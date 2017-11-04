HBL: «Северный поток — 2» поможет Москве обуздать Украину без боя

Источник: https://russian.rt.com/

В случае если «Северный поток — 2» начнёт работать, Украина лишится огромных доходов от транзита российского газа, что поставит и так слабую страну в незавидное положение, пишет Hufvudstadsbladet. По мнению издания, Москва и «сепаратисты» ждут именно этого, чтобы затем без боя установить контроль над Украиной, воспользовавшись одной только «экономической морковкой».



В конечном счете, Финляндии и Швеции придётся решить те вопросы, по которым у них возникли разногласия, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. Среди таких вопросов немалую роль играют «Северный поток — 2» и общая оборона ЕС, пишет Hufvudstadsbladet.

Финляндия полностью поддерживает планы ЕС по созданию общей обороны, особенно на фоне выхода Великобритании из ЕС. Под эту же категорию подходит и такой «мягкий пункт», как борьба с киберугрозами.

Этот вопрос решить относительно несложно, особенно в политическом плане. Однако с остальными аспектами общей обороны дело обстоит гораздо сложнее.

По мнению Бьёрна Фегерстена из Шведского внешнеполитического института, с точки зрения Финляндии и Швеции, главная проблема — это то, что НАТО и Европейский союз попали в «зону турбулентности», так как после решения Великобритании о выходе из союза ЕС стал более уязвимым, с точки зрения политики безопасности.

Кроме того, в этих обстоятельствах двусторонние договоры между Швецией и Великобританией и другими странами могут добавить проблем. «Может возникнуть ситуация, при которой национальные интересы вынудят Швецию выбирать между единством внутри ЕС и двусторонними отношениями», — отметил Фегерстен, добавив, что это же справедливо и в отношении Финляндии.

Однако между Швецией и Финляндией существует куда более актуальное разногласие, с точки зрения политики безопасности. Оно касается энергетики, а именно «Северного потока — 2», проекта, по которому Хельсинки и Стокгольм придерживаются диаметрально противоположных позиций.

Финляндия твёрдо придерживается мнения, что прокладка «Северного потока — 2» вызывает опасения только с точки зрения вреда окружающей среде, в то время как Швеция в первую очередь указывает на политические аспекты проекта, связанные с безопасностью.

Помимо Швеции ограничить «Северный поток — 2» стремится и Дания, готовящая закон, по которому подобные проекты будет невозможно осуществлять в будущем. Как отмечает газета, ЕС не стремится увеличивать свою зависимость от российского газа, что, однако, не помешало Германии стать главным мотором проекта. Скорее всего, именно поэтому президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился с рабочим визитом в Москву.

Штайнмаейр принадлежит к числу тех же европейских политиков, что и президент Финляндии Саули Ниинистё, который очень дорожит отношениями с Россией. Политики придерживаются такого подхода потому, что большую часть газа Германия импортирует из России, а для экономики Финляндии очень важны отношения с её восточным соседом.

Но что же стало с солидарностью?» — задаётся вопросом издание. По мнению директора Хельсинкского внешнеполитического института Тейи Тииликайнен, солидарность между членами ЕС в наибольшей мере проявилась во время греческого и миграционного кризисов.

К этому можно также добавить и влияние некоторых членов ЕС на развитие ситуации на Украине. Тем не менее, несмотря на все усилия, минские договорённости существуют лишь на бумаге, в то время как на практике они мертвы.

«Похоже, что Россия заняла выжидательную позицию, — отмечает Hufvudstadsbladet. — Когда «Северный поток — 2» начнёт функционировать, России не будет нужды вести свой газ через Украину, и дружественный к ЕС режим потеряет большую часть доходов в госбюджет».

Ухудшение экономического положения отрицательно скажется на народном благосостоянии и вызовет недовольство в государстве, которое и так ослабло. «Это даст шанс Москве и сепаратистам взять контроль над всей страной без боя, воспользовавшись лишь экономическими «морковками», — подчёркивает издание.

«Остался ликто-нибудь, кто всё ещё всерьёз полагает, что экономику нельзя использовать как внешнеполитический инструмент, вне зависимости от того, идёт ли речь о трубопроводах, атомных электростанциях или торговле?» — задаётся риторическим вопросом Hufvudstadsbladet.

Источник: nstarikov.ru