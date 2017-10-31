Национальный эгоизм против глобализации
14:21. 31 октября 2017 Просмотров - 169 2 коммент. Опубликовал: brahman
Кудрин на связи.
У региональных экономических партнерств есть негативная сторона — они создают барьеры на более высоком уровне. Об этом на ежегодной конференции Евразийского банка развития заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК. России нужно отказаться от «эгоизма», считает он, чтобы развивать мировую торговлю. «У нас сейчас интеграция идет зачастую в рамках межрегиональных торговых соглашений», — указал Кудрин.
«Россия, включая ЕАЭС, — это наше основное торговое партнерство, идя к выравниванию наших регуляторных, институциональных возможностей, создавая единое институциональное поле внутри торгового соглашения, как и внутри многих других — тем самым создаем некоторые барьеры между нашими торговыми соглашениями. Вот это может быть противоречие на сегодняшний день», — объяснил Кудрин.
По его мнению, такое противоречие — «этап к новому глобальному обмену и росту». Задавать тон в создании институтов «будут самые ведущие страны», подчеркнул он, а пользоваться ими будут другие государства, которые присоединяются к более развитым партнерам. Россия тоже «может дать лучшие примеры», добавил экс-министр финансов. Интеграция в международную торговлю — один из ключевых пунктов, которые прописаны в программе ЦСР для будущего президента, рассказал он.
Экономическому росту стран способствует торговля с государствами, которые глубже встроены в систему глобальных цепочек добавленной стоимости, говорилось в исследовании Всемирного банка. Взаимодействие с правильными партнерами «может улучшить способность компаний создавать, импортировать и применять новые технологии», которые они получают от своих зарубежных коллег или которые видят у иностранных конкурентов, подчеркивалось в докладе. Россию его авторы включают во «внутреннюю периферию» торговых цепочек (зона между «ядром» и «периферией»).
«К сожалению, ЕАЭС пока во внешней торговле России представляет около 8–9%. Поэтому, конечно, Россия должна думать как об ЕАЭС, так и о других направлениях своего торгового сотрудничества», — подчеркнул Кудрин.
В ЕАЭС накопилось много проблем, его участники «подошли к определенной черте», старые рецепты уже отработаны. Нужно увеличивать роль наднациональных институтов, согласился Кудрин с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. «И Россия должна будет, по сути, смелее делегировать свои суверенные права на этот уровень, отказаться от некоторой своей самостоятельности и национального эгоизма», — добавил он.
http://www.rbc.ru/economics/31/10/2017/59f835ea9a79479bac76db62 – цинк
PS. Весьма занимательные в своей откровенности пассажи. По сути, перед нами проект закрепления переферийного капитализма в России с частичным отказом от суверенитета в рамках концепции глобального капитализма.
К счастью для нас, желания глобалистов на данном историческом этапе не совсем совпадают с их возможностями. Проект глобализации надломился еще при Буше-младшем, а окончательно рухнул при Обаме. И ныне мы наблюдаем за системным кризисом практически всех мировых интеграционных институтов, как политических, так и экономических. При этом, вместо снятия барьеров, как залога тотальной экономической глобализации, мы видим увеличение числа экономических и политических барьеров и нарастающую конкуренцию капиталистических держав и блоков, что разрушает благостную картину глобалистов, когда "передовые страны", а вернее одна передовая страна, определяла правила игры на глобальном рынке. Более того, теперь сами США усилиями действующей администрации Белого Дома, фактически подрывают концепцию глобализма в том виде, в котором она существовала в 90-е и "нулевые". Кудрин тут просто повторяет замшелые идеологические мантры о фритрейде и необходимости для России прислониться к "мировым лидерам", чтобы получить новые технологии в обмен на суверенитет, предлагая по сути повестку "нулевых" в условиях системного кризиса текущей системы мироустройства. При этом, глобалисты прекрасно понимают, что Россия как экономически более слабое капиталистическое государство, не сможет определять экономические правила игры для "передовых стран", так что сам концепт по сути является программой закрепления экономической и политической зависимости РФ от дирижеров существующего миропорядка, где роль России определяется как "внутренняя переферия".
Разумеется, текущий кризис проекта глобального капитализма и ослабление прежнего гегемона, не означают, что проект глобализма полностью похоронен. Скорее он потерпел тяжелое поражение, а существующие адепты продолжают надеяться, что после перегруппировки, можно будет вернуться к построению "экономически единого мира без барьеров и без независимых национальных правительств". В этом отношении работа будет вестись как на глобальном уровне, так и в отдельных странах, в том числе и в РФ, где текущее состояние американо-российских отношений крайне затрудняет продвижение глобалистской повестки в общественное сознание. Тем не менее, остаточные иллюзии связанные с попытками вхождения России в "золотой миллиард" и надежды на нормализацию отношений с США, еще сохраняют для глобалистов пространство возможностей для ретрансляции в элиты и общество концепций связанных с отказом от политической и экономической самостоятельности.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Для меня не понятно выражение: “Национальный”, относительно к Федерации.
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Каждая страна должна (себе самой должна) поступать так как ей выгодно, а вовсе не так как ей будут рассказывать какие-то международные сообщества, преследующие свои, а не её разумеется цели.
Следовать советам международных организаций, которым мы ничего не обязаны, это всё-равно что следовать советам мошенников, играющих в напёрстки на улице. Или советам наркодилеров из притонов, как доведённый до абсурда вариант.