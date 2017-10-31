Сколько каждый россиянин мог бы получать от экспорта нефти и газа?

Россия экспортирует природные ресурсы, которые являются национальным достоянием. Но какова доля каждого россиянина в прибыли от их продажи?

Только за прошлый год каждый россиянин получил бы 27 тыс. 400 р. от продажи нефти и газа, если бы имел право на свою долю в национальных богатствах.

https://www.youtube.com/watch?v=r76_2AYwRQw