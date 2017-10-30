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«Россия обуздает Украину без боя»

18:14. 30 октября 2017 Просмотров - 961 Нет комментариев Опубликовал:

в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики

Германия к «Северному потоку-2» настроена очень хорошо

Финское издание Hufvudstadsbladet сделало печальный прогноз для украинской экономики. По мнению финских журналистов, реализация проекта «Северный поток-2» позволит России фактически получить контроль над Украиной.

Финские власти придерживаются мнения, что к прокладке «Северного потока-2» нужно относиться как и к любому другому газопроводу. То есть с точки зрения, не принесет ли он вреда окружающей среде. Однако в Швеции считают, что реализация проекта поставит Украину в зависимое положение перед Кремлем.
 
Кроме того, солидарность со Швецией проявляет и Дания, которая готовит законопроект, запрещающий реализацию подобных инициатив в будущем. Впрочем, в отличие от двух скандинавских стран, Германия к «Северному потоку-2» настроена очень хорошо.
Журналисты отмечают, что как только «Северный поток-2» заработает, России уже не будет нужды использовать украинскую газотранспортную сеть. Это станет серьезным ударом по Украине, поскольку «режим потеряет большую часть бюджетных доходов».
Статья доходов бюджета, которая ранее не была в списке лидирующих, внезапно оказалась для Украины ключевой и жизненно необходимой
Финское издание подчеркивает, что такая ситуация вызовет на Украине серьезные социальные потрясения, в результате которых к власти в стране могут прийти пророссийские силы. «Россия может получить контроль над всей Украиной без боя», - отмечают в Hufvudstadsbladet.
 
В комментариях на сайте RT развернулась дискуссия, в которой пользователи интересуются, каким образом получилось так, что Украина настолько зависит от российского транзита. Ведь по сути материал финских журналистов говорит только о том, что Украине не на что существовать, кроме транзита российского газа.
 
Статья доходов бюджета, которая ранее не была в списке лидирующих, внезапно оказалась для Украины ключевой и жизненно необходимой.
«Россия обуздает Украину без боя»: в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики
«Россия обуздает Украину без боя»: в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики
«Россия обуздает Украину без боя»: в Финляндии рассказали о последствиях «Северного потока-2» для украинской экономики
Отметим, что Россия отказалась вести переговоры с Еврокомиссией переговоры по «Северному потоку-2». В России объяснили это тем, что газопровод не пройдет по территории, за которую отвечает ЕК.

 

Метки: мнение
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