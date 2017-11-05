Распад Евросоюза: слово взяли аналитики Бундесвера

Немецкие аналитики просчитали возможные сценарии общественно-политического развития Европы до 2040 года. Эксперты спрогнозировали, в том числе, и сценарий развала Евросоюза, включающий в себя непредсказуемые последствия для Германии.

Теперь документ с говорящим названием «Стратегический взгляд в будущее 2040» находится в руках немецких военных, которым еще предстоит разобраться и решить, что им делать, когда процесс глобализации остановится, ЕС утратит конкурентоспособность, а система евробезопасности окажется под угрозой? Стоит отметить, что Евросоюз, на взгляд аналитиков, распадется только после экономического упадка США.

Имеется еще один сценарий краха Европы – это противостояние Запада и Востока. Восток представляют Россия и Китай, Запад – США и Европа. В случае реализации второго варианта, возрастет конкурентная борьба за ресурсы, а часть восточноевропейских стран вернется к России.

По третьему сценарию в мире «правит бал» экстремизм. Европа начнет искать более надежного партнера, Китай утратит свой политический и экономический вес и станет более агрессивным, а Россия стабилизируется во внутренней политике благодаря росту цен на сырье. Это начало «конца европейской иллюзии» и отторжения от США. Германия опять в тупике: что делать, как обезопасить себя в этом неспокойном мире?

Имелся и более худший вариант – ликвидация НАТО и Бундесвера, по мнению Der Spiegel, но аналитики решили не испытывать судьбу и не стали травмировать психику военных такими прогнозами.

И во всех этих сценариях Россия отличается стабильностью во внутренней и внешней политике, на уровне общества и экономике. Удивительно, что эксперты не обозначили ее в качестве угрозы западному миру в данном контексте. Впрочем, подобные прогнозы мне больше по душе, чем коллективная мантра Запада «Россия скоро распадется».

Что касается распада Европейского Союза, то почему бы не предположить, что бомбу под единство Европы заложили именно Штаты? Именно они пытаются спровоцировать обострение экономических и общественных противоречий на континенте своей политикой? Миграционный кризис, введение антироссийских санкций, проблемы с реализацией проектов, способных повысить уровень энергетической безопасности стран ЕС – это же работа Вашингтона, стремящегося подчинить своим целям Европу.

Германия следует в фарватере американской политики и своими руками подрывает немецкую экономику, ставит крест на политической гегемонии Берлина в ЕС. Зачем? И кому вообще необходимо НАТО? Для защиты от кого? От России, которая защищает свои границы от ползучей экспансии Запада? От террористов, которым Европа мало что может противопоставить на данный момент? Нет, Европа просто стала разменной монетой в игре США против России. Впрочем, а кто для американцев имеет ценность, кроме них самих? Если европейцы не задумаются о своей судьбе, то единственный реальный прогноз для них – это стать частью истории, а не будущего.