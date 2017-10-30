«Россия обуздает Украину без боя»

в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики

Финское издание Hufvudstadsbladet сделало печальный прогноз для украинской экономики. По мнению финских журналистов, реализация проекта «Северный поток-2» позволит России фактически получить контроль над Украиной.

Финские власти придерживаются мнения, что к прокладке «Северного потока-2» нужно относиться как и к любому другому газопроводу. То есть с точки зрения, не принесет ли он вреда окружающей среде. Однако в Швеции считают, что реализация проекта поставит Украину в зависимое положение перед Кремлем.

Кроме того, солидарность со Швецией проявляет и Дания, которая готовит законопроект, запрещающий реализацию подобных инициатив в будущем. Впрочем, в отличие от двух скандинавских стран, Германия к «Северному потоку-2» настроена очень хорошо.

Журналисты отмечают, что как только «Северный поток-2» заработает, России уже не будет нужды использовать украинскую газотранспортную сеть. Это станет серьезным ударом по Украине, поскольку «режим потеряет большую часть бюджетных доходов».