поменялось в одной стране, как это бывает с большинством революций и переворотов. Она изменила мир на глобальном уровне, став своеобразной исторической отсечкой, разделившей историю на до и после. Таких революций и с такими последствиями, крайне мало в мировой истории. Ближайший пример – Великая Французская Революция, которая сокрушила феодально-монархическую Европу, нанеся ей смертельную рану, от которой она так и не оправилась, даже несмотря на то, что формально, те люди, которые творили революцию во Франции и вели революционные войны, в конечном итоге проиграли. Но их дело осталось жить и дало свои плоды, прорастая в самых разных странах, которые отталкивались от передового французского опыта, который на долгие десятилетия стал символом прогресса и борьбы нового со старым.Октябрь точно также сокрушил сначала в России, а затем и на значительной части планеты, оставшиеся пережитки феодализма и колониализма. Те уступки, на которые пошел капитализм для трудящихся, это не плод доброй воли, это вынужденная реакция на Октябрь, который показал не только России, но и всему миру, что возможен другой путь. Революция это борьба. Борьба нового со старым. Если старое не готово эволюционировать и приспосабливаться к веяниям времени, то запрос на перемены перерастает в требования, а затем и борьбу. Там, где правящие элиты забывают давать ответ на вызовы времени, там дают ответ за них, причем совсем другие люди. Так кончились монархии во Франции, России, Китае. Они не могли и не хотели эволюционировать и были сметены революциями, которые ликвидируя устаревшие институты у себя на родине, начинали ретранслировать новые смыслы на другие страны, приводя в ужас более прочные режимы, которые получали опаснейшего врага на поле высших смыслов.Октябрь не был первой или последней революцией такого масштаба, но его влияние на судьбы всей планеты наиболее заметно. Он не просто менял власть, как это часто происходит в различных псевдо-революциях, когда одна группировка внутри правящего класса сменяют другую, он менял все – от смысла существования страны и народа, до форм устройства и организации общества. Россия до 1917 и после 1917 года, это не только совсем разные государства, но и совсем разное общество, хотя и то и другое – это Россия, точно также как Франция до 1789 и после 1789 года это все равно Франция. Ненависть к Советской России исторически бессмысленна, так как нельзя ампутировать часть собственного прошлого. Это довольно быстро поняли как сами большевики, да и нынешние власти это уже отчасти понимают. Когда процесс насильственной ампутации памяти доходит до терминальной стадии, получается Украина, которая являет нам пример того, что бывает с народом, у которого отрезали части прошлого, пытаясь сделать из осколка советского народа, народ-инвалид.Многие, живя уже в капиталистической России, где из любого утюга рассказывают о вреде революций, даже не задумываются, что значительная часть их повседневности сформирована именно вследствие революционных потрясений. Офисный клерк скучающий на работе 8 часов, порой даже не понимает, что 8, а не к примеру 12 часов он сидит за своим компьютером благодаря Октябрьской Революции.Депутаты Государственной Думы РФ, которые также гневно осуждают революцию, забывают, что сама Государственная Дума в России появилась как раз вследствие Революции 1905 года, которая вынудила Николая II пойти на уступки и ввести в России элементы парламентаризма. Эволюционно Государственная Дума почему то не возникла. Детский труд, столь типичный для царской России, был искоренен именно после Революции. Эволюционным путем он также не исчезал. Отделение церкви от государства и свобода вероисповедания, которая даже сейчас записана в Конституции России, также появились не вследствие эволюции общества, а известно каким путем. Грамотность населения, которой мы до сих пор так любим гордиться, также возникла не на пустом месте. Даже "атомная бомба национальных республик" вполне счастливо существует в многонациональной Российской Федерации. И так во многих вещах.Кто то резонно возразит. Но как же цена, кровь, потрясения? И отчасти будет прав. У революции есть цена, зачастую, размер кровавого векселя ужасает. Чем дольше власть придержащие откладывают необходимые изменения, чем дольше они пробавляются праздным паразитированием на теле народа, чем глубже нарастает запрос между тем как обстоят дела и тем, что требуется для движения вперед, тем более тяжелым и кровавым будут революционные изменения. Поэтому мудрые правители как правило пытаются давать ответ на требования времени, чтобы избегать ситуации, когда кроме революции, других выходов не остается. Они либо перенастраивают систему, либо осуществляют революцию сверху, чтобы не допустить революцию снизу. Но правители и правящие классы далеко не всегда бывают мудры и далеко не всегда хотят и могут дать ответ на вызовы времени. В этом собственно и состоит секрет предотвращения революций – улучшайте жизнь и бытие народа, давайте ответ на вызовы времени, исправляйте существующие изъяны, крепите обороноспособность на случай внешней агрессии и тогда никакая пропаганда про "лимиты революций" вам не понадобится. Ну а если жить в стиле "держать и не пущать", то будьте готовы, что к вам в дверь постучат либо свои революционеры, либо те, кто под них мимикрирует, отстаивая интересы других стран и народов, паразитируя на объективно существующих проблемах, которые вы не можете, либо не хотите решать.Характерные примеры Людовика XVI и Николая II тем и примечательны, что имея крепкие стартовые позиции, значительные ресурсы, трудолюбивые и талантливые народы, они не смогли ни должным образом управлять, ни должным образом ответить на запросы развивающегося общества, которое менялось быстрее, чем менялась власть. Нарастание этого разрыва особо ярко проявлялась с началом революционных потрясений, когда еще недавно прочная конструкция власти складывалась в считанные дни. И судьба СССР тут также весьма показательна, когда руководство страны также оказалось неспособным дать ответ на вызовы времени и своевременно изменится, как скажем это смог сделать Китай, по поводу успехов которых наши левые нынче завистливо вздыхают – на его месте могли быть мы. На смену тем, кто не смог, пришли те, кто хотел изменений, знал как они будут осуществляться и имел достаточно политической воли, чтобы сокрушать препятствия на пути к цели. В нашей стране в 1917 году эту роль сыграли большевики во главе с Лениным.Ленин безусловно одна из центральных фигур нашей истории, который творчески развил и переосмыслил идеи возникшего на западе марксизма и адаптировал его под Россию, первым из всех революционеров поняв, что опираться надо не на интеллигенцию и "передовой образованный класс", а на сам народ, который надо любить, а не ненавидеть, считая его неспособным понять "высшие смыслы доступные избранным". Октябрь 1917 возник как образ именно в голове Ленина, который смог убедить в своем видении сначала узкий круг соратников, затем партию, а затем и весь народ, когда умозрительные построения, которые схематично описывались в газетных статьях и письмах, обрели форму государства, которое потрясло мир и изменило его.В России нет ни одной идеи, которая могла бы сравниваться по всемирному значению с силой тех идей, которые выпестовал и распространил Ленин. До сих пор, спустя 100 лет после Октября, во многих странах мира, именно эти идеи определяют актуальное политическое бытие сотен миллионов и миллиардов людей. Ни до Ленина, ни после Россия не давала миру настолько сильной политической идеи, которая делала Москву, центром притяжения прогрессивных сил всего мира. Не просто традиционных окраин и соседей России, а людей с разных стран и континентов, которых будоражили как идеи, так и их практическое воплощение. Многие страны и народы освободились именно благодаря Советской России и силой тех идей, которые она генерировала.Именно сила этих идей вознесла Ленина на небывалую высоту в общественном сознании Советской России, придав его образу мессианское значение. И именно за это наследие боролись Сталин и Троцкий, которые совсем по разному смотрели на то, что с этим наследием дальше делать, но были едины в том, что только один из них должен быть "первым после Ленина". Поэтому нынешняя возня различных мракобесов и ретроградов по поводу Мавзолея, это в первую очередь не борьба с могилой Ленина, это борьба с его идеями, о которых напоминает Мавзолей, даже когда от него стыдливо прячутся за картонкой, представая историческими трусами, которые прячутся от собственной истории и той роли, которую играла Россия в образе СССР. Что напишут про них через 100 или 200 лет? Абзац? Строчку в примечании?Мое поколение не застало СССР на пике, мы скорее по инерции пользовались его достижениями, как пользуемся и поныне. Мы не видели, а только читали о Революции, Гражданской войне, индустриализации, Великой Отечественной Войне, полете в космос, освобождении мира от колониализма. Но мы можем про это узнать из книг, документов, фотографий, хроники и рассказов наших предков. И узнав, каждый сам для себя сделать выводы. Как мы оценим это на весах истории, где достижения соседствуют с ошибками, великое с подлым? Не бывает плохой или хорошей истории – все что было после 1917 года в России, это все наше – и то, чем мы гордимся, и то, за что нам бывает стыдно. Вопрос лишь в том, что для вас более важно. И для меня ответ тут давно ясен – цивилизационные достижения Октябрьской Революции многократно превосходят ее издержки, ошибки, метания и последствия. Она раскрепостила наш народ, показав всю лживость русофобских клише об отсталом народе, который при правильной социалистической организации оказался способен на титанические свершения, которые поразили весь мир. И пики этого титанического труда, когда по всей стране на пустом месте вырастали заводы и города, когда страна пройдя страшную войну вырывалась в космос и восстанавливалась в рекордные сроки, до сих пор служат нам ориентирами, опираясь на которые мы можем легко заткнуть рот любому проходимцу, который будет рассказывать про наш "отсталый" народ.К сожалению, наследники тех, кто делал Октябрьскую Революцию, оказались неспособны в полной мере оценить тот дар, который попал к ним в руки, который не только делал Россию центром борьбы за прогрессивное преобразование всего человечества, но и возвышал саму Россию как эпицентр этих преобразований на недосягаемую до селе высоту, которая пугала и пугает тех, кто боролся против Советского Союза, как носителя столь опасных для мирового капитализма идей. Поэтому их до сих пор, спустя 26 лет, систематически пытаются затоптать, выжечь, запретить, открыто говоря, что про них надо забыть, а если забывать не хотят, то надо изменить сознание, переформатировать мышление, дабы "новый свободный человек потребительского класса", не задумывался над тем, как все устроено и что с этим делать. К некоторым, осознание пришло уже после гибели СССР, некоторые цинично пользуются плодами уничтожения наследия Октября, прожирая труд поколений.Но сила идей, которые зажгли огонь Октябрьской Революции, отнюдь не погасла. Можно убить человека. Можно убить миллионы людей. Можно убить страну. Но нельзя убить идею. И тут даже не надо смотреть на пропаганду за эти идеи, достаточно посмотреть на системную и навязчивую пропаганду против, которой естественно не было, если бы эти идеи не имели политической и исторической актуальности. И чем сильнее кризис тех, кто кричал про "конец истории" после "победы над коммунизмом", тем яснее понимание, что был проигран всего лишь бой в историческом противостоянии, а отнюдь не война. И что главное, мы могли на практике убедиться, что те, кто указал ложный путь в направлении Запада и капитализма, где "мы будем как все", привели нас в тупик, так как Запад не примет Россию иначе как колонией. В этом состоит своеобразная ирония истории, когда четверть века на практике пытались доказать, что выбранный в 1917 году путь инакововсти России с ее коммунизмом, это ложный путь, надо вернутся в лоно Запада, откуда Россию выдернули большевики. Осознание иллюзорности этих построений наступило в 2014 году, хотя до сих пор значительная часть российских элит, продолжает тешить себя надеждами, что может оно как-то образуется и гегемон сменит гнев на милость.Поэтому и столь удививший многих отказ праздновать Октябрь 1917 года. Убить эти идеи не удалось, праздновать тоже как бы не с руки. Сделаем вид, что ничего значимого не произошло. Опять эта "картонка", напоминающая стыдливые умолчания времен реставрации Бурбонов во Франции, когда уже как бы и ругать Великую Французскую Революцию не с руки, а с другой стороны, ведь не хвалить же. Так что позиция властей вполне понятна. Но куда как интереснее позиция общества. Реабилитацию Сталина в общественном сознании мы уже увидели, наиболее оболганный персонаж советской истории, превратился в одного из наиболее популярных исторических деятелей. Вполне прижился в новой реальности и Дзержинский, хотя казалось бы, сколько криков было про "Красный террор". Но нет, большевик-ленинец ныне один из символов отечественной госбезопасности. Разумеется, они проросли снизу, из общественного запроса на героев, которых страну и народ лишили в Перестройку и благословенные 90-е, не предложив новых (не считать же таковым Ельцина). И столь же разумеется, когда их государство поднимает на щит, оно старательно "забывает" про идеологическое их наполнение, ибо хоть у нас по Конституции нет официальной идеологии, в отношении коммунизма позиция власти вполне ясна. Тут все просто – не имея возможности уничтожить эти идеи или память о конкретных исторических личностях, современный капитализм приспосабливает их под новую реальность, пытаясь вложить в них иное содержание, как это скажем происходит с Че.Отсюда и образы Сталина вроде "красного императора" вместо "революционера-шатателя устоев". Но это лишь показывает, что советский исторический фундамент столь масштабен, что избавиться от него не получится и с ним приходится жить или как в случае с нашими отнюдь не советскими властями "сосуществовать". Тем более, что вполне очевидно, что именно разрушение советского фундамента рассматривается США и Ко как один из способов окончательной дезинтеграции России, что они с успехом демонстрируют на территории бывших советских республик, где десоветизация и декоммунизация являются составными элементами стратегии на полное выдавливание России, русского языка, русской культуры, дабы как и завещал Бжезинский, Россия не смогла подняться вновь. И для современной России, это по сути мировоззренческий вызов, когда с одной стороны власти особых восторгов по поводу советского прошлого не выказывают, а с другой стороны, они же сами видят, как борьбу с советским прошлым используют не в абстрактных исторических спорах, а для уничтожения самой России. Как уместить это противоречие в одной голове, дабы не вызвать когнитивного диссонанса?И вполне естественно, что если власти не будут давать адекватные ответы на вызовы современности, вроде нарастающего неравенства, существования целой прослойки, которая ненавидит собственную страну и народ, деградации системы образования и т.д или же ухнет в угар тотальной декоммунизации в духе братской Украины, тем больше люди будут искать примеры нормальной жизни и решение проблем либо в своем прошлом, где есть примеры Октября, либо на стороне, куда зазывают лощенные агитаторы "столбовой дороги цивилизации", где за корзину печенья и похлопывания по плечу "короший русський", можно продать не только страну или народ, но и самого себя с потрохами.Но это уже не проблема Октября 1917 или большевиков. Они свою историческую задачу выполнили, сделав все что могли и как могли. Никто лучше них этого сделать на тот исторический период не смог. Этих людей уже давно нет, от них нам осталось огромное материальное и нематериальное наследие, которым распоряжаться предстоит нашим поколениям, ибо другого советского наследия и другого народа у нас нет. И от того, как мы его оценим, осознанием и используем зависит будущее России. Ну а те исторические исполины Октября, которые глядят на нас с пожелтевших плакатов, потрескавшихся фресок в метро и потрепанных временем памятников, служат нам напоминанием о том, что человек больше чем животное потребляющее товары и услуги, и он должен стремиться к чему то большему, чем просто существовать. Поколения Октября 1917 года и его вожди, смогли дать ответ на вызовы начала XX века и раскрыть весь потенциал народов населяющих Россию и главное, потенциал русского народа. Сможем ли это сделать мы – зависит только от нас.

Источник: colonelcassad.livejournal.com