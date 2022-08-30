«Дарья убита, Дарья ушла», только сейчас могу осознать и написать. Первые дни сразу после известия о ее смерти чувство ужаса и осознание этой огромной утраты парализовало меня. Ужас ее безвременной кончины, ужас ее жестокого убийства и ужас зверской боли, выпавшей на долю ее отца Александра Дугина, которому вся моя любовь, моя близость и мои соболезнования.

В эти дни о Дарье написано много – друзьями и врагами, просто людьми, которые никогда не имели чести знать ее лично, или теми, кто, может быть, встречался с ней более или менее случайно.

Для меня – это другое, я знаю ее давно. Мы впервые встретились много лет назад. Тогда она была телеведущей программы «Наша точка зрения» на канале «Царьград». Часто меня, возвращавшегося через Москву с Донбасса, она приглашала поучаствовать в своей программе, хотела услышать и представить телезрителям мои прямые свидетельства.

Мы встречались не раз и по разным поводам: конференции, телепередачи… Когда было время, Дарья задерживалась со мной, чтобы поговорить о том, что она очень любила: о России, о своей Православной вере, о своей Родине..

Для Дарьи, Россия была не только ее страной, но и духовным измерением, через которое она реализовывалась, через которое сублимировалось все ее существование. Она воплощала в себе глубочайший смысл России.

Ей было всего 29 лет, но, достойная дочь своего отца, она уже слыла проницательным политологом и известным журналистом, была гостьей многочисленных телепередач, особенно в программе «Открытый эфир» канала Звезда, куда и меня не раз приглашала.

На Западе такое невозможно. Там все построено на жесткой конкуренции, на защите своих «контактов». Коллега, который приглашает другого коллегу принять участие в телевизионной программе только потому, что тот разделяет его взгляды – для них это нонсенс! Там за деньги готовы пойти на что угодно: представить любые искаженные факты, отказаться от друзей-единомышленников. Но это «болото», как сказал бы её отец Александр, а Дарья жила в измерении, заточенном на высокие идеалы: «Я хочу быть на стороне сил света», как сказала она отцу в их последней беседе.

Я помню её энтузиазм, её способность убеждать, её силу духа, её последовательность во всем, что было направлено на воплощение её высоких идеалов, не только в профессиональной сфере, но и прежде всего экзистенциальной.

И вот теперь Дарью убили, жестоко убили безжалостные террористы – исполнители и заказчики. Кто-то предполагает, что настоящей мишенью был ее отец. Лично я не верю в это. Убив Александра, они избавили бы его от этой огромной муки, боли, которая будет с ним теперь до последнего дня его жизни. Цель преступления заключалась именно в этой абсолютной беспощадности. Показать, насколько жестокими они могут быть!

Еще Геродот писал: «Когда мир, то дети хоронят отцов, а когда война, то отцы хоронят детей». К сожалению, эта сентенция определяет и нынешнее время.

История Запада представляет собой бесконечную череду войн, но именно тот ужас, который вызывали войны, и побудил когда-то народы Европы искать пути к миру. Достаточно посмотреть на Конституцию Италии (ст. 11), которая провозглашает «отказ от войны», эти слова проистекают из ужаса Второй мировой.

Теперь, похоже, уже нет никакого ужаса, он ушел, остается лишь бесчувственное и расчеловеченное человечество, без всякого стремления к идеальному, к Божественному.

На самом деле поражает в этом гнусном преступлении не только смерть молодой девушки, виновной лишь в выражении своих идей, но и последующее молчание западных СМИ и политиков: ни солидарности, ни официального осуждения, ни слов поддержки родным. Это очередной позор, это все та же русофобия.

Представьте, что было бы, если бы такой же теракт был направлен против какого-нибудь либерального прозападного интеллектуала: была бы тут же организована массовая акция протеста и осуждения.

Я даже не хочу вспоминать о том, как позорно некоторые итальянские и западные СМИ объявили о смерти Даши. Без чувства отвращения читать эти комментарии невозможно. Однако, это еще одно доказательство того, что процесс дегуманизации западного общества уже приносит свои ядовитые плоды: люди на Западе больше не способны к сочувствию, не способны испытывать ужас и жалость перед лицом человеческого страдания. В конце концов, они представляют собой неопровержимое доказательство процесса распада, деградации общества. И именно им открыто противостоит профессор Дугин в своей философии и противостояла его дочь Дарья.

Но поведение итальянских политиков и ведущих СМИ не соответствует настроениям всех итальянцев. В Италии сердца все еще бьются. Было много посланий с соболезнованиями, цветов возле дипломатических учреждений Российской Федерации от простых людей, итальянцев которые не растеряли себя, итальянцев, которые в связи с этой трагедией не могли не выразить свою боль и свои соболезнования.

В некоторых сообщениях также появилась латинская фраза «non pravalebunt» (Мф 16:18 «[врата ада] не одолеют»). И так будет – «не одолеют». В своей ноте посольство России выразило всем этим людям благодарность. Но боль и смятение от случившегося остаются. Столкнувшись с тайной жизни и смерти, философ Павел Флореский писал: «Всё проходит, но всё остаётся. Это моё самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаём воспринимать её. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды…».

Покойся с миром, Дарья! Вечная память…





