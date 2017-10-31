Сколько каждый россиянин мог бы получать от экспорта нефти и газа?
13:08. 31 октября 2017 Просмотров - 457 5 коммент. Опубликовал: Ursus
Россия экспортирует природные ресурсы, которые являются национальным достоянием. Но какова доля каждого россиянина в прибыли от их продажи?
Только за прошлый год каждый россиянин получил бы 27 тыс. 400 р. от продажи нефти и газа, если бы имел право на свою долю в национальных богатствах.
https://www.youtube.com/watch?v=r76_2AYwRQw
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ну да..если топ менеджеры по 2-4 млн рублей в месяц получают(((((но если смотреть по глубже..семья из четырех человек или шести например-многодетные матери,будут иметь солидный доход.Вообще,почему управленческий труд получает в разы больше ,чем трудяга7Нет я понимаю трудяга получает 30 тыс а топ менеджер 80 тыс..но не 800тыс же..это же воровство при том качестве управления.
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Причем за очень плохой управленческий труд, результатом которого – нищета тех, кто как раз работает и зарабатывает эти бонусы начальству…
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В месяц??
Сечин и Миллер это в ДЕНЬ получают, официально признано!!!
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Если бы, да кабы….
Никто не станет добровольно делиться тем, что может и сам получить.
Только экспроприация!
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На самом деле в ролике расчет не совсем корректен. Автор посчитал чистую прибыль от экспорта. После налогов, сборов, акцизов, тарифов.
В реале цифры другие. 236 млн тонн экспорт нефти из РФ, это 1,7 млрд барр.
Себестоимость 1 барреля около 10 долл. Цена продажи – пусть будет 50 долл.
40 долл умножаем на 1,7 млрд. – это 68 млрд долл в год. Делим на 146 млн граждан – 460 долл на каждого. Это только по нефти на экспорт. На внутреннем рынке ситуация аналогичная – норма прибыли 100-200%.
Также дербанят газ, лес, металлы. Подступаются к воде.