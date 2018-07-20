Николай Стариков о торговой войне между США и ЕС: мировую экономику ждет перезагрузка

Источник: politros.com

ЕС готовится отреагировать на возможное введение со стороны Соединенных Штатов пошлин на импорт автомобилей из Европы. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, – пишет Regnum.



По её словам, руководство ЕС уже начало подготовку контрмер, но при этом она выразила надежду, что визит представителей Евросоюза в Вашингтон сможет ослабить напряженность в этом вопросе. По её мнению, данные пошлины крайне негативно отразятся на дальнейшем ходе событий и отрицательно повлияют на торгово-экономические отношения многих стран.

Она отметила, что американские коллеги уже введены в курс дела. Она напомнила про пошлины на сталь и алюминий и сказала, что ответные меры и в таможенном вопросе на авто не заставят себя ждать.

В ближайшее время с визитом в Вашингтон едет глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Вместе с Мальмстрем они обсудят с Дональдом Трампом вопросы трансатлантической торговли.

В интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог Николай Стариков ответил на вопрос, возможен ли компромисс в том противостоянии, которое существует между Соединенными Штатами Америки и бывшими «союзниками», и чем закончится эта борьба?

По словам эксперта, торговая война между США и Европой будет только нарастать.

«США взяли курс на разрушение общего рынка и возврату к национальным экономикам и национальному эгоизму. То есть, грубо говоря, примерно на конец 19 века. Это вызвано тем, что в нынешней ситуации глобальной экономики, они начинают все больше проигрывать Китаю, поэтому Европа введет санкции против США, та в ответ введет ответные меры против Европы. И это будет продолжаться до полного разрушения того экономического миропорядка, который мы сегодня знаем. Но главное даже не это. Об этом практически не говорят, но Соединенные Штаты Америки начали очень большими темпами выводить свои капиталы из европейских ценных бумаг, сократив инвестирование в Европу», – отметил Стариков.

По его словам, только в этом году более 250 миллиардов долларов было выведено Соединенными Штатами из Европы.

«В ответ Европа вывела несколько десятков миллиардов. Так что соотношение в этой торговой войне все равно в пользу США и против Европы. Именно поэтому США эту войну и начали. Как прагматики, они никогда бы не начали торговую войну, которая бы принесла больше минусов, чем плюсов. Для сохранения гегемонии они должны перезагрузить мировую экономику и остановить глобализацию», – заключил политолог.

Ранее Трамп не раз заявлял о том, что в торговой войне Америка может только выиграть. Учитывая такую позицию главы Белого дома, вряд ли стоит ожидать другого решения по таможенным пошлинам, которые стоят на повестке дня у США. Экономисты не раз высказывались отрицательно по поводу той политики, которую ведет Трамп. Эксперты предрекали мировой экономический кризис, который может случиться в результате торговых войн, развязанных американским президентом Дональдом Трампом.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru