Рядом со стеной скорби должен стоять памятник Сталину

Главная задача любой власти искать компромиссы в обществе, стараться сплачивать нацию, делать все, чтобы люди чувствовали улучшение жизни или, как минимум, заботу о себе со стороны государства.

Если с экономическим улучшением жизни начинается пробуксовка, необходимо ещё большее внимание уделять сплочению народа.

Но ведь каждый человек хочет защищать только то, что он уважает и любит. Например – свою Родину. Любить её это обязательное условие. Это именно так – не любит человек свою страну, защищать ее, рисковать жизнью он не будет. Убедиться в правоте такого подхода несложно – достаточно вспомнить, представители какого политического спектра не любят Россию, как таковую. В целом. Во все её периоды истории, за исключением, пожалуй, горбачевско-ельцинского.

Либералы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы либерал отправился защищать свои идеалы или свою Родину с оружием в руках? Они просто уезжают, эмигрируют, но не сражаются. Потому, что у них нет любви к Родине, а значит вся её защита, сопряженная с риском для жизни, представляется такому субъекту лишенной смысла.

Хотите вырастить патриотов, вложите в их душу гордость за историю страны.

Но, что происходит сегодня в реальности?

На днях в Москве был открыт памятник под названием «Стена скорби», мемориал памяти жертв политических репрессий. Казалось бы, хорошее дело: люди вспоминают невинно осужденных, чтобы подобное более никогда не повторилось. Это в идеале должно быть именно так, однако реалии получаются совершенно иные.

В Москве сооружен не памятник жертвам беззакония, а памятник осуждения Сталина. По факту в столице появилось место, где будут многократно за год бить информационно по главе СССР, победившему нацизм.

Что это значит для воспитания будущих поколений? Огромное количество информационных атак, прямой лжи и фальсификаций «на тему»:

— Сталин равен Гитлеру;

— Сталин даже хуже Гитлера, так как убивал своих, а Гитлер чужих;

— Народ победил не потому, что ненавидел врага и любил Родину, а потому, что боялся;

— Репрессии, которые в реальности в таких масштабах были только ДВА НЕПОЛНЫХ ГОДА, есть единственный способ управления «при социализме» и т.д. и т.п.

Теперь бить по важнейшему сталинскому периоду истории СССР станет ещё проще- есть теперь для этого ещё одна «громкая» площадка, с красивой картинкой в телевизоре, с нужными по эмоциональному накалу фотокадрам. Камень на Лубянской площади для этого годится куда меньше, а в Ельцин-центр надо ехать не на метро, а лететь на самолете.

А что с любовью и уважением к своей стране и её истории у подрастающих поколений? Может она увеличится от появления «Стены скорби»?

Нет, все наоборот. От фальшивых и частично фальшивых рассказов о «сотнях миллионов» замученных людей у любого нормального человека создастся определённый эмоциональный настрой. Негативный к своей стране. Сколько ни говори, что это было в прошлом, что это осуждено – в душе молодого человека остается негатив, а не позитив. И этим его чувством сразу начинают «играть» манипуляторы. В нашей стране опять не то и не так! Все на улицы, бороться за «все хорошее против всего плохого».

Вспомните, в память кого сооружали в СССР памятники и мемориалы? Жертвам нацистов, борцам с фашизмом, солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с гитлеровцами. После этого в Советском Союзе фашистов и не было. Быть таким поддонком рисковали единицы на сотни миллионов. И вот на Украине начали ставить другие памятники. И в большом количестве появились фашисты.

Памятник – он как семя, бросаемое в землю. Что посеешь в виде мемориала, то и пожнешь.

Возможно, сооружая «Стену скорби», хотели примирить, успокоить, отдать дань. По факту создали ещё одну точку напряжения в обществе. Причем главное даже не в «территориальном смысле», а в смысле идеологическом. Власть встала на сторону меньшинства. Не секрет, что Сталин сегодня самый популярный политик прошлого, чей рейтинг только увеличивается по мере того, как «невидимая рука рынка» все более нагло хозяйничает в нашей экономике.

Мемориал «Стена скорби» прямо направлен против самого популярного политика в нашей истории. Это выстрел себе в ногу. На Западе такого никогда не допускают – успешные лидеры страны (Вашингтон, Черчилль, Наполеон) всегда подаются молодежи с положительной стороны. Она выпячивается и фиксируется, а пояснение цены их достижений уходит куда-то на третий план.

Поэтому американец гордится Вашингтоном, который был рабовладельцем, предал своего короля, изменил присяге и убивал индейцев. Британец уважает Черчилля, который три года врал про открытие Второго фронта, готовился в 1945 году ударить в спину Красной армии, и был до такой степени алкоголиком, что выпил весь подарок Сталина Рузвельту, взявшись его передать главе США: коньяк и водку в больших количествах.

Француз гордится Бонапартом, хотя по факту окончания совей карьеры тот проиграл все, что ранее выиграл, усеял французскими костями не только всю Европу, но и Африку, и своим поражением вернул на трон ненавистных Бурбонов. Тем самым просто обнулив смысл и итоги французской революции.

Сталин выиграл войну пострашнее наполеоновских, дважды отстроил страну, создал огромное количество лояльных к СССР режимов в других странах. Был скромен в быту, рабов не имел, как и денег и драгоценностей. Но все, что узнает о Сталине новое поколение – «Стена скорби». А там сказано, что именно Сталин остановил маховик репрессий, когда Ежов, которому он доверял начал свою игру и буквально залил страну кровью? Нет, Сталин виноват во всем плохом, все хорошее, как нам не устают повторять либералы, происходило в СССР само собой. Без его участия.

Кстати, вопрос «по ком скорбим», казалось бы, имеющий простой и очевидный ответ, на самом деле такого ответа вовсе не имеет. Кто относится к «жертвам репрессий»? Главы НКВД Ягода и Ежов? Или только их подручные следователи, нарушавшие закон и за это расстрелянные почти в оно время с теми невиновными, из кого они выбивали показания? А маршалы Тухачевский и Блюхер и их подельники? Они реабилитированы после смерти Сталина, но факт попытки госпереворота с участием Тухачевского и факт «странной» борьбы Блюхера с японцами на озере Хасан налицо.

Где граница, которая отделяет виновного от невиновного? В риторике граница, увы. Не в исторической правде она сегодня. Как реабилитировали в хрущевское время, как добавили к ним в горбачевское, так все и осталось. Разделение такое: боролся против Сталина – ты невинная жертва. Это, что касается известных персон. Подавляющее большинство действительно невиновных людей, пострадавших в то время это рядовые граждане страны.

Памятник, призванный сплотить страну, вновь её разделил. «Стена скорби» не стала и не может стать нейтральным памятником, если она одна высится над исторической правдой, навязывая либеральную версию произошедшего. Нейтральной «Стена скорби» может быть только тогда, когда где-то в Москве будет возвышаться памятник Сталину. И новое поколение, помня о трагедии репрессий, будет понимать, что это сложнейшая паутина событий, злых умыслов и предательств. А у рядового москвича появится возможность почтить память того, кого ему хочется. Посидеть, подумать, возложить цветы.

И нет тут никакого противоречия. Сталин наша история. Трагедия 37-38 гг. – тоже наша история. Надо её знать. Любить страну, гордится ей, уважать тех, кто страной руководил.

Нельзя все время становится государству на сторону одной точки зрения в обществе. Тем более, той, что находится в меньшинстве. Открытие «Стены скорби» сегодня, завтра – открытие памятника Сталину. Каждая точка зрения получила свой мемориал. Недовольны будут только те либералы, которым важно вести разрушительную работу в душах и сердцах. Разбивать любовь и уважение и заполнять образовавшуюся пустоту цинизмом и неприязнью.

Кстати, точно такая же ситуация и с памятниками Гражданской войны. Красная сторона более популярна сегодня в народе, ровно так же, как это было и в период смуты начала ХХ века. Но памятники сейчас ставят или пытаются ставить только белым! Результат – напряжение в обществе.

Хотите, чтобы его не было? На один «белый» памятник ставьте, как минимум, один «красный». Обе стороны гражданской войны – это наша боль и наша история. Подавляющее большинство воинов с обеих сторон честно воевали за свое видение будущего России.

Они достойны памяти.

Достойны памяти и подавляющее большинство жертв «большого террора», как его правильно называли раньше – «ежовщины».

Только память эта должна уравновешивать общество, а не наклонять его в одну сторону.

Источник: nstarikov.ru