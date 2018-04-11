Главная » Невероятное в мире, Политика

Какой «запасной план» приготовила Япония для России?

19:58. 11 апреля 2018 Просмотров - 226 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: regnum.ru
Японский профессор Хакамада о Курилах: «Возврат этих территорий — исключительно иллюзия японской стороны»

В статье японского издания Nikkei Asian Review в пересказе ИноТВ сообщается о существовании некоего «запасного плана Японии на случай новой холодной войны». Заметим, что говорить о «новой холодной войне» можно лишь условно, ибо «старая холодная война» никогда не прекращалась, а лишь принимала во время тотального ослабления нашей страны иные формы, когда речь шла о «добивании» СССР/России, лишении страны прежнего военного потенциала и превращении её в классический сырьевой придаток, руководимый компрадорами. Хорошо помню снисходительный тон японских политиков и политологов, делано «сочувствовавших» в 90-е годы нашим невзгодам и «рекомендовавшим» пройти «японский путь», а именно, отказаться от атомных бомб и ракет, армии и флота и влиться в общий «исторический тренд капитализма» под руководством США. При этом, конечно же, предлагалось отдать Курилы, подвести черту под итогами Второй мировой войны, ориентироваться не на Китай, который-де «не понимает русских и обязательно обманет», а на Японию, любящую русскую литературу и культуру в целом и готовую якобы безвозмездно помогать «новой России».

Однако к искреннему удивлению и явному разочарованию токийских политиков и стратегов намеченный ими для России «исторический тренд» вдруг сменил вектор. И вместо капитулянтской политики Ельцина и его прозападного окружения новое руководство страны сначала робко, а затем все отчетливее стало заявлять об историческом праве России и ее народа занимать не подчиненное вассальное положение, а достойное место самостоятельной и независимой державы. Сначала это было воспринято на Западе как «бунт на корабле», рецидив недопустимого для проигравшей страны великодержавия, неуклюжие потуги претендовать на воссоздание былой империи.

Коллективный Запад во главе с США задался целью пресечь подобные устремления России. И вовсе не Крым явился главной причиной возвращения Запада к доктрине «сдерживания» и «отбрасывания». Крым — это удобный аргумент, «резон» для народов западных стран принять «новую холодную войну», облекая её политикой разнообразных санкций, призванных «задушить» непокорную Россию. Цель — загнать Россию вновь, простите за резкость, в стойло, в котором она оказалась, благодаря ельциным, гайдарам, чубайсам, абрамовичам и другим прозападным «либералам» 90-х годов прошлого столетия.

Не получилось. Вот и пишет Nikkei Asian Review: «…Если санкции звучат как начало новой холодной войны, то это она и есть, и новая холодная война повлечёт за собой весьма «тревожные» последствия для Восточной Азии. В частности, это коснётся Японии, которая может оказаться в затруднительном положении».

Издание признает, что США и Япония увеличили свой оборонный потенциал, объясняя это необходимостью «противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи». Причем пропагандисты всерьез сопоставляют огромную военную машину США вкупе с растущей военной мощью её младшего союзника — Японии — с военным потенциалом маленькой КНДР, напрягающей все силы для своей защиты от военных гигантов.

Американский авианосец и японские корабли во время совместных учений

Звучит опасение, что «оборонительные» усилия японо-американской коалиции «сталкивают интересы США и России не только в Европе, но и в Азии». Да ещё Китай осуществляет «движение страны к статусу сверхдержавы». Как тут быть Японии, которая, по утверждению автора статьи, «может столкнуться с еще более серьезными дипломатическими вызовами»? Вот тут и приходится искать запасные варианты.

«Когда речь заходит о будущей стратегии Японии в отношении России, помимо основного сценария укрепления альянса с США, пришло время заблаговременно подумать о запасном плане», — приводит Nikkei Asian Review слова старшего сотрудника Японского банка международного сотрудничества в Москве Тайсукэ Абиру.

Анализируя ситуацию, этот эксперт не исключает вероятность того, что США не смогут сохранять усилия по сдерживанию Китая в Восточной Азии, и в худшем случае это вынудит Японию в одиночку противостоять китайско-российскому союзу. А это, как ни скрывают японские геополитики и стратеги, совершенно неприемлемый для Японии «страшный» вариант, которого надо избежать любой ценой. При этом не исключаются «различные варианты». Наиболее перспективным, по мнению Тайсукэ Абиру, может быть «развитие российско-японских отношений путём укрепления связей между представителями частного сектора». Почему только частного, эксперт не разъясняет. При этом, правда, делается оговорка о том, что Япония-де не обязана действовать в интересах Москвы. Но как можно развивать экономическое сотрудничество, к которому годами призывает Токио президент РФ В. Путин, не учитывая интересы партнера и не стремясь приблизить его к себе?

Все бы хорошо, но господин Абиру тут же, противореча своему призыву развивать отношения, предостерегает Японию от «чрезмерного оптимизма и поспешных шагов в отношениях с Россией». Что-то вроде «шаг вперед, два шага назад», получается. Ну, а в заключение и вовсе, как говорится, «начал за здравие, а закончил за упокой». Вместо того чтобы сближаться с Россией, устраняя искусственные препятствия, вновь муссируется всем давно надоевший «территориальный вопрос». И здесь автор противоречит себе и таинственному «запасному плану», предостерегая японцев от «чрезмерного оптимизма и осуществления поспешных шагов в отношениях с Россией».

И разъясняет: «В частности, это касается вопроса территориального спора двух стран, в котором Япония надеется на скорые подвижки в связи с использованием в 2012 году Путиным слова «хикивакэ» — ничья».

Видя явное противоречие в рассуждениях эксперта, Nikkei Asian Review стремится вернуться на позиции реализма, отмечая: «В Японии полагают, что таким образом президент подчеркнул необходимость поиска компромисса по территориальному спору. При этом находятся и те, кто полагает, будто в России считают, что исключительно Япония должна идти на уступки».

Карта курильских островов и владение ими с течением времени

И призывает на помощь ныне занимающего реалистические позиции специалиста по японо-российским отношениям, профессора Сигэки Хакамада, который, похоже, понял, наконец-то, тщетность надежд на пересмотр итогов Второй мировой войны и предупреждает составителей «запасных планов»: «Возврат этих территорий (Курильских островов — А.К.) — исключительно иллюзия японской стороны».

Вот тут хотелось бы согласиться с Хакамада-сан, одно время моим непримиримым оппонентом на правительственных форумах и симпозиумах по проблемам российско-японских отношений, включая так называемый территориальный вопрос. Чем откровеннее японские специалисты будут разъяснять правительству и народу тщетность применения в отношении Москвы все новых и «запасных» планов, вариантов и схем отъема принадлежащих нашей стране на законных основаниях территорий, тем скорее между нашими странами и народами установятся подлинно добрососедские отношения, тем большую роль сможет играть Россия в обеспечении безопасности народов Северо-Восточной, да и всей Восточной Азии, включая, конечно и японский народ.

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...отмену», автоматически произвели воплощение неотмененного «запасного плана» в жизнь. Хотя ход предыдущих... Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там... распространенное его «имя», как указывалось ранее, как таковым именем не является...
Засекреченные места в Московском метро
...тоннель увеличенного диаметра, который как бы вместил действующий тоннель....ошибок. У меня в планах приготовить в ближайшее время новую...пансионат «Бор» (там запасной командный пункт Генштаба).Hа линии...причем без промежуточных шахт (как тоннель под Ла-Маншем). ...
Книга 4. Глава 7. Недосказанная Физика для понимания Целого
... мироустройства, которое, в итоге, явилось планом в исполнении эбровских Программ. Частные... еду, да и как эту еду для них приготовить. Это – абсолютная без... использованы в качестве шпаргалок или как запасные ключи для несанкционированного проникновения в...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...колонну по два — становись! Приготовить гранаты! До моста было .... Все планы, приказы, расчеты были сделаны быстро и как надо. ..., проверили их основные и запасные участки обороны. Катуков всегда... только 20 — не хватило запасных частей. В короткий срок...
Роль НКВД в обороне Тулы
...подошли к Туле раньше и приготовились к штурму города уже ..., как я уже отмечал, было два сотрудника НКВД, разработал план обороны...Куйбышев, в то время запасную столицу СССР.Необходимо сказать еще...в г. Куйбышеве (Куйбышев — запасная столица СССР в годы Великой...
Креативный класс в Советском Союзе!
...Нам приказали идти на запасной аэродром. Командир принял ...в Тбилиси: "Встречайте, приготовьтесь". При снижении над Рустави ... самолете, обсудили первоначальный план действий, потом руководство ...прошу: "Дайте машину как многодетному или как Герою". Там отвечают...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>