«Россия обуздает Украину без боя»
18:14. 30 октября 2017 Просмотров - 961 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики
Финское издание Hufvudstadsbladet сделало печальный прогноз для украинской экономики. По мнению финских журналистов, реализация проекта «Северный поток-2» позволит России фактически получить контроль над Украиной.
Финские власти придерживаются мнения, что к прокладке «Северного потока-2» нужно относиться как и к любому другому газопроводу. То есть с точки зрения, не принесет ли он вреда окружающей среде. Однако в Швеции считают, что реализация проекта поставит Украину в зависимое положение перед Кремлем.
Кроме того, солидарность со Швецией проявляет и Дания, которая готовит законопроект, запрещающий реализацию подобных инициатив в будущем. Впрочем, в отличие от двух скандинавских стран, Германия к «Северному потоку-2» настроена очень хорошо.
Журналисты отмечают, что как только «Северный поток-2» заработает, России уже не будет нужды использовать украинскую газотранспортную сеть. Это станет серьезным ударом по Украине, поскольку «режим потеряет большую часть бюджетных доходов».
Финское издание подчеркивает, что такая ситуация вызовет на Украине серьезные социальные потрясения, в результате которых к власти в стране могут прийти пророссийские силы. «Россия может получить контроль над всей Украиной без боя», - отмечают в Hufvudstadsbladet.
В комментариях на сайте RT развернулась дискуссия, в которой пользователи интересуются, каким образом получилось так, что Украина настолько зависит от российского транзита. Ведь по сути материал финских журналистов говорит только о том, что Украине не на что существовать, кроме транзита российского газа.
Статья доходов бюджета, которая ранее не была в списке лидирующих, внезапно оказалась для Украины ключевой и жизненно необходимой.
Отметим, что Россия отказалась вести переговоры с Еврокомиссией переговоры по «Северному потоку-2». В России объяснили это тем, что газопровод не пройдет по территории, за которую отвечает ЕК.