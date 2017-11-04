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Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

19:57. 4 ноября 2017 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Арктические базы Северного флота России подобны космическим станциям. Их запасов хватит на год, а то и полтора, автономного существования, заявил агентству РИА Новости командующий СФ Николай Евменов.

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Хотя вероятность того, что военные объекты за Полярным кругом окажутся в изоляции, невысока. Как отметил военачальник, на всех базах построены аэродромы, которые принимают самолеты весь год. Поэтому любые припасы, материалы и оборудование будут доставлены в кратчайшие сроки.

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Яркий пример одной из таких баз – "Арктический трилистник", построенный на Земле Франца-Иосифа. В нем есть все для комфортной жизни до 150 военнослужащих. Помимо стандартных столовых, тренажерных залов и медицинского блока, есть собственная оранжерея, библиотека и кинотеатр.

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Российские арктические базы сравнили с орбитальной станцией

Источник: nnm.me

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