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Как давно человек начал становиться разумным?

17:57. 3 ноября 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Международная команда учёных датировала необычные структуры, найденные в пещере Брюникель на юге Франции, которая была открыта ещё в начале 90-х годов прошлого века.

 

Средневековые деревня и замок Брюникель

Средневековые деревня и замок Брюникель

 

Необычная постройка состоит из круг диаметром в 6,7 метра и нескольких аналогичных, но гораздо меньших структур, составленных из нагромождений сталактитов и сталагмитов. В меньшие структурах, которые, как стало ясно, представляют собой очаги, обнаружены следы открытого огня. Помимо этого, в них лежат кости пещерных медведей.

 

Трёхмерная модель найденного захоронения

Трёхмерная модель найденного захоронения

 

По всем имеющимся данным сапиенсов в Европе на тот момент (176 500 лет назад) не существовало, поэтому авторами постройки могли быть либо поздние гейдельбергские люди, либо ранние неандертальцы. Интересно, что всё действо происходило в 336 метрах от входа в пещеру. В такой глубине, естественно, никто не жил. То есть единственная цель, с которой древние люди туда зашли — сжечь этих медведей. Функционального значения подобным сооружению и деятельности найти не удаётся, поэтому считается, что это своеобразный ритуальный обряд.

Самое сенсационное в этой находке то, что до сих пор не было ни одного свидетельства обрядовой деятельности с настолько ранней датировкой. Во что выльется это открытие? Какие новые исследования оно породит? Здесь можно только гадать. Ясно одно — это без сомнения одна из интереснейших находок последних лет, которая позволит ещё лучше узнать этапы развития человечества.

 

 

Исследование опубликовано в Nature. Следом была опубликованаредакционная статья с некоторыми дополнительными подробностями и правками. 

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/kak-davno-chelovek-nachal-stanovitsia-razumnym-59a46311256d5c3582facf69

Метки: гейдельбергские люди, Дарвин, захоронения, неандертальцы, пещера Брюникель, эволюция человека
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