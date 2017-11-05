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Легендарному танку Т-34 исполнилось 77 лет

13:08. 5 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 18079 8455
    Степаныч 5 ноября 2017 в 13:25 Ссылка Пометить
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    Не танк а красаучик.)У меня дома несколько копий коллекционных,один от “Звезды” в масштабе 1х35-еще в молодости клеил.Другие появились несколько лет назад,”Руские танки”,”Танки мира” от диегостини в масштабе 1х72,и от “звезды” в масштабе 1х100 -сборный.Есть еще коллекционеры на сайте-ау.)

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