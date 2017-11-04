Главная » История, Мировоззрение, Политика

А.Г. Дугин: Я приглашаю всех проснуться

07:22. 4 ноября 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:



Октябрьская революция — огромная тема и крайне болезненное, патогенное ядро нашего общества. Тогда, в октябре 17-го года мы сделали что-то огромное, масштабное, что-то чудовищное или, наоборот, прекрасное.

Но что же это было? Сто лет русской истории не дали нам ни капли осмысленности в понимании сути этого события. Великие страдания, великие достижения, успехи ХХ века, в конечном итоге, породили зияющую семантическую пустоту.

История — совокупность не фактов, а смыслов. Событие само по себе превращается в историческое только после того, как оно подвергается интерпретации. Без интерпретации нет факта. Для человека только то является фактом и событием, что несёт смысл.


Поэтому постепенная утрата смысла Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьского переворота (как угодно) — постепенно стирает сам факт. И если мы и дальше не научимся понимать смысл этого события, через какое-то время мы его утратим.

Чтобы обеспечить себе территорию осмысленного отношения к Великой Октябрьской социалистической революции необходимо сделать ряд предварительных отрицаний.

Начнём с того, что существует три интерпретации этого события, соответствующие трём основным политическим теориям: либеральной, марксистской и националистической (консервативной). Я полагаю, что все три объяснения Октября абсолютно неверны. С ними надо расстаться для того чтобы подойти к аутентичному смыслу этого события.

Начнём по порядку. Первое объяснение — либеральное, говорит нам о том, что Россия развивалась с опозданием, отставая от Запада. После Февральской революции удалось наконец-то сбросить проклятое самодержавие, построить институты гражданского общества, учредительные собрания и приступить к буржуазным либеральным реформам.

К сожалению, безумный русский народ, рабский, тоталитарный, экстремистский и человеконенавистнический, не готовый к демократии, отверг эту попытку начать демократические реформы и тут же создал новую форму тоталитаризма… Как мы видим, либеральная историография игнорирует специфику нашей национальной истории, её логику.

Вторая точка зрения, не менее неправильная, — это марксистская точка зрения, соответствующая второй политической теории. У нас она доминировала в течение семидесяти лет, поэтому даже наше младшее поколение через культуру, фильмы, образование впитало в себя представление о том, что существует смена экономических формаций, что за феодализмом идёт капитализм, за капитализмом — социализм, а за социализмом — коммунизм.

Эта точка зрения не учитывала даже с точки зрения марксизма того, в каком положении находилась Россия, какова структура была у российского общества накануне революции в начале ХХ века. Вся история советской власти, всего того, что пришло на её смену, — напрочь перечеркнуло это объяснение.

Третья версия — это консервативная или националистическая миноритарная версия о том, как в запечатанном вагоне приехали "товарищи"-инородцы, поддержанные мировым правительством, мировой закулисой и немецким генштабом. Приехали, захватили здесь незаконно власть, осуществили переворот, устроили геноцид и стали править нашей страной.

Если бы не товарищ Сталин, который порешил эту гвардию в 1937 году, то так бы страна и оставалась в руках этой инородческой сволочи… Конечно, и у этой версии есть какие-то основания, однако и она не отражает правды. Данная теория игнорирует народную диалектику, унижает нас как народ и одновременно снимает с нас ответственность за всё то, что происходило в ХХ веке.

Как видим, все три точки зрения никуда не годятся. Октябрьскую революцию необходимо оценивать и понимать исходя из логики нашей русской истории. Это было событие, за которое несём ответственность все мы — вы и я.

Как Ницше говорил: "Бог умер. Мы убили Его. Вы и я". Нет, не "они" убили Бога, не "они" построили модерн, не "они" совершили революцию. Нет, это сделали мы. "Мы" в той степени, в которой являемся частью русского народа, в которой мы являемся русскими.

Революция — это часть нашей истории. Это события нашего исторического бытия. Поэтому нам надо найти в себе силы, чтобы подойти к Октябрьской революции с четвёртой позиции — с позиции русской истории, с позиции нашей диалектики, с позиции нас, как субъекта истории.

Русский народ — это субъект истории, не объект, мы — не игрушка силы, не смена общественных исторических формаций, не какой-то элемент технического прогресса мирового сообщества в сторону либерализма, эволюции и прав человека, не объект заговоров. Если все эти факторы и присутствуют каким-то образом, то только опосредованно. Они не объясняют главного — почему русский народ совершил революцию?

В событиях Октября скрыта какая-то тайна нашего национального существования. Скорее всего, она связана с тайной беззакония, с мистерией антихриста. Для того чтобы понять Октябрь, нам надо понять и логику русской истории, и идентичность русского народа, и выстроить непротиворечивую, проистекающую из нашего собственного глубинного русского мировоззрения картину мира. То, чем мы категорически не занимаемся сегодня.

Наше общество спит. Сквозь этот сон невозможно ничего различить. Я приглашаю всех проснуться.


***


Выступление А.Г. Дугина на собрании Изборского клуба.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дугин, изборский клуб, история, капитализм, либералы, марксизм, народ, революция, русский, социализм
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Зачем патриоты строят нам Хазарию?
.... Начнём с тов. Александра Дугина – профессора, заведующего кафедрой социологии...Сулакшин, Четверикова, Катасонов, Миронов, Дугин и многие другие, работают на...– открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех интересующихся. Все Конференции транслируются на...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... телеканалы и многие известные политики (Дугин, радостный Зюганов, президенты  многочисленных  ... до 1860-го года всех масонских организаций всех стран.  Таким образом, была... - телестудию, большие тиражи моих книг, приглашали бы на различные кремлевские и...
В прицеле Сиона Русский Дух. В.Емельянов. ДЕСИОНИЗАЦИЯ.
... делу проходил А. Г. Дугин… ***** (и про Дугина «не забыли», – Е.Б... (ВПШ) при ЦК КПСС. Неоднократно приглашался в команду первого секретаря ЦК... культуры, подчеркивает ценность для человечества всех национальных - "аутентичных" - культур. Впрочем, некоторые...
КТО СТОИТ ЗА НЯШЕЙ - реставраторы марионеточной прозападной монархии в России: Малофеев и АНГЛОСАКСЫ
...взгляды, но, согласитесь, приглашать продюсера из такой компании на... Присоединяется к нему ведущий. Для всех, читавших «Крёстного отца», очевидно:...? Заодно отказавшись от всех заключенных СССР и РФ...совета «Царьград ТВ» Александр Дугин, судя по цитатам из...
Чаплин: Нравственное дело, достойное поведения христианина, – уничтожить большевиков
... производное “Финансовый интернационал”, – символ всех цветных революций и инодержавия. Но...неподвижного чувственного образа, отражает действительность, приглашает к единству рабочих и крестьян...плевать в небо» (А.Г. Дугин). Исторический Сталин – это наше ...
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
...ведическая цивилизация» возникла задолго до всех прочих известных цивилизаций. Кроме того... вот еще интересное мнение А. Дугина: «Теория сетевой войны, разработанная ...-секретари не контролируют ситуацию и приглашают лжеучёных, которые, хотя и используют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>