Она воплотила в себе глубочайший смысл России…
«Дарья убита, Дарья ушла», только сейчас могу осознать и написать. Первые дни сразу после известия о ее смерти чувство ужаса и осознание этой огромной утраты парализовало меня. Ужас ее безвременной кончины, ужас ее жестокого убийства и ужас зверской боли, выпавшей на долю ее отца Александра Дугина, которому вся моя любовь, моя близость и мои соболезнования.
В эти дни о Дарье написано много – друзьями и врагами, просто людьми, которые никогда не имели чести знать ее лично, или теми, кто, может быть, встречался с ней более или менее случайно.
Для меня – это другое, я знаю ее давно. Мы впервые встретились много лет назад. Тогда она была телеведущей программы «Наша точка зрения» на канале «Царьград». Часто меня, возвращавшегося через Москву с Донбасса, она приглашала поучаствовать в своей программе, хотела услышать и представить телезрителям мои прямые свидетельства.
Мы встречались не раз и по разным поводам: конференции, телепередачи… Когда было время, Дарья задерживалась со мной, чтобы поговорить о том, что она очень любила: о России, о своей Православной вере, о своей Родине..
Для Дарьи, Россия была не только ее страной, но и духовным измерением, через которое она реализовывалась, через которое сублимировалось все ее существование. Она воплощала в себе глубочайший смысл России.
Ей было всего 29 лет, но, достойная дочь своего отца, она уже слыла проницательным политологом и известным журналистом, была гостьей многочисленных телепередач, особенно в программе «Открытый эфир» канала Звезда, куда и меня не раз приглашала.
На Западе такое невозможно. Там все построено на жесткой конкуренции, на защите своих «контактов». Коллега, который приглашает другого коллегу принять участие в телевизионной программе только потому, что тот разделяет его взгляды – для них это нонсенс! Там за деньги готовы пойти на что угодно: представить любые искаженные факты, отказаться от друзей-единомышленников. Но это «болото», как сказал бы её отец Александр, а Дарья жила в измерении, заточенном на высокие идеалы: «Я хочу быть на стороне сил света», как сказала она отцу в их последней беседе.
Я помню её энтузиазм, её способность убеждать, её силу духа, её последовательность во всем, что было направлено на воплощение её высоких идеалов, не только в профессиональной сфере, но и прежде всего экзистенциальной.
И вот теперь Дарью убили, жестоко убили безжалостные террористы – исполнители и заказчики. Кто-то предполагает, что настоящей мишенью был ее отец. Лично я не верю в это. Убив Александра, они избавили бы его от этой огромной муки, боли, которая будет с ним теперь до последнего дня его жизни. Цель преступления заключалась именно в этой абсолютной беспощадности. Показать, насколько жестокими они могут быть!
Еще Геродот писал: «Когда мир, то дети хоронят отцов, а когда война, то отцы хоронят детей». К сожалению, эта сентенция определяет и нынешнее время.
История Запада представляет собой бесконечную череду войн, но именно тот ужас, который вызывали войны, и побудил когда-то народы Европы искать пути к миру. Достаточно посмотреть на Конституцию Италии (ст. 11), которая провозглашает «отказ от войны», эти слова проистекают из ужаса Второй мировой.
Теперь, похоже, уже нет никакого ужаса, он ушел, остается лишь бесчувственное и расчеловеченное человечество, без всякого стремления к идеальному, к Божественному.
На самом деле поражает в этом гнусном преступлении не только смерть молодой девушки, виновной лишь в выражении своих идей, но и последующее молчание западных СМИ и политиков: ни солидарности, ни официального осуждения, ни слов поддержки родным. Это очередной позор, это все та же русофобия.
Представьте, что было бы, если бы такой же теракт был направлен против какого-нибудь либерального прозападного интеллектуала: была бы тут же организована массовая акция протеста и осуждения.
Я даже не хочу вспоминать о том, как позорно некоторые итальянские и западные СМИ объявили о смерти Даши. Без чувства отвращения читать эти комментарии невозможно. Однако, это еще одно доказательство того, что процесс дегуманизации западного общества уже приносит свои ядовитые плоды: люди на Западе больше не способны к сочувствию, не способны испытывать ужас и жалость перед лицом человеческого страдания. В конце концов, они представляют собой неопровержимое доказательство процесса распада, деградации общества. И именно им открыто противостоит профессор Дугин в своей философии и противостояла его дочь Дарья.
Но поведение итальянских политиков и ведущих СМИ не соответствует настроениям всех итальянцев. В Италии сердца все еще бьются. Было много посланий с соболезнованиями, цветов возле дипломатических учреждений Российской Федерации от простых людей, итальянцев которые не растеряли себя, итальянцев, которые в связи с этой трагедией не могли не выразить свою боль и свои соболезнования.
В некоторых сообщениях также появилась латинская фраза «non pravalebunt» (Мф 16:18 «[врата ада] не одолеют»). И так будет – «не одолеют». В своей ноте посольство России выразило всем этим людям благодарность. Но боль и смятение от случившегося остаются. Столкнувшись с тайной жизни и смерти, философ Павел Флореский писал: «Всё проходит, но всё остаётся. Это моё самое заветное ощущение, что ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность пребывает, хотя мы и перестаём воспринимать её. И подвиги, хотя бы о них все забыли, пребывают как-то и дают свои плоды…».
Покойся с миром, Дарья! Вечная память…
Скажу честно. Если бы по тв не показали сюжет о её гибели, я бы не узнал кто она вообще была такая.
кто то,чьи то СМИ пытались и устали делать тему -не получилось.Время такое ,как не получилось её сделать из смерти Немцова.День ,два и все побежали дальше.Даже война не отвлекла народ от привычного -сон,работа,дом ,отдых,дача и да ..некоторые читают про наступление на Херсон,Николаев.Про предложение губера Одессы заключить мир на приемлимых условиях,лишь бы не гнали жидов оттуда..
А вот эти гомосеки тоже не хотят в отставку.Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении создать новое “европейское политическое сообщество”. Соответствующее заявление немецкий политик сделал во время своего выступления в Пражском Карловом университете.
Шольц напомнил, что Макрон ранее анонсировал встречу лидеров стран ЕС для создания новой европейской политической группы, которая будет собираться регулярно для переговоров по ситуации в Европе.”Сколько их этих лож и сообществ,Бильдербергских клубов,Давосов …
Пропагандисты знают , что новость, даже самая громкая, живёт 3-4 дня. Для того , чтобы стадо держать в нужном состоянии и “рефлексе собачки Павлова” , вбрасывают, как дроава в топку с такой периодичностью. Ярко видно по 404 – волны новостного страха идут одна за одной , поэтому абориген не успевает в голове пережить предыдущие. Происходит туман разума, отключение от разума и безумие. Первые два уже проделаны спецами заранее.
К покушению на Александра Дугина и убийству его дочери Дарьи причастны немецко-австрийские спецслужбы. Конфликт на Украине – это просто прикрытие. Немцы очень много и часто пишут о Дугине, называют его “русским фашистом”, он у них поперёк горла сидит. Убийца Наталья Вовк приехала в Австрию, после чего австрийская газета опубликовало фейковое размытое её фото, якобв её убили ножевыми ранениями.