Главная » Мировоззрение, Политика, События Настоящего, Экономика

РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

23:33. 31 октября 2017 Просмотров - 203 3 коммент. Опубликовал:

kreml-720x415

 

Пока Вашингтон думает о введении ограничительных мер против юридических лиц из России, Москва официально ужесточила продовольственное эмбарго

 

На сайте правительства России опубликовано постановление №1292 от 25 октября 2017 года о расширении списка запрещённых для ввоза на территорию страны продовольственных товаров, произведённых в США, Канаде, государствах ЕС, Австралии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Албании, Черногории и на Украине.

В обновлённый перечень включены живые свиньи;  пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков; свиной жир и жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз; неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

«Введённые ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — отмечено в документе.

 

Спецдокладчик ООН: Запад проиграл в санкционнной войне

1019188024.jpg

© UN Photo/Eskinder Debebe

 

При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 ноября отменяется запрет на поставку в Россию турецких томатов, действовавший с 1 января 2016 года. Теперь Анкара сможет возобновить поставки на российский рынок в пределах установленного Министерством сельского хозяйства РФ объёма и контролем Россельхознадзора.

Сегодня стало известно, что Госдепартамент передал на рассмотрение Конгресса проект документа о введении ограничительных мер в отношении Главного управления Генштаба ВС РФ, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, а также 33 предприятий. В пояснительной записке внешнеполитического ведомства сказано, что внесение структур в перечень не означает введения санкций. Российские политики и дипломаты напомнили, что перечисленные ведомства и компании давно находятся под действием санкций и успешно адаптировались к сложившимся условиям.

Метки: санкции, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Бейтар» шагает впереди
...человеконенавистнической, фашистской идеологии... «Бейтар» шагает впереди Станислав Золотцев «БЕЙТАР»... Об этой...и в прессе: антисемитизм в России нарастает, «патриоты» жаждут ...легализуется в СССР». День такой оказался действительно недалёк... Напомню: эти...
РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
... против юридических лиц из России, Москва официально ужесточила продовольственное... эмбарго На сайте правительства России опубликовано постановление №1292 от... скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — отмечено в документе. ...
В России расцвел образовательный фашизм
... Бесконечные инновации — это не шаг вперед, а два шага назад. В конце 1991...не бывает...   Место советской педагогики оказалось быстро занято педологией — дисциплиной, ... планируется распространить на всю территорию России. Суть модернизации «по-кудрински»...
Эволюция денежной системы России
...поддержке предпринимательства оказали благоприятное воздействие на развитие хозяйства России. Доходы ... страной был сделан важный шаг вперед. Министром финансов при Николае... отечественной промышленности. Его правительство оказало поддержку силам, ратующим за...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 января 2015
... 2014 году кроме Каргинова пропустил вперед только Жерара Де Роя из... Чагин. — Тренировка в Марокко тоже оказалась не такой полноценной, это на... НАТО и новая военная доктрина России представляются шагом назад, по меньшей мере...
Новости России и Крыма. Сегодня 26 января 2015
... сильной Развитие военно-промышленного комплекса России поможет России преодолеть сложности, связанные с... на тот теплый прием, который оказали президенту США в Индии, эксперты... визита прорывам, думаю, это просто шаг вперед. Да, есть определенные успехи, были...

3 коммент.»

  • 1589 1147
    Владислав 31 октября 2017 в 23:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Я и не знал, что мы ели ослов, мулов, лошаков и др. Спасибо статье, теперь знаю. О финансовых делах наших силовиков на территории США хотелось бы знать поподробнее. Похоже, что помидоры у Эрдогана оказались крепче, чем у Димона и ВВП. Хорошая статья!

    Ответить
  • 143 58
    Ярослав 1 ноября 2017 в 0:06 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В это время года лошаки особенно вкусны.

    Ответить
  • 17823 8271
    Степаныч 1 ноября 2017 в 1:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну краснодарские помидоры уже отошли,теперь можно и турецкие завозить,а не как раньше.)Хотя их помидоры по вкусу намного хуже краснодарских,на любителя.)))

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>