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Легендарному танку Т-34 исполнилось 77 лет
13:08. 5 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Не танк а красаучик.)У меня дома несколько копий коллекционных,один от “Звезды” в масштабе 1х35-еще в молодости клеил.Другие появились несколько лет назад,”Руские танки”,”Танки мира” от диегостини в масштабе 1х72,и от “звезды” в масштабе 1х100 -сборный.Есть еще коллекционеры на сайте-ау.)