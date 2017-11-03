Артподготовка не удалась







Такую вот прислал читатель из Серпухова. Пагубное влияние МММ.



сторонники Мальцева готовили нападения на административные здания с помощью коктейлей Молотова, подрывы линий ЛЭП и инспирирование беспорядков на митингах. "Революция" судя по листовкам и заявлениям планировалась на 5 октября, но судя по арестам причастных в разных городах России, квартиры в Москве получат не только лишь все. Но с учетом того, что они об этом кричали в интернете, они довольно быстро встретились с "Кровавой Гэбней", Не удивлюсь, если часть "революционеров" накрыли через ВКонтактик. Конспирация – нет, не слышал.

Сам Мальцев достаточно быстро слился По России прошли аресты сторонников беглого ультра-националиста Мальцева, которые намечали "неизбежную революцию" на 5 ноября. Помимо распространения подрывных листовок, с обещаниями "квартир в Москве" за выход на митинг,Такую вот прислал читатель из Серпухова. Пагубное влияние МММ.сторонники Мальцева готовили нападения на административные здания с помощью коктейлей Молотова, подрывы линий ЛЭП и инспирирование беспорядков на митингах. "Революция" судя по листовкам и заявлениям планировалась на 5 октября, но судя по арестам причастных в разных городах России, квартиры в Москве получат не только лишь все. Но с учетом того, что они об этом кричали в интернете, они довольно быстро встретились с "Кровавой Гэбней", Не удивлюсь, если часть "революционеров" накрыли через ВКонтактик. Конспирация – нет, не слышал.Сам Мальцев достаточно быстро слился https://echo.msk.ru/news/2085788-echo.html , заявив, что ничего не готовил и это "грязная КГБшная провокация". В общем, какие-то клоуны попытались примазаться к 100-летию крупнейшей пролетарской революции в истории, присовокупив к эпической исторической драме нотки современного постмодернистского фарса. 2 квартиры в Москве этому господину.

Почему то вспомнился вот этот господин…

Источник: colonelcassad.livejournal.com