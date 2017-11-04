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ИМПЕРИЯ. Монеты окраин….

07:22. 4 ноября 2017 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у vaduhan_08 в ИМПЕРИЯ. Монеты окраин….
Продолжаю серию про монеты империи, начало тут – https://vaduhan-08.livejournal.com/333518.html
До изобретения позиционной системы записи цифр, до появления понятия "ноль" цифры записывали разными символами, в том числе и буквами. Считается, что все это было очень давно и люди тыщу лет пользуются арабскими цифрами, ведут счет лет от Рождества Христова и записывают даты арабскими цифрами чуть ли не со средних веков. Всем известно что наши современные цифры считаются и называются "арабскими", если несколько углубиться в эту тему то оказывается арабы то считали их "индийскими". По официальной версии истории в Европу такой способ записи цифр попал через арабский халифат Кордобы (Испания) больше тыщи лет назад!
Так ли это на самом деле?
Где мы можем увидеть цифры в обязательном порядке? Ну естественно на монетах! Монеты имеют номинал и он должен обозначаться, мало того мы уже привыкли, что на монетах как правило присутствует какой нибудь дядька или тетка в короне и даты чекана монеты.
Я уже писал про испанский галеон который затонул в начале 19 века с грузом серебра, золота изумрудов и монет, скандал с этим кораблем был удивительный, но я о другом – на монетах и слитках серебра и золота были цифры римские, арабских цифр я не нашел ни одной – https://vaduhan-08.livejournal.com/52959.html
Но сейчас я хочу немного рассказать про то как делают монеты, дальнейшее повествование будет более логичным и понятным.
Монеты производят двумя способами – литьем и чеканкой. Даже сейчас монеты подделывают в огромных объемах и до сих пор используют оба способа производства старинных монет, о том как отличить поддельные монеты от подлинников написано огромное количество статей и книг.
Здесь кому интересно подробнее – http://muzeydeneg.ru/research/tehnika-chekanki-monet-ch-3-stanochnaya-chekanka-testonov-i-talerov/
Исторически считается что первые монеты делали методом литья, типа вот там вот…

moneta-prototip.jpg

kopiya.jpg

Монеты которые в основном считаются античными изготовлялись методом литья, вот например…

83103972_29610x305.jpg

42924408.jpg

94020.jpg

Чеканные монеты делали из прокатанного листа серебра, например или меди, стальным инструментом выбивали кружек а потом по кружку – хрясь чеканом и готово.

wpapers_ru_CHekanka-monet_croped.jpg

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Со временем процесс усложняли а качество монет улучшалось, стали применять пресс, валки и прочее оборудование.

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Но самое сложное это сделать гравировку стального чекана или отливку стали в форму.

209471407350180a7675765.JPG

Многие уже наверное поняли на что я намекаю – СТАЛЬ, жидкая, высокопрочная сталь! Сталь для инструмента гравера и сталь для самого чекана и чем прочнее сталь тем лучше качество монеты, лучше пробиваются все мелкие детали, а их на монете много!

Ну а теперь вернемся к монетам! Начну я с монеты Грузии, которая чеканилась в Тбилиси чеканами сделанными в Петербурге, сами они монеты делали только в глубокой древности!

abaz-1813-goda.jpg

22431060.jpg

Обратите внимание на качество монет, их печатали с 1804 по 1834 годы.
На лицевой стороне (см. рисунок выше), общей для серебряных и медных монет, мы видим городскую корону, слово «Тбилиси» (ტფილისი) и скрещенные ветви – оливковую и пальмовую.
На оборотной стороне в первой строке указывался номинал монеты, во второй и третьей была надпись: у серебряных монет – «грузинское се¬ребро», у медных — «грузинская монета». Снизу обозначалась дата вы¬пуска по европейскому календарю в числительных буквах грузинского алфавита.
Чеканка осуществлялась на Тбилисском монетном дворе штемпелями, которые резали в Петербурге. Па¬мять об этом сохранили серебряные абазы, на которых под датой читаются инициалы русских мастеров. ОТ сюда – http://coins.su/forum/topic/59328-denezhnoe-obraschenie-v-gruzii-v-kontse-xviii—pervoi-treti-xix-veka/

На монетах нет привычных нам цифр, а все потому что у грузин цифры обозначались буквами, у армян кстати то же самое – https://ru.wikipedia.org/wiki/Армянская_система_счисления

arm1.jpg

Поехали дальше… кто там у нас древнейший культурный народ который все изобрел, даже монеты…
Китайцы конечно же!
Вот они монеты Китая с глубочайшей древности до 20х годов 20 века!!! Не шучу!!!

low_china_kwantung_cash_1890-1908.jpg

low_china_cash_1796-1820.jpg

low_china_cash_1736-1795.jpg

low_45china1.jpg

low_44china12.jpg

Да да да! Все монеты китая с древнейших времен имеют квадратную дырочку и практически одинаковы до самой последней династии и они литые! Качество литья прекрасное и одинаковое, по все видимости народ не заморачивался и как печатали монеты в начале 20 го века так в глубь времен и наваляли! Кто не верит вот каталог и фото – http://ccoins.ru/pages/china.html
Арабские цифры на монетах Китая появились только в 1922 году!
Китайцы до сих пор пишут цифры иероглифами!!! КАк и японцы и прочие азиаты!https://ru.wikipedia.org/wiki/Китайские_числительные
И хотя сейчас понятие ноль есть ( это как бы с древнейших времен!!!), но вот 10, 20, 30 и так далее пишется отдельным иероглифом!
Ну а теперь перейдем к стране наверное не менее древней и загадочной – Индия! Ведь считается что арабские цифры придумали именно индусы!

Монеты Индии это просто сказка!!! Шок культурный и альтернативноисторический!!!
Вот эта монетка называется "Виктория" по центру надпись "АННА", Анной называются монеты Индии вообще!
…."А́нна — разменная индийская колониальная монета, равная 1⁄16 рупии. Составляла 4 пайса = 12 пайя. Её появление относят к XVIII веку. Выпускались монеты достоинством 1, ½, ¼ и 1⁄12 анны из меди и 2 анны из серебра. С 1908 года монету анна и её фракции выпускали из никеля.
После обретения независимости Индией и Пакистаном оставалась разменной монетой до их перехода на десятичную систему: Индии — до 1957 года, Пакистана — до 1961 года.!!!!!!!

08.jpg

Конечно если бы на ней не было надписей которые ни с чем не спутаешь то историки отнесли бы эту монету в глубь времен! Ведь по виду то типичная античность! Я так понял что это местные монетки, так сказать местные умельцы сварганили!
Есть еще такие вот монеты с арабскими надписями.

183135-rupee-india-1187.jpg
161053-rupee-type-347-india-1121.jpg
54829-fanon-15-rupee-india-1754.jpg

И это тоже 19 век! Древними монетами считаются с арабскими надписями…
Не смотря на то, что у индусов есть как бы понятие ноля в счислении на десятичную систему они перешли аж в средине 20го века! Мало того англичане выпускали для индусов рупии с арабскими надписями – https://ru.wikipedia.org/wiki/Рупия
Немного монет чеканили французы во время своего владычества – Наполеондоры Деканаhttp://coins.su/forum/topic/196255-chto-za-monetka-frantsuzskaya-indiya-pondisheri-dlya-il-de-frans-i-burbon-mavrikii-i-reyunon-2-solya-1723/?page=2

Ну а что же арабские монеты? О… их великое множество!
Одной из самых распространенных видов монет это куфический дирхем, их датируют очень широко но все они очень похожи! Но самое интересное что цифровые обозначения на монетах писались словами, ни каких там арабских цифер нет!https://forum.raritetus.ru/topic/481-атрибуция-куфических-дирхемов/

dirhem.jpg
2792396.jpg

Что еще удивительно так это то что арабы пишут с права на лево, а цифры записывают как мы – с лева на право, для этого им приходится изрядно корячиться оставляя за ранее место для написания и есть интересные примеры когда цифирь не умещалась в строчку и залазила в бок!

Нумизматика дает много интересной информации, особенно если смотреть широко и сравнивать страны и эпохи!

Вот например монета Индии "Анна", я так и не узнал почему она называется "АННА"
Кстати, обратите внимание какой молодой изображается Виктория в 1876 году, она как раз стала императрицей Индии и великим моголом!!! Ей как бы 57 лет!!!

1458533_stock-photo-old-indian-currency-coin---one-quarter-anna.jpg
465044-5-kori-india-1880.jpg
460100-4-annas-india-1365.jpg
298750-12-anna-india-1862.jpg

Вот монета для Индии "Георг пятый" флорин…

37.jpg
03.jpg

А это золотой империал Катерины второй…видите разницу? Я так нет!

1399032705_66.jpg

Могу сказать одно что даты на монетах записанные в десятичном порядке, в позиционной системе арабскими цифрами это все изделия в лучшем случае конца 18 века и только в начале 19 века "арабские" цифры устоялись в написании и получили применение причем именно в Европе. Именно тогда начали делить целое не как бог на душу положит, а именно на 10 частей, как сейчас на любой линейке! Появилась метрическая система, кратная десяти. Однакось многие народы еще долгое время не то что считать писать то не умели! Какая уж тут история, валяй что хочешь!

ПС: копаясь мне под руку попалась интереснейшая и редкая монета – вандалталлер, якобы производства 16 века, нео даже и так… то вандалы то канули в лету уж как тыщу лет!!!

Wendentaler_lueneburg1541.png

Вендский монетный союз – https://ru.wikipedia.org/wiki/Вендский_монетный_союз
Венеты, венды, оказывается это и есть те самые вандалы (WANDALICORUM) то что так же как и БРИТАНИКАРУМ. Ну а судя по тому что британские монеты выходили с римскими надписями аж до 20 века то видать эти вандалы не далеко спрятались с тенетах истории!

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: империя, искажение, история, монеты
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