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Сколько каждый россиянин мог бы получать от экспорта нефти и газа?

13:08. 31 октября 2017 Просмотров - 457 5 коммент. Опубликовал:
Россия экспортирует природные ресурсы, которые являются национальным достоянием. Но какова доля каждого россиянина в прибыли от их продажи?

Только за прошлый год каждый россиянин получил бы 27 тыс. 400 р. от продажи нефти и газа, если бы имел право на свою долю в национальных богатствах.

 

https://www.youtube.com/watch?v=r76_2AYwRQw

Метки: общество, Россия, экономика
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5 коммент.»

  • 3923 2559
    serjoza 31 октября 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    ну да..если топ менеджеры по 2-4 млн рублей в месяц получают(((((но если смотреть по глубже..семья из четырех человек или шести например-многодетные матери,будут иметь солидный доход.Вообще,почему управленческий труд получает в разы больше ,чем трудяга7Нет я понимаю трудяга получает 30 тыс а топ менеджер 80 тыс..но не 800тыс же..это же воровство при том качестве управления.

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    • 13826 8743
      Волемир serjoza 31 октября 2017 в 14:15 Ссылка Пометить
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      Причем за очень плохой управленческий труд, результатом которого – нищета тех, кто как раз работает и зарабатывает эти бонусы начальству…

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      evsol serjoza 31 октября 2017 в 17:15 Ссылка Пометить
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      В месяц??
      Сечин и Миллер это в ДЕНЬ получают, официально признано!!!

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    Волемир 31 октября 2017 в 14:16 Ссылка Пометить
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    Если бы, да кабы….
    Никто не станет добровольно делиться тем, что может и сам получить.
    Только экспроприация!

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  • 16040 7502
    Ursus 31 октября 2017 в 15:40 Ссылка Пометить
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    На самом деле в ролике расчет не совсем корректен. Автор посчитал чистую прибыль от экспорта. После налогов, сборов, акцизов, тарифов.
    В реале цифры другие. 236 млн тонн экспорт нефти из РФ, это 1,7 млрд барр.
    Себестоимость 1 барреля около 10 долл. Цена продажи – пусть будет 50 долл.
    40 долл умножаем на 1,7 млрд. – это 68 млрд долл в год. Делим на 146 млн граждан – 460 долл на каждого. Это только по нефти на экспорт. На внутреннем рынке ситуация аналогичная – норма прибыли 100-200%.
    Также дербанят газ, лес, металлы. Подступаются к воде.

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