Новости Украины и Новороссии 26 июля 2019

Кличко вновь не смог произнести «сложное слово» (ВИДЕО)

Стеклянный мост, построенный в Киеве по украденному у Щвейцарии проекту, продолжает преследовать Виталия Кличко. Сперва предательски трескается, теперь вот при обсуждении этих трещин Кличко в очередной раз предан своим же речевым аппаратом. Пытаясь доказать, что со стороны киевской мэрии при постройке моста не было нарушений, Кличко призвал в свидетели Киевский институт судебных экспертиз. Но не так-то просто вспомнить и выговорить название учреждения. Несколько очень долгих секунд Кличко сражается со сложным словом, а ведущий потрясённо молчит, понимая, что на его глазах рождается очередной «шедевр». Читайте также: На Порошенко напал россиянин из «Азова», которому Зеленский дал гражданство (ВИДЕО)

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История о том, как доктор в одиночку батальон элитных немецких десантников “ушатал” и они не поехали на Донбасс в 2014 году

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“Когда в 2014 году события уже разгорались на Украине, война прямо скажу шла полным ходом.

Меня пригласили в очередной раз в институт прочитать лекцию офицерскому составу специального десантного батальона, который должен был отправиться на Украину.

Была такая авантюрная идея. Не знаю кому кому она пришла в голову, но для этого готовили два варианта: один вариант они должны были стать на разграничение в полном вооружении, а второй вариант они должны были там использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга всей этой местности.

Но в любом случае они туда собирались.

Хочу сразу сказать, что немецкий батальон десантников – это очень серьезно, не надо смеяться, не надо вспоминать фильмы, которые мы видели про войну – это очень серьезные ребята, классно обученные, грамотно и в основном это не дебилы какие-то, не солдафоны, а люди интеллигентные думающей головой имеющий великолепную огневую, физическую подготовку.

В общем я скажу мне с ними просто приятно было общаться, как с определенными коллегами, если уйти от вопроса какой-то идиалогии, а так в общем то это действительно элита.

Вот они приехали на эти лекции и очень хотели конечно узнать что их ждет на Украине…

Я долго думал что им расскажу, потом решил что все-таки я пойду по самому простому пути: соберу в интернете самые что ни есть кровавые отрезки этой украинской истории.

Ну, то есть самых кровавых свидетельств которых в интернете очень много о том, что там происходит.

И я нашел такие видео на которых трупы разорванные тела мирныех жителей, следы от разрывов снарядов, есть кадры я нашел где раненого человека буквально только что перевязывают и у него из артерий толчками идет кровь и все это есть на видео.

Я подобрал все эти кадры, не ретушировал. Собрал их в определенные какие-то группы о том, как я себе это представлял и после того как я сделал вступление стал показывать эти фильмы, делая короткие переводы того, о чём там говорилось.

Стояла абсолютно мертвая тишина.

В принципе эти немецкие вояки которые до этого уже были в Афганистане и в общем-то под огнем они побывали и кое-что там видели – они бледные сидели.

Все они просто сидели как мертвые – у них было такое выражение на лицах, ну вот знаете когда человек, не знаю у меня когда-то такое ощущение было когда первый раз попал в морг и там увидел ни один труп, увидел… в общем не хочу дальше углубляться в эту тему.

В общем это приблизительно такое ощущение, когда все я все это закончил даже не стал там делать никаких выводов…

Это уже была концовка всего этого семинара – встал командир этого батальона, который должен был ехать, подошел ко мне и сказал, что господин Сосновским мы вам очень благодарны за то, что вы нам показали вот эту правду – нам этого не показывали, мы этого не знали, мы этого не представляли.

Он говорит:

- единственное что могу вам сказать мы сейчас вернемся в свою часть и я должен буду сделать доклад о готовности нашего батальона к поездке на Украину, я вам могу дать моё слово: мы отказываемся от этой поездки. Наш батальон туда не поедет.

Эта история имела два продолжения: первое продолжение мне потом командир этого же батальона подарил бутылку из их винного погребка.

У них там специальный такой винный погребок, где они свое фирменное десантное вино со специальными этикетками – вот они мне подарили одну такую бутылку, расписались и командир сказал мы вообще хотели подарить директору института, но подарим вам эту бутылку. Она у меня стоит до сих пор.

Они не поехали на Украину, а батальон был расформирован, то есть их отправили по разным частям.

По немецким правилам это считается не преступлением, не проступком, но поскольку командир и батальон отказались исполнять какое-то предписание, был расформирован.

Я об этом узнал через полгода от руководства института, где проводил этот семинар.

Вот такая была интересная история”.





С ~25:03

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Старший механик российского танкера рассказал, как с ними обращались на Украине

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Сергей Карпов рассказал после прилета в московский аэропорт Домодедово о действиях сотрудников Службы безопасности Украины, пришедших на борт судна с обысками. По словам механика, сотрудники СБУ вели себя корректно, не грубили и не применяли силу. При этом он отметил, что принимавшие участие в обыске говорили по-русски. «Украинской речи даже не слышно было», — добавил он. «Когда зашли на судно — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы», — рассказал Карпов. Механик отметил, что перемещение моряков никто не ограничивал, а после беседы членам экипажа заявили, что претензий к ним нет. «Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — рассказал он. По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Карпов добавил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые. Задержание российского танкера на Украине Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали. В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. Позднее члены экипажа вылетели из Кишинева в Москву. На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете. Читайте также: Захват российского танкера санкционировал Зеленский

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Моряки с захваченного Украиной судна благополучно добрались до Москвы

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово. Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали. В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину. На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете. Читайте также: Москва обещает ответ на захват Украиной российского танкера (+ФОТО)

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Нас бомбила авиация РФ, а я взял в плен 55 псковских десантников, — комбат «Айдара» (ВИДЕО)

Экс-командир карательного батальона «Айдар» и депутат Верховной рады Сергей​ Мельничук в прямом эфире украинского телевидения назвал жителей ДНР и ЛНР «террористами». При том, что ни одна страна в мире, ни одна международная организация так не считает. В беседе с политическим экспертом Олегом Волошиным на канале NewsOne Мельничук рассказал свою версию событий на Донбассе в период лета-осени 2014 года. Он обвинил ополченцев в том, что они якобы «взрывали мосты и дома», назвав их «террористами». По словам Мельничука, «каждый обстрел, каждый раненый у них зафиксирован как террористический акт». Тогда Волошин задал ему встречный вопрос: «А кто будет отвечать за погибших мирных граждан, которые погибли от украинской авиации?». Но нардеп сделал вид, что «ничего не расслышал». «Они не совершили ни одного террористического акта. Нельзя называть собственных граждан „террористами“. Боевики, сепаратисты, но точно не террористы», — отметил Волошин, добавив, что против них применили авиацию ВСУ уже в июне 2014 года. В ответ Мельничук выдал, что его лично «бомбила российская авиация». «Лично меня бомбили! Это вам не будет рассказывать кто-то в Киеве с дивана, кто там сидел. Я лично 13 августа (2014 года — прим. РВ) в плен взял 55 псковских десантников и два старших офицера. Лично!» — с пеной у рта доказывал Мельничук. Политолог сказал, что если и была российская авиация, то только в Крыму, а что касается Донбасса, он ничего подобного не слышал. «При чём здесь авиация?» — спросил он. «Так я вам и говорю, что авиация была, которая бомбила. 27.07 авиация работала по городу Лутугино (ЛНР — прим. РВ), 3 сентября авиация работала в районе города Счастье (ЛНР — прим. РВ)», — продолжал рассказывать бредовые фантазии Мельничук. По словам «айдаровца», в указанных им точках якобы «работали российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50». «Ни от кого я не слышал про применение Россией авиации кроме Крыма. В отношении Крыма — да, российская авиация, конечно, применялась. Они даже фильм об этом сняли и показывали», — снова ответил ему Волошин. В 2018 году украинский генерал-майор ВСУ Олег Грунтковский заявил о том, что около 30% суицидов в армии происходит в зоне так называемой «АТО». При этом он добавил, что согласно опросу Киевского международного института социологии, 77% военнослужащих были уверены, что они воевали с регулярной «российской армией» на Донбассе. И только 9% осознавали, что на стороне ДНР и ЛНР воюют местные жители. Читайте также: Сенсация: Малайзия сорвала наступление НАТО на Донбассе и атаку на Крым после крушения «Боинга» На видео с 00:29:49

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«Украинский Референдум 2019 года»

Украинцы, как и в 1991 году, в очередной раз доказали, что они хотят «розовых поняшей, единорогов и в Европу», а ещё быть «второй Францией» и держаться подальше от «варварской России». Ну и разобраться с «клятыми зрадныкамы» в Крыму и на Донбассе, конечно. Радует одно. В 1991 году Украина стала инициатором развала Советского Союза, первой сбежав, посверкивая пятками, из «союза нерушимого республик свободных», показав смачную украинскую фигу «дружбе народов», которая «надежный оплот». Ещё первый президент Украины Леонид Кравчук неоднократно хвастался, что именно Украина развалила Советский Союз: «Украина может гордиться тем, что она есть, была и стала в 1991 году страной, которая развалила Советский Союз — последнюю империю, наиболее страшную». Так вот, теперь результаты украинского референдума 2019 года уже не могут навредить России. Хочется прямо радостно всплеснуть руками: «Наконец-то». Теперь украинцы вредят исключительно себе, а не окружающим. И неважно, что Референдум-2019 назывался парламентскими выборами. Суть от этого не изменилась. Украинский электорат в который раз показал, кто и что он такое. Согласно полученным результатам, в Верховную раду проходят партии: Слуга народа — 43,14%, Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,02%, Батькивщина — 8,18%, Евросолидарность — 8,12% и Голос — 5,84%. Не преодолели 5%-й барьер в парламент: Радикальная партия — 4,01%, Сила и честь — 3,82%, Оппозиционный блок — 3,03%, Украинская стратегия Гройсмана — 2,4% голосов, Партия Шария — 2,23%, ВО Свобода — 2,16%, Гражданская позиция — 1,05%. На этот раз Украинцы с удовольствием скрутили дулю Петру Порошенко, а также различным «фарион», «ницой», «казакам гаврилюкам» и прочим многочисленным героям «революции достоинства». Но совсем не потому, что обожравшиеся крови кадавры в вышиванках, давно потерявшие человеческий облик, чем-то оскорбили эстетические чувства украинцев и вызвали протест своей жестокостью, антигуманностью и националистическим безумием. Нет. Просто потому, что они не выполнили мечты украинцев. Безвиз оказался пшиком. Наглых дончан не смогли забить в могилу быстро и незаметно. Крымчан не получилось заморить голодом, жаждой и тьмой. Томос не запустил украинцев прямым ходом в райские кущи. Да и вообще жить стало хуже, жить стало «веселее». Нет ничего опаснее обиженного украинца, которому обломали сладкие мечты. Евросоюз, европенсии, еврозарплаты и многомиллиардные репарации с контрибуциями, взысканные строго с Российской Федерации, остались в прекрасном и неосуществимом далеке, которое «увидят не только лишь все». Вообще, украинский народ смекалистый. Он понял, что кривомордые, оскаленные и чёрно-красные от перенапряжения нацисты никак не могут обеспечить евромечту. За пять лет это уяснили все хитросделанные украинцы. Даже отомстить крымчанам и дончанам не могут. Даже Кубань и Краснодар вернуть на Украину не смогли. А значит стандартное казацкое запорожскосичевое «Гэть!». Теперь украинцы решили попробовать улыбчивых нацистов в костюмах и в галстуках. Которые всё равно обещают вернуть Крым с Донбассом и покарать всех «неверных». Согласитесь весёлый КВНщик-нацист из «95 квартала» — это намного веселее и жизнерадостнее неулыбчивого и мрачного нациста из «Азова» и «Правого Сектора»*. Послушаем Владимира Зеленского, который не только стал президентом, но и получил большинство в парламенте, тем самым полностью олицетворяя выбор украинцев. В какой-то мере Владимир Зеленский выступил вопросом на украинском Референдуме: «Куда мы идём?», «Чего мы хотим?». Владимир Зеленский: «Наш следующий вызов — возвращение всех потерянных территорий. Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей». Владимир Зеленский: «Россияне для нас не братья». Когда украинцы решили заморить крымчан и устроили водную блокаду, Владимир Зеленский шутил: «В Крыму новые национальные праздники. Во-первых, дождь. Все: татары, украинцы, русские, собираются возле луж, наступает водное перемирие». В 2014 году Владимир поклонился по пояс карателям «АТО» во время выступления перед одним из новосозданных нацистских олигархических батальонов: «Спасибо, что вы защищаете нас от этих мразей». А потом «95 квартал» перевели в фонд помощи «АТО» миллион гривен. Убеждения Владимира Зеленского давно прозрачны и поняты любому, у кого есть хотя бы одна извилина на неокортексе. Так что, если украинцы вздумают опять завести надоевшую граммофонную пластинку с аргентинским танго «Мы не знали, нас обманули», можно не отвлекаясь от дел, указать им на дверь. В Европу. И ещё в какую преисподнюю, куда их занесёт в следующие пять лет. Они знали. Они слышали. Они выбрали. Причём дважды — на президентских выборах и на парламентских. Можно сказать дважды для убедительности подтвердили свой выбор на Украинском Референдуме 2019 года. Ни один шоумен никогда не сможет оплатить подготовку к выборам — это невероятно огромные деньги. Игорь Коломойский с удовольствием помог своему личному шуту Владимиру Зеленскому стать президентом. Игорь Коломойский, который самым первым создал нацистские добробаты. Команда которого, Корбан и Филатов, убивали и пытали несогласных в Днепропетровской области весь 2014 год, кровью залив протест в этом регионе. «Чёрные человечки» Корбана первые начали убивать жителей на Донбассе. Филатов озвучил формулу: «Давать мразям любые обещания, вешать их будем потом», которую сейчас как раз и реализует Владимир Зеленский. А вешать он будет потом. С улыбкой и шуточками, как привык на сцене. Да и на парламентских выборах представители националистической партии «Украинское объединение патриотов» (УКРОП), которую финансирует Игорь Коломойский, массово прошли в Верховную раду по одномандатным округам от президентской «Слуги народа». То есть «Слуга народа» по факту участников — олигархическо-нацистская партия, и не заметит это разве что «мриющий» украинец. Точнее привычно сделает вид, что не заметил, чтобы потом сказать «То цэ нэ я», «Нас пидманулы», «А нас за що?». Но на этот раз сделать вид, что их в очередной раз обманули, украинцы не смогут. Они дважды проголосовали за одно и то же на Украинском Референдуме 2019 года. И теперь вся ответственность за то, что произойдёт дальше, а также за участившиеся обстрелы Донбасса после избрания Зеленского, за смерти людей, за все военные преступления, ложится на всех. Ответственность за выбор. Как в 1991 году. Читайте также: Захват российского танкера санкционировал Зеленский Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны» *Запрещенная в России экстремистская организация

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Генерал СБУ призывает готовиться к военному ответу России на захват танкера

Украина должна быть готова к «российскому наступлению» после захвата танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил экс-заместитель главы СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский. По его мнению, действия Киева совершенно оправданы. «Я полностью поддерживаю усилия Украины. Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления — преступления против украинского государства, против украинских моряков, и они должны нести ответственность», — сказал он. Говоря о возможном ответе России на этот шаг Украины, он заметил: «Если бояться ответных шагов, то так мы потеряем всю Украину». «Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор», — заявил генерал. Читайте также: На Порошенко напал россиянин из «Азова», которому Зеленский дал гражданство (ВИДЕО)

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В СБУ объяснили, почему отпустили моряков захваченного российского танкера (ВИДЕО)

В результате следственных действий не были зафиксированы нарушения Морского права и законов Украины экипажем задержанного сегодня российского танкера NEYMA, в связи с чем моряки были отпущены. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. «Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям», — сообщили в пресс-центре СБУ. Читайте также: Захват российского танкера санкционировал Зеленский

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Украина экспортировала в Россию товаров более чем на $1,3 миллиарда

Украина экспортировала в РФ товаров на 1 млрд 336,1 миллионов долларов с января по май 2019 года, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, опубликованные в четверг, 25 июля. При этом за 5 месяцев этого года Украина импортировала из России товаров на 3 млрд 143,4 миллионов долларов — это на 1,3% меньше, чем в январе—мае 2018 года. Отметим, что в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц. Читайте также: В ООН отреагировали на захват СБУ российского танкера

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Янукович «ожил» в интернете

23 июля «ожила» страница экс-президента Украины Виктора Януковича в Facebook. На странице появилось новое фото профиля бывшего «гаранта» и ряд сообщений, посвященных прошедшим выборам. Отметим, перед этим последний раз активность на странице Януковича наблюдалась в апреле 2014 года. Читайте также: Захват российского танкера санкционировал Зеленский

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На Порошенко напал россиянин из «Азова», которому Зеленский дал гражданство (ВИДЕО)

Одним из участников нападения на пятого президента Украины Петра Порошенко возле здания ГБР является россиянин Никита Макеев, которому президент Владимир Зеленский на прошлой неделе предоставил украинское гражданство. Макеев принимал участие в карательной операции на Донбассе в рядах батальона «Азов». В указе Зеленского № 526/2019 Макеев указан в списке лиц, предоставление гражданства которым «представляет государственный интерес». Макеев в своем видеообращении к Порошенко подчеркнул, что это не было покушение и он не угрожает Порошенко. По его словам, таким образом он хотел «отомстить за пять лет унижения по отношению к иностранным добровольцам». «Сегодня вам удалось уйти от меня и моих товарищей, но встреча с моими побратимами, как и с правосудием, ждет вас впереди», — заявил он, добавив, что экс-президента «нужно судить и конфисковать все имущество». Читайте также: Жестокое убийство участницы акций в поддержку Украины — в Следкоме назвали причину (ВИДЕО)

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Запоздавшая автономия

Запоздавшая автономия

О новых попытках предложить Крыму "автономию в составе Украины".В окружении Зеленского в очередной раз актуализировали тезис о том, что Крыму срочно необходима «национальная автономия», прозрачно намекая на то, что это должна быть крымско-татарская автономия под водительством «Меджлиса» Джемилева и Чубарова.Тут стоит напомнить, что попытки решить проблему инородности Крыма в составе Украины через автономию отнюдь не новы. Крым вошел в состав Украины именно как автономная республика, со своим парламентом, конституцией и даже президентом. Как поступила Украина с этой автономией? Правильно – подтерлась. Президента Крымской республики фактически отстранили от власти. Полномочия Верховного Совета Крыма урезали. Конституцию Крыма (на основании которой Крым собственно и ушел из состава Украины), с 90-х годов профанировали. В итоге русские и русскоязычные жители Крыма были фактически лишены реальной автономии, которая существовала лишь формально, на словах. Вполне естественно, что русское большинство Крыма не питало к Украине никаких теплых чувств, что сполна проявилось во время Русской весны, когда подавляющее большинство проголосовало за уход из состава Украины.В случае с крымскими татарами получилось еще интереснее. Несмотря на требования Меджлиса, Украина не спешила признавать «национальную автономию Крымских татар», удовлетворяясь поддержанием существовавшего статус-кво, в рамках которых крымские татары должны были уравновешивать «российский сепаратизм в Крыму», выступая по сути в виде расходного инструмента украинской национальной политики, так как украинизация в Крыму шла со скрипом. Автономию давать боялись, так как это очевидно подрывало бы линию на украинизацию полуострова. Поэтому большая часть крымско-татарских хотелок оставались нереализованной.С переходом Крыма в состав России ситуация изменилась. Русское население Крыма было полностью удовлетворено свершившимися событиями. С вменяемой верхушкой крымских татар договорились (в том числе при посредничестве Кадырова и Минниханова), убедив бизнес и духовенство, что в России татарам будет лучше. И действительно, выданный татарам набор преференций значительно превышал то, что могла обеспечить Украина. Поэтому несмотря на многочисленные попытки поднять бузу в местах компактного проживания крымских татар, эти планы потерпели крах, так как большинство татар вполне устраивала новая ситуация.Но она конечно не устраивала тех, кого изгнали из Крыма. И в первую очередь это конечно же «Меджлис», которым рулят Чубаров и Джемилев. Теперь эта структура эксплуатировала тезис об «национальной автономии» не как стандартный запрос на выдачу денег и привилегий, а как предложение использовать «Меджлис» для подрывной деятельности, тем более, что все заинтересованные структуры прекрасно понимали, что даже если объявить «национальную автономию», она будет существовать исключительно виртуально, базируясь в Киеве или Херсоне.В итоге борьба за «национальную автономию» свелась к пропагандистской деятельности, блокаде Крыма, пособничеству СБУ и ГУР МОУ, поддержке создания «добровольческих батальонов» вроде «Аскера» или «Крыма» с попутным осваиванием западных грантов. Деятельность эта проходила уже в отрыве от крымско-татарского населения и слабо влияла на реальную жизнь крымских татар. Но Джемилев и Чубаров естественно хотели большего. Используя связи Джемилева с Порошенко, «Меджлис» неоднократно пытался добиться увеличения финансирования от украинского правительства, а также легализации «добровольческих батальонов» и постановки их на довольствие в составе Национальной Гвардии Украины.Проблема заключалась в том, что вооружались эти батальоны чем попало (от оружия по линии СБУ до нелегального оружия, вывезенного с Донбасса, например, боевиками карательного батальона «Айдар») и финансировались из разных источников, зачастую нерегулярно (даже не беря в расчет воровство и коррупцию), что сказывалось на качестве подготовки личного состава и его мотивации. Под громкие призывы «отвоевать Крым» и «необходимость установить крымско-татарскую автономию», «Меджлис» забрасывал администрацию Порошенко просьбами и требованиями взять на обеспечение военные и политические структуры «Меджлиса», но так, чтобы реальное операционное управление осталось за политическими заправилами «Меджлиса».Администрация Порошенко предлагала полное финансирования только при условии полной интеграции боевиков «Меджлиса» в состав в НГУ и полного подчинения верхушки «Меджлиса» окружению Порошенко. Но так как у Джемилева и Чубарова были свои амбиции, договориться не удалось. Это привело к тому, что еще при Порошенко «Меджлис» начал самостоятельно муссировать тему «крымско-татарской автономии», обвиняя режим Порошенко в том, что он не ценит вклад «Меджлиса» в поддержку «революции достоинства». Это выражалось не только в публикациях татарской и украинской прессы, но и митингах с требованиями расширить права крымских татар. Но в целом, для «Меджлиса» 5 лет борьбы за гранты не принесли желаемых результатов. Порошенко так и не дал им тех денег и той автономии, которой хотели Джемилев и Чубаров, ввиду чего крымско-татарский вопрос рассматривался Киевом исключительно как инструмент давления на Россию, где самим татарам ничего существенного не обещалось.Поэтому вполне логично, что после низвержения Порошенко эту тему снова актуализируют, так как у потенциальных гешефтополучателей еще теплится надежда на то, что при Зеленском получится реализовать те запросы, которые не мог и не хотел реализовывать Порошенко. Дело тут конечно не в мифической крымской автономии, а в деньгах, так как под этот проект «Меджлис» и его лоббисты в окружении Зеленского, вполне могут получить приличное финансирование как по государственной линии, так и по линии зарубежных грантов на муссирование темы «притеснения крымских татар в Крыму». При этом, реализация первоначального плана по сути позволяет легализовать автономные силовые структуры, которые могут подчиняться не НГУ или МВД, а напрямую «Меджлису».Разумеется, к заботе о будущем крымских татар в Крыму вся эта кипучая битва за бюджет, камуфлируемая пафосными словесами о «национальной автономии», отношения не имеет. Все эти люди прекрасно понимают, что никакой «национальной автономии» в Крыму не будет, но сама тема «борьбы за права крымских татар» потенциально очень хлебная – как с точки зрения ведения информационно-пропагандистской войны против РФ, так и с точки зрения повышения финансирования структур «Меджлиса», действующих на территории Украины.Поскольку эта материальная заинтересованность до сих не получила должного материального наполнения, эта тема регулярно будет вбрасываться в украинские СМИ в расчете на то, что руководство Украины клюнет на наживку и откроет кошелек для этого проекта.Но так как серьезных планов по возвращению Крыма в состав Украины все равно нет, то подобные истории продолжают существовать годами, хотя, казалось бы, что мешало еще при Порошенко принять закон о «национальной автономии». Но как видим, реального интереса решать проблемы крымских татар Украина даже за прошедшие 5 лет не изъявила. Поэтому столь разителен контраст с действиями российских властей, которые просто выдали крымских татарам широкий пакет различных преференций, которые существенно улучшили положение татар в Крыму по сравнению с украинскими временами. И вполне естественно, что дела оказались в очередной раз показательнее трескучего киевского фразерства.Специально для "Аналитической Службы Донбасса" http://asd.news/articles/ukraina/zapozdavshaya-avtonomiya/ – цинк

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