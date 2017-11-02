О деградационно-паразитическом спектре потребностей

Общество потребления – этот термин уже стал своеобразным клеймом на всей цивилизации Запада. Люди питаются фастфудом, меняют свой новенький автомобиль через несколько лет как устаревшую марку, вливают в себя моющие средства торговой марки Coca Cola, ждут выход Iphon’а нового поколения и не задумываются о Жизни как таковой.

Это же, правда несколько в иных масштабах касается и нашей российской элиты, суть которой совсем недавно выразил Владимир Якунин, отвечая на вопрос журналиста об обществе потребления и гедонизме:

“Гедонизм относится только ко мне лично, только к моим желаниям, только моему потреблению. И я хочу потреблять, потреблять, потреблять и так далее.” – действительно, лучше и не скажешь.

Примерно так ситуация обстоит сейчас, однако термин потребление – это нормальная составляющая любого общества, суть лишь в том на удовлетворение каких потребностей человечества идёт это потребление и какие последствия после себя оставит.

Так, анализ хозяйственной деятельности цивилизации в соотнесении её с разного рода внутриобщественными антагонизмами и биосферно-экологическим кризисом говорит, что наряду с биосферно допустимыми общественными потребностями, система производства удовлетворяет и антиобщественные, антибиосферные потребности. Это позволяет утверждать, что потребности людей, живущих в нынешней цивилизации, принадлежат двум спектрам (номенклатурам продукции и её объёмам).

Демографически обусловленный, биосферно допустимый спектр потребностей, предсказуемый на многие десятилетия вперёд на основе этнографии и тенденций изменения численности возрастных групп.

Деградационно-паразитический спектр потребностей, удовлетворение которых наносит ущерб тем, кто ему следует, а так же их детям, внукам, ущемляет возможности в развитии окружающих, антагонизирует общество, в массовой статистике активирует деградационные процессы в живущих и последующих поколениях, а главное – разрушает биоценозы и биосферу Земли в целом.

Длительное созревание биосферно-экологического кризиса, порождённого библейской цивилизацией, говорит о том, что деградационно-паразитический спектр потребностей статистически устойчиво подавляет демографически обусловленный спектр.

Кроме того, деградационно паразитический спектр непредсказуем по природе своей, что является одним из факторов подавления им демографически обусловленного спектра потребностей при ограниченных возможностях производства, а так же потребления. Отнесение потребностей к тому или иному из двух спектров – дело субъективное, обусловленное истинной нравственностью человека, культурой мышления и внешне видимого поведения, только отчасти сдерживающего проявление истинного, таимого человеком нрава.

В массовой статистике макро- и микроэкономика, как и вся остальная жизнедеятельность общества, обусловлены истинной нравственностью, проявляющейся в желаниях, мечтаниях, предумышлениях и во внешней видимой деятельности людей. Идеалам нравственности, благим самим по себе, часто в поведении, мысленном и внешне видимом, сопутствует распущенность людей как антипод их свободной самодисциплины. Даже единичное проявление распущенности обращает во зло самые благие намерения и идеалы.

Статистика, описывающая такого рода явления и их взаимосвязи, объективно существует и обладает собственными характеристиками устойчивости во времени, обусловленными сменой поколений и изменением культуры. Поэтому вне зависимости от мнений, побеждающих в спорах о нравах, индивидуальный и статистический анализ причинно-следственных обусловленностей в системе отношений можно представить как:

Потребность => Производство в её обеспечение => Последствия производства самого по себе + Удовлетворение потребности => Последствия её удовлетворения.

Это позволяет статистически объективно выделить всем и без того известные вредоносные факторы: алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие психику; половые извращения; чрезмерность (равно как и недостаточность) потребления самих по себе невредных продуктов и услуг, вследствие которой возникает вред их потребителю и (или) окружающим, потомкам, биосфере; а так же выделить и факторы, ранее не осознаваемые в качестве вредоносных.

Производство в обществе продукции и услуг в пределах спектра демографически обусловленной достаточности – полезный выходной сигнал системы человечества; выход продукции и услуг по деградационно-паразитическому спектру – помехи: это – собственные шумы системы, а также внешние наводки. Помеха искажает и подавляет полезный сигнал, что может привести систему к гибели, если своевременно не произойдёт отстройка от помехи или она не будет подавлена системными средствами.

Соответственно, вся концепция прав человека в биосферно допустимом обществе может исходить из утверждения: права человека есть его обязанности по искоренению из жизни общества деградационно-паразитических потребностей; как своих собственных, так и какой-то части остального населения, и подавление процессов их возобновления как в живущих, так и в последующих поколениях.