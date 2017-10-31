РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Пока Вашингтон думает о введении ограничительных мер против юридических лиц из России, Москва официально ужесточила продовольственное эмбарго

На сайте правительства России опубликовано постановление №1292 от 25 октября 2017 года о расширении списка запрещённых для ввоза на территорию страны продовольственных товаров, произведённых в США, Канаде, государствах ЕС, Австралии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Албании, Черногории и на Украине.

В обновлённый перечень включены живые свиньи; пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков; свиной жир и жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз; неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

«Введённые ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России», — отмечено в документе.

При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 ноября отменяется запрет на поставку в Россию турецких томатов, действовавший с 1 января 2016 года. Теперь Анкара сможет возобновить поставки на российский рынок в пределах установленного Министерством сельского хозяйства РФ объёма и контролем Россельхознадзора.

Сегодня стало известно, что Госдепартамент передал на рассмотрение Конгресса проект документа о введении ограничительных мер в отношении Главного управления Генштаба ВС РФ, Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки, а также 33 предприятий. В пояснительной записке внешнеполитического ведомства сказано, что внесение структур в перечень не означает введения санкций. Российские политики и дипломаты напомнили, что перечисленные ведомства и компании давно находятся под действием санкций и успешно адаптировались к сложившимся условиям.